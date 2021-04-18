لن تصدقى طول رموشك فى 3 أيام فقط باقوى خلطة لتطويل وتكثيف الرموش بمكون واحد رهيب

وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش ، تسعى الكثير من الفتيات وراء البحث عن أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على تكثيف الرموش وتطويلها وتجميلها، فالمنتجات التي تستخدم في إطالة الرموش يمكن أن تكون من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الرموش وعدم نموه بطريقة صحية، لذا سنقدم لك اليوم سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية المفيدة لنمو الرموش وتطويلها.

هناك العديد من الوصفات والمكونات الطبيعية التي تساهم في إطالة الرموش وتكثيفها تتمثل في التالي:

تساعد قشور الليمون على إطالة الرموش وتكثيفها نظراً لاحتوائها على فيتامين ب، وسي وحمض الفوليك وبعض من المواد المغذية التي تحفيز عملية نمو الرموش خاصة إذا تم إضافة زيت الزيتون أو الخروع التي تعمل على تطهير وتعزيز الرموش وتستخدم بهذه الطريقة:

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من قشور الليمون الجافة إلى مقدار مناسب من زيت الزيتون أو الخروع واخلطيهم جيداً مع بعضهم.

ثم حضريين فرشاة ماسكارا اغمريها في الخليط ومرريها على الرموش العلوية والسفلية ويفضل أن تقومين باستخدام هذه الطريقة كل يوم قبل النوم وتركه طول الليل.

في الصباح قومي بغسيل الوجه بالماء الفاتر والصابون للتخلص من الخليط.

بعد الشاي الأخضر من أفضل المكونات الطبيعية وهي بمثابة علاج منزلي قوي وفعال يساهم في تطويل الرموش وتكثيفها نظراً لما يحتويه من مرالفلافونويد التي تعزز نمو وتطويل الرموش سريعاً.