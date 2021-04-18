عجينه السمبوسة التركية الاصلية خطيره ومقرمشة بدون ما تشرب زيت مثل الجاهزه تماما

طريقة عمل عجينة السمبوسة ، تعتبر السمبوسة من أشهر أنواع المقبلات والتي يرغب في تناولها الكثير من الأشخاص خاصة على السفرة الرمضانية التي تكون مليئة بكثير من الأصناف المتنوعة والمختلفة التي تحصل على إعجاب الجميع، كما أن السمبوسة يتم تحضيرها بكل سهولة وعن طريق استخدام بعض من المكونات والمقادير البسيطة، وسوف نساعدكم باسهل الطرق لتحضير السميوسة في البيت في السطور القادمة. إليك سيدتي أسهل طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بالطريقة التالية: المقادير: كوبان دقيق متعدد الاستخدامات.

1 ملعقة زبدة.

رشة ملح.

1 كوب صغير زبادي أو لبن رائب.

بيضة واحدة حجم كبير. طريقة التحضير: في وعاء ابدئي بخفق البيض مع الزبدة ومن ثم يتم إضافة الدقيق.

يضاف بعد ذلك اللبن الرائب أو الزبادي أو يمكن أن تستبدليهما بالماء في حال عدم تواجدهم بالمطبخ.

اعجني جيداً حتى يصبح لديكِ عجينة متماسكة بعدها يتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون أو زيت الذرة واعجني حتى يتكون لديك عجينة لينة ومتماسكة.

يتم ترك العجينة لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح ومن ثم قومي بتشكيل العجينة لكرات متوسطة الحجم.

ثم يتم فرد كل جزء على حدى على هيئة دائرة ثم يتم وضع الحشو التي ترغبين به ويفضله أفراد أسرتك

احرصي على أن يتم غلقها بطريقة جيدة كما تريدين فمن الممكن أن يتم تشكيل عجينة السمبوسة بطريقة مختلفة .

. بعد الانتهاء من حشو كمية عجينة السمبوسة قومي بقليها في كمية غزية من الزيت.

فضعي طاسة على النار بها كمية وفيرة من الزيت انتظري حتى أن يصبح ساخن تماماً ثم يتم تحمير قطع السمبوسة وقلبيها جيداً في الزيت حتى يتم تحميرها من جميع الجوانب وتصبح باللون الذهبي.

ترفع من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت الزائد. إليك سيدتي أسهل طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بالطريقة التالية: الوسوم

طريقة عمل عجينة السمبوسة ، تعتبر السمبوسة من أشهر أنواع المقبلات والتي يرغب في تناولها الكثير من الأشخاص خاصة على السفرة الرمضانية التي تكون مليئة بكثير من الأصناف المتنوعة والمختلفة التي تحصل على إعجاب الجميع، كما أن السمبوسة يتم تحضيرها بكل سهولة وعن طريق استخدام بعض من المكونات والمقادير البسيطة، وسوف نساعدكم باسهل الطرق لتحضير السميوسة في البيت في السطور القادمة. إليك سيدتي أسهل طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بالطريقة التالية: المقادير: كوبان دقيق متعدد الاستخدامات.

1 ملعقة زبدة.

رشة ملح.

1 كوب صغير زبادي أو لبن رائب.

بيضة واحدة حجم كبير. طريقة التحضير: في وعاء ابدئي بخفق البيض مع الزبدة ومن ثم يتم إضافة الدقيق.

يضاف بعد ذلك اللبن الرائب أو الزبادي أو يمكن أن تستبدليهما بالماء في حال عدم تواجدهم بالمطبخ.

اعجني جيداً حتى يصبح لديكِ عجينة متماسكة بعدها يتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون أو زيت الذرة واعجني حتى يتكون لديك عجينة لينة ومتماسكة.

يتم ترك العجينة لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح ومن ثم قومي بتشكيل العجينة لكرات متوسطة الحجم.

ثم يتم فرد كل جزء على حدى على هيئة دائرة ثم يتم وضع الحشو التي ترغبين به ويفضله أفراد أسرتك

احرصي على أن يتم غلقها بطريقة جيدة كما تريدين فمن الممكن أن يتم تشكيل عجينة السمبوسة بطريقة مختلفة .

. بعد الانتهاء من حشو كمية عجينة السمبوسة قومي بقليها في كمية غزية من الزيت.

فضعي طاسة على النار بها كمية وفيرة من الزيت انتظري حتى أن يصبح ساخن تماماً ثم يتم تحمير قطع السمبوسة وقلبيها جيداً في الزيت حتى يتم تحميرها من جميع الجوانب وتصبح باللون الذهبي.

ترفع من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت الزائد. إليك سيدتي أسهل طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بالطريقة التالية:

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