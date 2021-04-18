العجينة السحرية القطنية لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والعيش هشه وخفيفه مثل القطن

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العجينة السحرية بطريقة سالي فؤاد ، تقدم إلينا سالي فؤاد طريقة لبسيطة جداً لتحضير العجينة السحرية التي يتم استخدامها في تحضير أنواع متعددة من المخبوزات والمعجنات والفطائر، بالإضافة إلى أنها تحضر في حوالي 10 دقائق ليس إلا، فمن الآن لن تجدين ما يوقفك ويمنعك من تحضير أشهى وألذ المعجنات لأنك سوق تستخدمين العجينة السحرية.
العجينة السحرية بطريقة سالي فؤاد
لك سيدتي واحدة من أفضل الطرق التي يمكن الاستعانة بها عند تحضير أشهى المعجنات والمخبوزات الشهية المتنوعة التي سوف يتم تحضيرها في خلال 10 دقائق فقط لا غير ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:مقادير العجينة السحرية:
- 5 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- رشة ملح.
- ملعقتين كبيرتين زبادي.
- ملعقتين كبيرتين سكر أبيض.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- ملعقتين كبيرتين خميرة.
- كوبان ماء.
- 2/1 كوب زيت.
- 4/1 كوب حليب بودرة.
- أولاً قومي بتحضير خليط الخميرة عن طريق إحضار وعاء عميق ضعي به قليل من الماء الدافئ وضيفي له الخميرة والسكر وقلبي جيداً حتى تذوب ثم يتم تركه لبضعة دقائق ليتخمر ويتفاعل.
- قومي بإحضار العجانة الكهربائية وفي الوعاء الخاص بالعجن قومي بوضع خليط الخميرة ومن فوقه الحليب البودرة والزيت والزبادي واخلطي المكونات معاً.
- ثم عليك بوضع الدقيق والملح مع بعضهم في وعاء عميق ونظيف ومن ثم يتم إضافتهم إلى الخليط الموجود في العجانة تدريجياً ومن ثم تبدئين في اخلطي المكونات مع بعضها البعض لمدة 10 دقائق بعد ذلك تصبح العجينة جاهزة للاستخدام ولكن أولاً لابد من أن تتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر وتتضاعف.
- تأتين بعد ذلك بالعجينة وقومي بفردها على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق.
- وعليك بعد ذلك باستخدام العجينة وقومي بتحضير العديد من المعجنات والمخبوزات المتنوعة مثل الفطائر والبيتزا والمعجنات اللذيذة والشهية.
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العجينة السحرية بطريقة سالي فؤاد ، تقدم إلينا سالي فؤاد طريقة لبسيطة جداً لتحضير العجينة السحرية التي يتم استخدامها في تحضير أنواع متعددة من المخبوزات والمعجنات والفطائر، بالإضافة إلى أنها تحضر في حوالي 10 دقائق ليس إلا، فمن الآن لن تجدين ما يوقفك ويمنعك من تحضير أشهى وألذ المعجنات لأنك سوق تستخدمين العجينة السحرية.
العجينة السحرية بطريقة سالي فؤاد
لك سيدتي واحدة من أفضل الطرق التي يمكن الاستعانة بها عند تحضير أشهى المعجنات والمخبوزات الشهية المتنوعة التي سوف يتم تحضيرها في خلال 10 دقائق فقط لا غير ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:مقادير العجينة السحرية:
- 5 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- رشة ملح.
- ملعقتين كبيرتين زبادي.
- ملعقتين كبيرتين سكر أبيض.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- ملعقتين كبيرتين خميرة.
- كوبان ماء.
- 2/1 كوب زيت.
- 4/1 كوب حليب بودرة.
- أولاً قومي بتحضير خليط الخميرة عن طريق إحضار وعاء عميق ضعي به قليل من الماء الدافئ وضيفي له الخميرة والسكر وقلبي جيداً حتى تذوب ثم يتم تركه لبضعة دقائق ليتخمر ويتفاعل.
- قومي بإحضار العجانة الكهربائية وفي الوعاء الخاص بالعجن قومي بوضع خليط الخميرة ومن فوقه الحليب البودرة والزيت والزبادي واخلطي المكونات معاً.
- ثم عليك بوضع الدقيق والملح مع بعضهم في وعاء عميق ونظيف ومن ثم يتم إضافتهم إلى الخليط الموجود في العجانة تدريجياً ومن ثم تبدئين في اخلطي المكونات مع بعضها البعض لمدة 10 دقائق بعد ذلك تصبح العجينة جاهزة للاستخدام ولكن أولاً لابد من أن تتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر وتتضاعف.
- تأتين بعد ذلك بالعجينة وقومي بفردها على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق.
- وعليك بعد ذلك باستخدام العجينة وقومي بتحضير العديد من المعجنات والمخبوزات المتنوعة مثل الفطائر والبيتزا والمعجنات اللذيذة والشهية.
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