أسرار عمل الطحينة زي المطاعم بطريقة سهلة والسر في خطوة واحدة وطعمها تحفة

أسرار عمل الطحينة زي المطاعم، تعتبر الطحينة من أهم العناصر الدهنية التي يتم تحضيرها من بذور السمسم وقد يختلف استخدام السمسم فى بعض دول العالم وقد تدخل في صناعة الحلويات والتوابل، ومن المواكد أن الطحينة تصنع من السمسم المحمص المطحون وتحتوى الطحينة على 50% من الدهون لذلك لا ينصح بالإكثار فى تناولها لمن يعانون من السمنة المفرطة تعد الطحينة من السلطات التي لها قيمة غذائية كبيرة، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات الأزمة لصحة الإنسان، كما تقدم دائما جانب المشويات والفول المدمس وتدخل أيضا في بعض أنواع الحلويات، ولا داعي لشراء الطحينة جاهزة فمن آلمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل . السر في عمل الطحينة زي المطاعم السر في عمل الطحينة زي المطاعم سوف نقدم لكم عمل الطحينة في البيت بمكونين فقط بطريقة سهلة وجميلة تابعونا في هدا المقال المكونات كوب ونصف من السمسم .

كوب إلا ربع من الدقيق .

نصف ملعقة من الملح .

كوب إلا ربع من الزيت . طريقة تحضير الطحينة نقوم بتنظيف السمسم من الشوائب جيدا، ثم نقوم بإحضار إناء ونرفعه على النار ونضع فيه السمسم ونقلب جيدا حتى يتغير اللون ثم نتركه على جنب .

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه السمسم ونطحنه حتى يصبح ناعم جدا .

نحضر بوله ونضع فيها السمسم ونضيف إليه نصف كوب الدقيق ونقلب جيدا .

نضيف الدقيق والسمسم إلى الخلاط الكهربائي مرة أخري، ثم نشغل الخلاط ونضيف الملح ثم الزيت ولكن بالتدريج حتى تتجانس المكونات جيدا، وإذا كان الخليط ثقيل أو خفيف يمكننا أن نضيف قليل من الزيت حتى يصبح القوام مناسب وبهذه الطريقة تصبح الطحينة جاهزة . المكوناتطريقة تحضير الطحينة طريقة تجهيز الطحينة للأكل نحضر نصف كوب من الطحينة الجاهزة .

ماء على حسب الاحتياج .

نصف ملعقة من الكمون .

نصف ملعقة من الفلفل الأسمر .

ربع ملعقة من الملح .

عودين من البقدونس .

2 فص ثوم مفروم .

علبة من الزبادي .

ملعقة من الزيت .

عصره ليمونه .

ثلاث ملاعق من الخل . طريقة تحضير الوصفة نحضر بوله ونضع فيها الطحينة الجاهزة . نضيف الماء ونقلب جيدا . نضيف الملح، والفلفل، والكمون ونقلب جيدا حتى يصبح القوام مناسب، نضيف الخل، والليمون، والزيت . نقلب جيدا ثم نقوم بتقطيع عودين البقدونس إلي قطع صغيرة جدا، ثم نقوم برشه على الوجه للتزين . يمكننا أن نقدم الطحينة بجانب المشويات مثل الكفتة، والفراخ المشوية، والبفتيك والكثير من الأكلات الأخرى وبألف هنا على قلوبكم . طريقة تجهيز الطحينة للأكلطريقة تحضير الوصفة مكونات عمل الزبادي بالطحينة علبة زبادي

اربع ملاعق طحينه

ليمونه واحدة

2 فص ثوم

ربع معلقة فلفل اسود مطحون

ربع معلقة من الملح طريقة تحضير الزبادي بالطحينة مكونات عمل الزبادي بالطحينةطريقة تحضير الزبادي بالطحينة نحضر طبق ونضع فيه الثوم ويكون الثوم مهروس جيدا ونضيف علية أليمونه وبعد ذلك نضع الطحينة وعلبة الزبادي و نخلطهم جيدا هي التماسك ونضع الملح والفلفل الأسود حسب الحاجة ونخلطها جيدا مرة اخرى وتقدم سلطة الزبادي بجانب الدجاج المشوى أو أي نوع من اللحوم أهمية وفوائد الطحينة للجسم تحتوي الطحينة على مادة السياسامول التي تحمى من الإصابة بتصلب الشرايين .

تحتوي الطحينة على نسبة عالية من الكالسيوم لذلك ينصح بتناولها للأشخاص التي تعانى من تناول منتجات الألبان، لان من المعروف أن الكالسيوم مفيد وصحي للعظام والأسنان .

