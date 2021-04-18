العجينة السحرية القطنية لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والعيش هشه وخفيفه مثل القطن

العجينة السحرية بطريقة سالي فؤاد ، تقدم إلينا سالي فؤاد طريقة لبسيطة جداً لتحضير العجينة السحرية التي يتم استخدامها في تحضير أنواع متعددة من المخبوزات والمعجنات والفطائر، بالإضافة إلى أنها تحضر في حوالي 10 دقائق ليس إلا، فمن الآن لن تجدين ما يوقفك ويمنعك من تحضير أشهى وألذ المعجنات لأنك سوق تستخدمين العجينة السحرية.

لك سيدتي واحدة من أفضل الطرق التي يمكن الاستعانة بها عند تحضير أشهى المعجنات والمخبوزات الشهية المتنوعة التي سوف يتم تحضيرها في خلال 10 دقائق فقط لا غير ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:

5 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

رشة ملح.

ملعقتين كبيرتين زبادي.

ملعقتين كبيرتين سكر أبيض.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقتين كبيرتين خميرة.

كوبان ماء.

2/1 كوب زيت.

4/1 كوب حليب بودرة.