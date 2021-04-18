وصفة الفازلين لإزالة شعر الشنب من الوجه بسهولة وبدون ألم

الفازلين لإزالة شعر الشنب، يعتبر الفازلين من الكريمات الطبيعية الخالية من الشوائب والأمنة على البشرة والشعر حيث تستخدمه الكثير من الفتيات منذ سنوات لترطيب البشرة والشعر، ويعد من أكثر المواد التي تعطي ترطيبًا، ويمكن استخدامه للخدوش حيث يمنع نزيف الدم ويساعد على شفاء الجروح بشكل أسرع، ويمكن استخدامه أيضًا لتنظيف البشرة وإزالة مستحضرات التجميل منها، وظهر مؤخرًا أنه يُستخدم لإزالة الشعر بطريقة بسيطة وفعالة.

وصفة الفازلين لإزالة شعر الشنب

تعتبر إزالة الشعر من المشاكل الأساسية التي تواجهها المرأة، حيث يوجد العديد من الطرق لإزالة الشعر ولكن قد تكون مؤلمة أومكلفة أو متعبة وتحتاج لمجهود كثير للقيام بها.

لذلك وجدنا لكى يا سيدتي أبسط طريقة لإزالة الشعر وبأقل تكلفة ماعليك سوى اتباع الآتي:

سوف نحتاج ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

نصف ملعقة من المكون الأساسي للوصفة وهو الفازلين.

ومن بودرة الكركم سنأخذ نصف ملعقة كبيرة.

وأخيرًا ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

يمكنك وضع الحليب السائل وبودرة الكركم وطحين الحمص في إناء مناسب وخلطها جيدًا. ضعي الفازلين ويتم التقليب حتى يتجانس جميع المكونات مع بعضها. ضعي الوصفة على المكان الذي يوجد به شعر غير مرغوب فيه، ثم يتم توزيعه مع اتجاه نمو الشعر وتركه حتى يجف لمدة لا تقل عن عشر دقائق. عندما يجف يمكنك مسحه عكس اتجاه نمو الشعر وتكرر هذه الوصفة يوميًا للحصول على نتائج مرضية.

طريقة تجهيز الوصفة وكيفية استعمالهاماهو الفازلين

هو عبارة عن جل البتروليوم وهو مستحضر تجميلي يستخدم فى الكثير من الاستخدامات وهو آمن على جميع أنواع البشرة لأنه يتكون من المواد الطبيعية الغير ضارة ومتعارف عليه منذ سنوات عديدة للترطيب ولكن ظهر مؤخرًا استخدامات جديدة حيث يستخدم الفازلين لإزالة شعر الشنب التي يوفر الكثير من الطرق المؤلمة والمكلفة والذهاب إلى الصالونات.