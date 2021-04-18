جهزي وصفة كرات البطاطس المحشية لحمة مفرومة بدون تعب في أسرع وقت لإضافة مميزة على السفرة

نقدم لكم وصفة كرات البطاطس المحشية لحمة مفرومة، والتي تعتبر من أشهى الوصفات الرئيسية التي تتميز بالطعم اللذيذ والتي يمكن إضافتها على السفرة في العزومات، أو تقديمها مع الأرز لأفراد الأسرة، وتتميز هذه الوصفة بأنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى مجهود كبير، حيث أن مكوناتها كلها موجودة في البيت، وبالتالي هي غير مكلفة، وسوف ننشر لكم الخطوات بالتفصيل في الفقرات التالية. مكونات عمل كرات البطاطس المحشية 2 كيلو بطاطس صغيرة الحجم.

5 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ثمرتين كبار من الطماطم.

2 بصلة متوسطة الحجم.

قرن فلفل شطة.

ربطة بقدونس.

500 جرام لحمة مفرومة.

1/2 لتر ماء.

ملعقة ك ملح.

ملعقة ك بهارات لحمة.

ملعقة ك فلفل أسود.

ملعقة ص مسحوق قرفة.

ملعقة ص زعتر مجفف.

ملعقة ص نعناع ناشف.

ملعقة ص ريحان.

جبنة بارميزان. طريقة تحضير كرات البطاطس باللحمة المفرومة في البيت بسهولة أولاً نقوم بتقشير البطاطس ونقليها في الزيت حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نفرم كلاً من البصل والبقدونس للحصول على قطع صغيرة وناعمة.

نقوم بتسخين الزيت على النار ونضيف له البصل وقرن الشطة والملح، ونقلب جيداً حتى يذبل البصل.

نقوم بإضافة اللحمة المفرومة بعد ذلك، ونقلب المكونات مع بعضها ثلاثة دقائق على النار.

بعد ذلك نضيف البقدونس والتوابل والبهارات، ونخلط جيداً، ثم نهدأ النار ونغطي الخليط حتى تستوي اللحمة.

نقوم بتقوير البطاطس ونضع بداخلها حشو اللحمة، ونرصها في الصينية.

في وعاء على النار نضع الصلصلة مع الماء والملح والفلفل ونقلب حتى يغلي الخليط.

نقوم بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة ونضعها في الصلصلة على النار.

بعد أن يغلي الخليط نرفعه من على النار ونوزعه على البطاطس، وندخلها الفرن الساخن حتى تستوي. مكونات عمل كرات البطاطس المحشيةطريقة تحضير كرات البطاطس باللحمة المفرومة في البيت بسهولة الوسوم

نقدم لكم وصفة كرات البطاطس المحشية لحمة مفرومة، والتي تعتبر من أشهى الوصفات الرئيسية التي تتميز بالطعم اللذيذ والتي يمكن إضافتها على السفرة في العزومات، أو تقديمها مع الأرز لأفراد الأسرة، وتتميز هذه الوصفة بأنها سريعة التحضير ولا تحتاج إلى مجهود كبير، حيث أن مكوناتها كلها موجودة في البيت، وبالتالي هي غير مكلفة، وسوف ننشر لكم الخطوات بالتفصيل في الفقرات التالية. مكونات عمل كرات البطاطس المحشية 2 كيلو بطاطس صغيرة الحجم.

5 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ثمرتين كبار من الطماطم.

2 بصلة متوسطة الحجم.

قرن فلفل شطة.

ربطة بقدونس.

500 جرام لحمة مفرومة.

1/2 لتر ماء.

ملعقة ك ملح.

ملعقة ك بهارات لحمة.

ملعقة ك فلفل أسود.

ملعقة ص مسحوق قرفة.

ملعقة ص زعتر مجفف.

ملعقة ص نعناع ناشف.

ملعقة ص ريحان.

جبنة بارميزان. طريقة تحضير كرات البطاطس باللحمة المفرومة في البيت بسهولة أولاً نقوم بتقشير البطاطس ونقليها في الزيت حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نفرم كلاً من البصل والبقدونس للحصول على قطع صغيرة وناعمة.

نقوم بتسخين الزيت على النار ونضيف له البصل وقرن الشطة والملح، ونقلب جيداً حتى يذبل البصل.

نقوم بإضافة اللحمة المفرومة بعد ذلك، ونقلب المكونات مع بعضها ثلاثة دقائق على النار.

بعد ذلك نضيف البقدونس والتوابل والبهارات، ونخلط جيداً، ثم نهدأ النار ونغطي الخليط حتى تستوي اللحمة.

نقوم بتقوير البطاطس ونضع بداخلها حشو اللحمة، ونرصها في الصينية.

في وعاء على النار نضع الصلصلة مع الماء والملح والفلفل ونقلب حتى يغلي الخليط.

نقوم بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة ونضعها في الصلصلة على النار.

بعد أن يغلي الخليط نرفعه من على النار ونوزعه على البطاطس، وندخلها الفرن الساخن حتى تستوي. مكونات عمل كرات البطاطس المحشيةطريقة تحضير كرات البطاطس باللحمة المفرومة في البيت بسهولة

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