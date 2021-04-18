نقدم طريقة عمل سمبوسة البف ، حيث أن السمبوسة من الأكلات التي يعشقها الجميع نظرًا لمذاقها الطيب وسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى إمكانية عملها بأكثر من طريقة وحشوات متنوعة، مما يضفي على السفرة طابغ خاص خاصة في شهر رمضان المبارك.

طريقة عمل سمبوسة البف بالدقيق

يمكن استخدام الدقيق الأبيض في عمل السمبوسك، وفيما يلي طريقة التحضير بالمقادير والخطوات:

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض الممتاز.

2 كوب من القمح المنخول.

6 ملاعق من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 بيضة متوسطة.

ماء فاتر للعجن حسب الحاجة.

خلط كافة المكونات معًا وعجنها جيدًا يدويًا حتى تتشكل عجينة متماسكة لا تلتصق باليد. ترك العجينة جانبًا حتى ترتاح لمدة ساعة على الأقل. تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ثم فردها وحشوها بالمكونات المفضلة. غلق السمبوسة من جميع الجوانب جيدًا. قليها في زيت ساخن غزير حتى تصبح مقرمشة وتكتسب اللون الذهبي.

4 كوب دقيق.

4 ملاعق نشا ذرة.

نصف كوب من الزيت.

قليل من ملح الطعام.

ماء فاتر للعجن.

يتم مزج كافة مكونات الوصفة وعجنها يدويًا أو في العجانة الكهربائية. تركها ترتاح لمدة ساعة كحد أدنى، ثم تقطيعها بالحجم المناسب وفردها ليصبح سمكها لا يتعدى 1 سم. حشوها بالحشوة المرغوبة، ثم قليها في طاسة بها كمية كبيرة من الزيت الساخن. رفع السمبوسة من على النار بعد أن تكتسب اللون الذهبي، وبالهنا والشفا.

المكوناتطريقة عمل سمبوسة البف بالنشا بالخطوات مقادير الوصفةالسمبوسة بحشوة اللحم المفروم

هناك حشوات متنوعة يمكن استخدامها لعمل السمبوسة، والتي من أبرزها اللحم المفروم الذي يتم تعصيجه مع البصل والتوابل ليعطي طعم مختلف وشهي، وفيما يلي المكونات والطريقة:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة من الزعتر الناشف المطحون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة كزبرة ناشفة مطحونة.

3 حبات من البصل المفروم.

بقدونس مفروم.

ملعقتين من الزيت النباتي.

يتم تشويح البصل في الزيت النباتي حتى يذبل ويتغير لونه. إضافة اللحم المفروم والبهارات والملح والفلفل الأسود وباقي البهارات. التقليب جيدًا حتى تتداخل كافة المكونات معًا. رفع المكونات من على النار وتركها جانبًا حتى تبرد، ثم يتم إضافة البقدونس. استخدام الحشوة في السمبوسة وغلقها بإحكام من جميع الجوانب، ثم قليها في الزيت أو دهنها قليل من الزيت أو الزبدة وتحميرها في الفرن.

المقاديرالسمبوسة بحشوة الجبن

الجبن من المكونات التي يحبها الجميع خاصة الأطفال، لذلك يمكن استخدامها في حشوة السمبوسة بالطريقة التالية:

مقدار مناسب من النوع المفضل من الجبن.

زعتر بري ويمكن استبداله بالنعناع الناشف.

تفتيت الجبن في وعاء أو بشرها إذا كانت جبن رومي. إضافة النعناع أو الزعتر إليها والتقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا. استخدامها في حشو السمبوسة وغلقها جيدًا، ثم قليها في زيت غزير.

المقاديرالطريقةالسمبوسة بحشوة الفراخ

الدجاج من المكونات التي يفضلها البعض خاصة إذا تم إضافة بعض المكونات الأخرى إليها مثل الخضروات، وفيما يلي طريقة حشوة الفراخ للسمبوسة بالمكونات والخطوات:

نصف كيلو صدور دجاج مخلية (بانيه).

جزر مبشور.

فلفل أخضر مقطع صغير.

بصلة واحدة مبشورة.

ملح طعام حسب الحاجة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكاري.

نصف ملعقة من البابريكا.

ملعقتين من زيت الزيتون.

زيت للقلي.

تشويح البصل المفروم في الزيت حتى يتغير لونه، تقطيع البانيه مكعبات صغيرة وإضافتها إلى البصل. إضافة الملح والفلفل الأسود والكاري والبابريكا مع التقليب جيدًا. ثم إضافة الفلفل الأخضر والجزر المبشور مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات وتذبل. يتم استخدام الخلطة في حشو السمبوسك، ثم قليها في زيت ساخن، وبالهنا.

مكونات الوصفةطريقة التحضير