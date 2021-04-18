طريقة الأرز البسمتي بالفراخ تعرف على طريقة تحضير الأرز الأصفر بالفراخ بألذ طعم، يعتبر الأرز البسمتي من أهم الأطباق التي يعرف بها المطبخ العربي، ويتميز طبق الأرز يوحد له أنواع عديدة، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح أكثر الأشخاص حول الوذن العربي يفضلون تناول الأرز البسمتي، فهو يمتاز بطول الحبة، وأيضاً يمتاز بكونه خفيف على المعدة، حيث إنه لا يحتوي على كمية كبيرة من النشا مقارنة بكمية النشا التي توجد في أنواع الأرز الأخرى، ولهذا سوف نقوم اليوم بالتحدث عن طريقة تحضير الأرز البسمتي الأصفر بالفراخ. طريقة عمل الأرز البسمتي بالفراخ طريقة عمل الأرز البسمتي بالفراخ أولا مقادير تحضير الأرز: كوب من الأرز البسمتي.

ملعقة صغيرة ماجي بودر.

ملعقة كبيرة من الزبد.

ملح حسب الرغبة، عودان من القرفة، ورشة أيضا من القرفة، رشة من البهارات المشكلة، نصف ملعقة صغيرة كاري. ملعقة كبيرة من الكرمم، وثلاث حبّات من القرنفل.

كوبان ماء، تعرفي أيضا على طريقة كفتة داود باشا طريقة تحضير الأرز: قومي بغسل الأرز جيداً، وبعدها نقعه بالماء الفاتر نصف ساعة.

نضع الزبد داخل وعاء الطبخ ثم نضعه على نار متوسطة، ونقلبها إلي أن تذوب تماماً

وبعدها نضع كلّاً من الماجي، والقرفة، والقرنفل، والملح، والكاري، والبهار المشكل، والكركم، وأعواد القرفة، ونقلّبهم معا جيداً

وبعدها ضعي الأرز بعد التصفية تماما من ماء النقع، ونقلبه حتي تتوزّع التتبيلة على الأرز كاملة.

نضع كوبان الماء على الأرز، وتركه على نار عالية حتي يبدأ بالغليان، ثم نقوم بتوطية النار لتصبح متوسّطةً، وتركه حتي تمام النضج،

نقوم بوضع الأرز داخل طبق التقديم المسطح، ونضع قطع الدجاج فوق السطح.

ومن الأفضل أن نقون بتحمير بعض المكسّرات، وتزين طبق الأرز بها. ثانيا تحضير الدجاج مع الأرز البسمتي ثانيا تحضير الدجاج مع الأرز البسمتي المقادير: دجاجة يتم تقطيعها إلى أربع قطع.

ملعقة صغيرة من الكاري، وربع ملعقة من كلا من القرفة، والبهار المشكّل، والكمون، والحبهان المطحون، وملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

بصلة مفرومة بشكل ناعم. ثانيا طريقة التحضير : نضع الزيت داخل المقلاة، ثمّ نضع معه البصل

وبعدها نضيف قطع الدجاج ونقلّبها جيداً حتي يصبح لونها أبيض.

ثم نضع كلّاً من الكاري، والبهارات المشكلة، والكمون، والحبهان، والقرفة، والملح، ونقلبهم معا جيداً ومع قطع الدجاج.

ثم نضع الماء حتي يغمر قطع الدجاج بشكل كامل ، وتركه على نار عالية، وعند الغليان نقوم بتخفيف النار وتركه حتي ينضج الدجاج.

ثم نقوم بإخراج قطع الدّجاج ووضعها في صينيّة، وبعدها يتم دهن القطع بالزيت النباتي، ورش عليها كلّاً من البهار المشكّل، والبابريكا ونضعها في الفرن حتي تحمر وتكتسب لونا ذهبيا. الوسوم

طريقة الأرز البسمتي بالفراخ تعرف على طريقة تحضير الأرز الأصفر بالفراخ بألذ طعم، يعتبر الأرز البسمتي من أهم الأطباق التي يعرف بها المطبخ العربي، ويتميز طبق الأرز يوحد له أنواع عديدة، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح أكثر الأشخاص حول الوذن العربي يفضلون تناول الأرز البسمتي، فهو يمتاز بطول الحبة، وأيضاً يمتاز بكونه خفيف على المعدة، حيث إنه لا يحتوي على كمية كبيرة من النشا مقارنة بكمية النشا التي توجد في أنواع الأرز الأخرى، ولهذا سوف نقوم اليوم بالتحدث عن طريقة تحضير الأرز البسمتي الأصفر بالفراخ. طريقة عمل الأرز البسمتي بالفراخ طريقة عمل الأرز البسمتي بالفراخ أولا مقادير تحضير الأرز: كوب من الأرز البسمتي.

ملعقة صغيرة ماجي بودر.

ملعقة كبيرة من الزبد.

ملح حسب الرغبة، عودان من القرفة، ورشة أيضا من القرفة، رشة من البهارات المشكلة، نصف ملعقة صغيرة كاري. ملعقة كبيرة من الكرمم، وثلاث حبّات من القرنفل.

كوبان ماء، تعرفي أيضا على طريقة كفتة داود باشا طريقة تحضير الأرز: قومي بغسل الأرز جيداً، وبعدها نقعه بالماء الفاتر نصف ساعة.

نضع الزبد داخل وعاء الطبخ ثم نضعه على نار متوسطة، ونقلبها إلي أن تذوب تماماً

وبعدها نضع كلّاً من الماجي، والقرفة، والقرنفل، والملح، والكاري، والبهار المشكل، والكركم، وأعواد القرفة، ونقلّبهم معا جيداً

وبعدها ضعي الأرز بعد التصفية تماما من ماء النقع، ونقلبه حتي تتوزّع التتبيلة على الأرز كاملة.

نضع كوبان الماء على الأرز، وتركه على نار عالية حتي يبدأ بالغليان، ثم نقوم بتوطية النار لتصبح متوسّطةً، وتركه حتي تمام النضج،

نقوم بوضع الأرز داخل طبق التقديم المسطح، ونضع قطع الدجاج فوق السطح.

ومن الأفضل أن نقون بتحمير بعض المكسّرات، وتزين طبق الأرز بها. ثانيا تحضير الدجاج مع الأرز البسمتي ثانيا تحضير الدجاج مع الأرز البسمتي المقادير: دجاجة يتم تقطيعها إلى أربع قطع.

ملعقة صغيرة من الكاري، وربع ملعقة من كلا من القرفة، والبهار المشكّل، والكمون، والحبهان المطحون، وملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

بصلة مفرومة بشكل ناعم. ثانيا طريقة التحضير : نضع الزيت داخل المقلاة، ثمّ نضع معه البصل

وبعدها نضيف قطع الدجاج ونقلّبها جيداً حتي يصبح لونها أبيض.

ثم نضع كلّاً من الكاري، والبهارات المشكلة، والكمون، والحبهان، والقرفة، والملح، ونقلبهم معا جيداً ومع قطع الدجاج.

ثم نضع الماء حتي يغمر قطع الدجاج بشكل كامل ، وتركه على نار عالية، وعند الغليان نقوم بتخفيف النار وتركه حتي ينضج الدجاج.

ثم نقوم بإخراج قطع الدّجاج ووضعها في صينيّة، وبعدها يتم دهن القطع بالزيت النباتي، ورش عليها كلّاً من البهار المشكّل، والبابريكا ونضعها في الفرن حتي تحمر وتكتسب لونا ذهبيا.

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