تحتوي الطحينة على عنصر الماغنسيوم الذي له دور كبير في الحفاظ على صحة القلب . أهمية وفوائد الطحينة للجسم الوسوم

أسرار عمل الطحينة زي المطاعم، تعتبر الطحينة من أهم العناصر الدهنية التي يتم تحضيرها من بذور السمسم وقد يختلف استخدام السمسم فى بعض دول العالم وقد تدخل في صناعة الحلويات والتوابل، ومن المواكد أن الطحينة تصنع من السمسم المحمص المطحون وتحتوى الطحينة على 50% من الدهون لذلك لا ينصح بالإكثار فى تناولها لمن يعانون من السمنة المفرطة تعد الطحينة من السلطات التي لها قيمة غذائية كبيرة، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات الأزمة لصحة الإنسان، كما تقدم دائما جانب المشويات والفول المدمس وتدخل أيضا في بعض أنواع الحلويات، ولا داعي لشراء الطحينة جاهزة فمن آلمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل . السر في عمل الطحينة زي المطاعم السر في عمل الطحينة زي المطاعم سوف نقدم لكم عمل الطحينة في البيت بمكونين فقط بطريقة سهلة وجميلة تابعونا في هدا المقال المكونات كوب ونصف من السمسم .

كوب إلا ربع من الدقيق .

نصف ملعقة من الملح .

كوب إلا ربع من الزيت . طريقة تحضير الطحينة نقوم بتنظيف السمسم من الشوائب جيدا، ثم نقوم بإحضار إناء ونرفعه على النار ونضع فيه السمسم ونقلب جيدا حتى يتغير اللون ثم نتركه على جنب .

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه السمسم ونطحنه حتى يصبح ناعم جدا .

نحضر بوله ونضع فيها السمسم ونضيف إليه نصف كوب الدقيق ونقلب جيدا .

نضيف الدقيق والسمسم إلى الخلاط الكهربائي مرة أخري، ثم نشغل الخلاط ونضيف الملح ثم الزيت ولكن بالتدريج حتى تتجانس المكونات جيدا، وإذا كان الخليط ثقيل أو خفيف يمكننا أن نضيف قليل من الزيت حتى يصبح القوام مناسب وبهذه الطريقة تصبح الطحينة جاهزة . المكوناتطريقة تحضير الطحينة طريقة تجهيز الطحينة للأكل نحضر نصف كوب من الطحينة الجاهزة .

ماء على حسب الاحتياج .

نصف ملعقة من الكمون .

نصف ملعقة من الفلفل الأسمر .

ربع ملعقة من الملح .

عودين من البقدونس .

2 فص ثوم مفروم .

علبة من الزبادي .

ملعقة من الزيت .

عصره ليمونه .

ثلاث ملاعق من الخل . طريقة تحضير الوصفة نحضر بوله ونضع فيها الطحينة الجاهزة . نضيف الماء ونقلب جيدا . نضيف الملح، والفلفل، والكمون ونقلب جيدا حتى يصبح القوام مناسب، نضيف الخل، والليمون، والزيت . نقلب جيدا ثم نقوم بتقطيع عودين البقدونس إلي قطع صغيرة جدا، ثم نقوم برشه على الوجه للتزين . يمكننا أن نقدم الطحينة بجانب المشويات مثل الكفتة، والفراخ المشوية، والبفتيك والكثير من الأكلات الأخرى وبألف هنا على قلوبكم . طريقة تجهيز الطحينة للأكلطريقة تحضير الوصفة مكونات عمل الزبادي بالطحينة علبة زبادي

اربع ملاعق طحينه

ليمونه واحدة

2 فص ثوم

ربع معلقة فلفل اسود مطحون

ربع معلقة من الملح طريقة تحضير الزبادي بالطحينة مكونات عمل الزبادي بالطحينةطريقة تحضير الزبادي بالطحينة نحضر طبق ونضع فيه الثوم ويكون الثوم مهروس جيدا ونضيف علية أليمونه وبعد ذلك نضع الطحينة وعلبة الزبادي و نخلطهم جيدا هي التماسك ونضع الملح والفلفل الأسود حسب الحاجة ونخلطها جيدا مرة اخرى وتقدم سلطة الزبادي بجانب الدجاج المشوى أو أي نوع من اللحوم أهمية وفوائد الطحينة للجسم تحتوي الطحينة على مادة السياسامول التي تحمى من الإصابة بتصلب الشرايين .

تحتوي الطحينة على نسبة عالية من الكالسيوم لذلك ينصح بتناولها للأشخاص التي تعانى من تناول منتجات الألبان، لان من المعروف أن الكالسيوم مفيد وصحي للعظام والأسنان .

تحتوي الطحينة على عنصر الماغنسيوم الذي له دور كبير في الحفاظ على صحة القلب . أهمية وفوائد الطحينة للجسم

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