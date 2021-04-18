طريقة عمل الأرز المعمر .. وصفات متنوعة حلو وحادق

نقدم طريقة عمل الأرز المعمر ، حيث أنه من الأكلات المصرية الأصيلة التي يمكن تقديمها على السفرة لمنحها طابع مميز ومختلف، وخاصة على المائدة الرمضانية التي تتميز بتنوع الأطباق والوصفات، وفي المقال نستعرض مقادير الوصفة وطريقة التحضير بالتفصيل.

طريقة عمل الأرز المعمر

الأرز المعمر من الأطباق الرئيسية التي يمكن تقديمها على السفرة، وفيما يلي المقادير والطريقة خطوة بخطوة:

كوبين من الأرز المصري.

ثلاثة أكواب من اللبن.

كوب واحد من المرقة أو الماء.

3 ملاعق من الزبدة أو السمن البلدي.

ملعقتين قشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

غسل الأرز ونقعه في الماء لمدة نصف ساعة تقريبًا. يتم وضع الأرز بعد تصفيته في طاجن أو صينية. في وعاء آخر، يتم مزج كلاً من اللبن، المرقة، الملح، السمن، والزيت، ورفعهم على النار حتى الغليان. يتم سكب الحليب والمرقة بعد الغليان على الأرز. إضافة ملعقتين من القشطة على وجه الطاجن، ثم إدخاله الفرن لمدة نصف ساعة أو أقل حتى ينضج تمامًا ويتحمر الوجه.

المقاديرطريقة التجهيزالأرز المعمر بالفراخ

يمك تحضير الأرز المعمر بطرق مختلفة ومتنوعة، من أبرزها إضافة الفراخ إليه، وفيما يلي طريقة التخضير بالخطوات:

دجاجة مسلوقة مخلية من العظم ومنزوعة الجلد مقطعة قطع متوسطة.

كوبين من الأرز المصري.

أربعة أكواب من اللبن السائل.

كوب من المرقة.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من القشطة.

غسيل الأرز ونقعه لمدة نصف ساعة. وضع نصف كمية الأرز في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم إضافة نصف كمية الفراخ، ثم وضع الكمية المتبقية من الأرز. غلي اللبن والمرقة، وإضافة الزبدة، الفلفل، الملح، ثم سكب المزيج على الأرز والفراخ. إدخال الصينية فرن ساخن لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج واكتساب الوجه اللون الذهبي المحمر. يمكن تقديم الأرز المعمر بالفراخ مع السلطة الخضراء، وبالهنا والشفا.

المكوناتالطريقةالأرز المعمر باللحم

كما يمكن إضافة اللحم بدلاً من الفراخ في هذه الوصفة لتضفي مذاق مختلف تمامًا، وفيما يلي الطريقة بالتفصيل:

نصف كيلو من اللحم المسلوق.

ثلاثة أكواب من الأرز الأبيض المصري.

ثلاثة أكواب من الحليب.

كوبين من حساء اللحم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة ملح طعام.

ربع ملعقة فلفل أسود مطحون ناعم.

غسل الأرز ونقعه في الماء 30 دقيقة. وضع نصف كمية الأرز في طاجن، ثم رص كمية اللحم المسلوق كاملة، ثم إضافة طبقة أخرى من الأرز. في وعاء آخر، يتم مزج اللبن، الحساء، الملح، الفلفل الأسود، الزبدة، ووضع الوعاء على النار مع التقليب حتى الغليان. سكب الحليب والحساء المغلي على طاجن الأرز باللحم، وإدخاله الفرن حتى ينضج تمامًا، وبالهنا.

المقاديرطريقة الوصفةطريقة عمل الأرز المعمر الحلو

كما يمكن عمل الأرز المعمر كنوع من الحلويات، حيث يكتسب الطعم الحلو من خلال إضافة السكر إليه، وفيما يلي المقادير والطريقة:

كوب من الأرز المصري.

ثلاثة أكواب من الحليب.

كوب من الماء.

كوب من السكر ويمكن زيادته حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

ثلاث ملاعق من الزبيب.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة من الزيت.

نصف ملعقة من الفانيلا.

غسل الأرز ونقعه لمدة 30 دقيقة ثم تصفيته. إضافة الماء والسكر إلى الأرز ووضعهم في إناء على النار حتى الغليان. يتم إضافة جوز الهند والزبيب والزيت والزبدة والفانيلا. إدخال طاجن الأرز الحلو الفرن حتى ينضج ويأخذ اللون المحمر، وبالهنا.

المكوناتطريقة التحضير