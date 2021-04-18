طريقة تحضير الفول بطرق مختلفة في المنزل بأقل تكلفة

يعد الفول من أهم الأكلات الشعبية وأشهر في الوطن العربي وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتم تقديمه على وجبات السحور، فالفول من المأكولات التي تجعل الانسان يشعر بالشبع في فترة الصيام، ويحتوي الفول على العديد من الفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الفول في المنزل بخطوات متنوعة. طريقة تحضير الفول طريقة تحضير الفول الطريقة الأولى : الفول الاسكندراني نضع اناء على النار ونقوم باضافة مقدار من الزيت وفصل ثوم مفروم، وقرن فلفل حامي أو بارد حسب المفضل لك. نقوم بتقطيع حبتين من الطماطم واضافتها الى الثوم والفلفل ونقلب جيدا حتى تبدأ الطماطم بالذوبان وتقترب الى الصلصة. نقوم باضافة التوابل وهى فلفل أسود وكمون، وملح، ويمكن أضافة شطة. بعد ذلك نقوم باضافة الفول ونقلب جيدا، وفي النهاية يمكن أضافة عصرة ليمون وطحينة، وتقدم بألف هنا. الطريقة الثانية: طريقة الفول بالزبد نضع اناء على النار ونضيف اليه مكعب من الزبد وبعد ذلك نضيف فص من الثوم ونقلب جيدا، وعندما يحصل الثوم على اللون الذهبي يتم اغلاق النار ويترك جانبا. نضع قطعة زبد في اناء اخر ونضع فيه الفول ونقوم باضافة ملح، وكمون، وفلفل أسود، ويقلب الفول جيدا. في النهاية يتم وضع الفول في طبق التقديم، ويتم اضافة الزبد والثوم على الطبق، ويقدم بألف هنا. الطريقة الثالثة: الفول بالبيض يتم وضع اناء على النار ونضيف قطعة زبد وملح ونقلي البيض بالطريقة المعتادة. يتم تحضير الفول بالطريقة المحببة لكي سواء كان بيض بالزبدة، أو الفول الاسكندراني، أو بأي طريقة أخري ويتم اضافة البيض المقلي عليه ويقدم بألف هنا. وبهذه المكونات يمكنك اعداد الفول بالطريقة المناسبة لك ويمكنك اضافة مكونات اخري من الاضافات المفضلة لكي. الطريقة الثانية: طريقة الفول بالزبدالطريقة الثالثة: الفول بالبيض الوسوم

يعد الفول من أهم الأكلات الشعبية وأشهر في الوطن العربي وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتم تقديمه على وجبات السحور، فالفول من المأكولات التي تجعل الانسان يشعر بالشبع في فترة الصيام، ويحتوي الفول على العديد من الفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الفول في المنزل بخطوات متنوعة. طريقة تحضير الفول طريقة تحضير الفول الطريقة الأولى : الفول الاسكندراني نضع اناء على النار ونقوم باضافة مقدار من الزيت وفصل ثوم مفروم، وقرن فلفل حامي أو بارد حسب المفضل لك. نقوم بتقطيع حبتين من الطماطم واضافتها الى الثوم والفلفل ونقلب جيدا حتى تبدأ الطماطم بالذوبان وتقترب الى الصلصة. نقوم باضافة التوابل وهى فلفل أسود وكمون، وملح، ويمكن أضافة شطة. بعد ذلك نقوم باضافة الفول ونقلب جيدا، وفي النهاية يمكن أضافة عصرة ليمون وطحينة، وتقدم بألف هنا. الطريقة الثانية: طريقة الفول بالزبد نضع اناء على النار ونضيف اليه مكعب من الزبد وبعد ذلك نضيف فص من الثوم ونقلب جيدا، وعندما يحصل الثوم على اللون الذهبي يتم اغلاق النار ويترك جانبا. نضع قطعة زبد في اناء اخر ونضع فيه الفول ونقوم باضافة ملح، وكمون، وفلفل أسود، ويقلب الفول جيدا. في النهاية يتم وضع الفول في طبق التقديم، ويتم اضافة الزبد والثوم على الطبق، ويقدم بألف هنا. الطريقة الثالثة: الفول بالبيض يتم وضع اناء على النار ونضيف قطعة زبد وملح ونقلي البيض بالطريقة المعتادة. يتم تحضير الفول بالطريقة المحببة لكي سواء كان بيض بالزبدة، أو الفول الاسكندراني، أو بأي طريقة أخري ويتم اضافة البيض المقلي عليه ويقدم بألف هنا. وبهذه المكونات يمكنك اعداد الفول بالطريقة المناسبة لك ويمكنك اضافة مكونات اخري من الاضافات المفضلة لكي. الطريقة الثانية: طريقة الفول بالزبدالطريقة الثالثة: الفول بالبيض

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