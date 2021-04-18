طريقة عمل عجينة القطايف بدقيق السميد

القطايف هي من الحلويات المشهورة في شهر رمضان الكريم والتي لا غنى عنها في مائدة الإفطار والكثير من السيدات تفضل تحضير عجينة القطايف في المنزل بدلا من شرائها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقتها بمكونات بسيطة. المكونات : كوب دقيق

ربع كوب من السميد

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة

نصف ملعقة صغيرة من البكينج بودر

رشة ملح

ملعقة ونصف من السكر

2 كوب من الماء الدافئ طريقة التحضير: نحضر وعاء بلاستيك ونضع به جميع المكونات ونقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على عجينة سائلة ثم نتركها لمدة ساعتين حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة على النار وعندما تسخن نأخذ ربع فنجان من العجينة ونضعه في الطاسة ثم نتركه حتى يحمر من الأسفل وأيضا عندما تظهر فقاعات على سطح العجينة.

ثم نقوم بقلبها على الجانب الأخر ثم نقوم بأخراجها على فوطة بجانب بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار أن لا نضعها فوق بعض حتى لا تلتصق ببعضها.

ثم نقوم بحشو القطايف بالحشوة المفضلة لك ثم نقوم بقليها أو إدخالها إلي الفرن ثم نقوم بإخراجها ونقوم بسقيها بالشربات. طريقة عمل شربات القطايف : طريقة عمل شربات القطايف : المكونات : كوب من الماء _ كوب ونصف من السكر – ليمونة – فانيليا طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء ثم نقوم بوضع الماء والسكر ونقوم بالتقليب جيدا حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بوضعه على نار متوسطة وعندما تغلي نقوم بعصر الليمونة وتهدئة النار لمدة عشر دقائق .

ثم نقوم بازالتها من النار ونقوم بوضع الفانيليا. الوسوم

القطايف هي من الحلويات المشهورة في شهر رمضان الكريم والتي لا غنى عنها في مائدة الإفطار والكثير من السيدات تفضل تحضير عجينة القطايف في المنزل بدلا من شرائها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقتها بمكونات بسيطة. المكونات : كوب دقيق

ربع كوب من السميد

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة

نصف ملعقة صغيرة من البكينج بودر

رشة ملح

ملعقة ونصف من السكر

2 كوب من الماء الدافئ طريقة التحضير: نحضر وعاء بلاستيك ونضع به جميع المكونات ونقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على عجينة سائلة ثم نتركها لمدة ساعتين حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة على النار وعندما تسخن نأخذ ربع فنجان من العجينة ونضعه في الطاسة ثم نتركه حتى يحمر من الأسفل وأيضا عندما تظهر فقاعات على سطح العجينة.

ثم نقوم بقلبها على الجانب الأخر ثم نقوم بأخراجها على فوطة بجانب بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار أن لا نضعها فوق بعض حتى لا تلتصق ببعضها.

ثم نقوم بحشو القطايف بالحشوة المفضلة لك ثم نقوم بقليها أو إدخالها إلي الفرن ثم نقوم بإخراجها ونقوم بسقيها بالشربات. طريقة عمل شربات القطايف : طريقة عمل شربات القطايف : المكونات : كوب من الماء _ كوب ونصف من السكر – ليمونة – فانيليا طريقة التحضير : نقوم بإحضار وعاء ثم نقوم بوضع الماء والسكر ونقوم بالتقليب جيدا حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بوضعه على نار متوسطة وعندما تغلي نقوم بعصر الليمونة وتهدئة النار لمدة عشر دقائق .

ثم نقوم بازالتها من النار ونقوم بوضع الفانيليا.

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