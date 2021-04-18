تحضير السمبوسة بحشوات مختلفة شهية ولذيذة لرمضان؛ تُعد السمبوسة أو السمبوسك من الأطعمة التي يحبها العديد من الأشخاص كبار وصغار حيث أنها من الأكلات الشهية سهلة التحضير فيمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة مثل حشوة السمبوسة باللحمة وحشوة سمبوسة بالجبن، ومن خلال التالي نتعرف معكم على طريقة عمل السمبوسة بحشوات مختلفة كاللحمة والجبن والبطاطس وغيرهم.

تحضير السمبوسة بحشوات مختلفة شهية ولذيذة لرمضان

تُعد السمبوسة من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها كثيراً خاصة في شهر رمضان لذلك أصبحت من الأكلات الرمضانية الهامة حيث نجدها دائما على سفرة رمضان، كما أنها من المعجنات التي يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة، لذلك نقدم لكم فيما يلي طريقة تحضير السمبوسة بحشوات مختلفة شهية ولذيذة.

حشوة سمبوسة بالدجاج

المقادير

دجاجة مسلوقة ومقطعة قطع صغيرة.

ثلاث ملاعق جبن سائل.

ثلاث بصلات مفرومة ناعمة.

ملعقة من الثوم المفروم.

فلفل أسود حسب الرغبة.

عدد 2 جزرة مبشورة.

ثلاث بصلات مبشورة ناعمة.

ملح.

طريقة تحضير السمبوسة بحشوة الدجاج

نشوح البصل في القليل من الزيت على درجة حرارة متوسطة، ثم نضيف الدجاج وكل البهارات.

نقلب قليلاً، ثم نترك الدجاج حتى ينضج جيداً، ثم نضيف الجزر ونقلب قليلاً ونتركة حتى ينضج.

يتم إضافة الجبن ونقلب قليلاً، ثم نرفع الإناء من النار، ونتركه يبرد.

يتم فرد عجينة السمبوسة ووضع الحشو ولفها على شكل مثلث، ثم يتم قلليها بالطريقة المفضلة.

يفضل قلي السمبوسة في القلاية الهوائية أو الفرن حتى لا تشرب زيت وتصبح صحية أكتر من السمبوسة المقلية في الزيت.

المكونات

كوب من الذرة الصفراء.

كوب من البازلاء الخضراء.

كوب من الجزر المقطع.

نصف كوب من البقدونس.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

نصف كوب من البطاطا المقطعة.

ثلاث حبات من البصل المقطع.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير السمبوسة بحشوة الخضار

في البداية يتم سلق البازلاء مع البطاطا والجزر نصف سلقة أي عدم تركهم حتى تمام النضج.

يتم تسخين القليل من زيت الزيتون على النار، ثم يتم إضافة البصل ونقلب قليلاً ثم نضيف الخضروات المسلوقة.

نقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب ثم البقدونس مع الاستمرار في التقليب.

نقوم برفع الإناء من النار، وتركه حتى يبرد ثم نبدأ بحشو السمبوسة ولفها على شكل مثلث.

حشوة سمبوسة بالخضار

هكذا نكون قدمنا لكم طريقة تحضير السمبوسة بحشوات مختلفة سهلة ولذيذة لرمضان.