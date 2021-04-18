من غير ما تشرب زيت نهائي طريقة قلي السمبوسة المقرمشة باللحمة المفرومة

يبحث الكثير من الأشخاص حول الأطعمة الصحية، وخاصة الأطعمة التي نحتاج فيها للزيت ومن ضمن تلك الأكلات السمبوسة والتي تعد من الأساسيات على المائدة الرمضانية، ولكن في طريقة قليها تمتص الكثير من الزيت، ولكن توجد بعض الطرق الصحية التي يمكنك قلي السمبوسة بها، وذلك عن طريق الشوي في الفرن أو القلي بالقليل من الزيت، لنتعرف عليها عبر هذا المقال. مكونات عجينة السمبوسة ربع كوب مِن الحليب الجاف.

خمسة أكواب من الطحين الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

القليل من الملح. مكونات حشوة السمبوسة كوب واحد من البازيلاء المَسلوقة والجزر المسلوق.

ملعقتان من الزيت النباتي.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

القليل من بودرة الزنجبيل.

الكركم.

الملح.

البهارات المشكلة.

الفلفل الأسود.

بودرة الكاري.

بيضة واحدة للوجه. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر إناء ونضع فيه الماء الدافئ وكوبان من الدقيق والخميرة والسكر ونخلطهم جيداً.

ثم نتركهم حتى يتخمر لمدة عشر دقائق

ثم نضع الزيت والدقيق والحليب فوق الخليط ونقوم بالعجن مرة أخرى لمدة عشرة دقائق.

ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل دوائر ونتركها لترتاح قليلا. طريقة تحضير عجينة السمبوسة محشية باللحمة المفرومة نضع إناء على النار ونضيف اليه الزيت حتى يسخن تماما.

ثم نضع البصل ونحركهم لبضع دقائق.

ثم نضيف إليه البازلاء والجزر ونتركهم لبضع دقائق.

ثم نضيف اللحمة ونقلب حتى يتغير لونها وتنضج تماما.

بعد ذلك نضيف الفلفل والملح والبهارات والكركم والكارى ونقلبهم جيدا.

نرفعها من النار ونتركها جانبا حتى يبرد الخليط

نقوم بحشوة العجينة بالقليل من هذا الخليط.

ثم ندهن وجه السمبوسة بالبيض ونضعها فى صينية، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتي تتغير للون الذهبي. مكونات عجينة السمبوسةمكونات حشوة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسة محشية باللحمة المفرومة الوسوم

يبحث الكثير من الأشخاص حول الأطعمة الصحية، وخاصة الأطعمة التي نحتاج فيها للزيت ومن ضمن تلك الأكلات السمبوسة والتي تعد من الأساسيات على المائدة الرمضانية، ولكن في طريقة قليها تمتص الكثير من الزيت، ولكن توجد بعض الطرق الصحية التي يمكنك قلي السمبوسة بها، وذلك عن طريق الشوي في الفرن أو القلي بالقليل من الزيت، لنتعرف عليها عبر هذا المقال. مكونات عجينة السمبوسة ربع كوب مِن الحليب الجاف.

خمسة أكواب من الطحين الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

القليل من الملح. مكونات حشوة السمبوسة كوب واحد من البازيلاء المَسلوقة والجزر المسلوق.

ملعقتان من الزيت النباتي.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

القليل من بودرة الزنجبيل.

الكركم.

الملح.

البهارات المشكلة.

الفلفل الأسود.

بودرة الكاري.

بيضة واحدة للوجه. طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر إناء ونضع فيه الماء الدافئ وكوبان من الدقيق والخميرة والسكر ونخلطهم جيداً.

ثم نتركهم حتى يتخمر لمدة عشر دقائق

ثم نضع الزيت والدقيق والحليب فوق الخليط ونقوم بالعجن مرة أخرى لمدة عشرة دقائق.

ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل دوائر ونتركها لترتاح قليلا. طريقة تحضير عجينة السمبوسة محشية باللحمة المفرومة نضع إناء على النار ونضيف اليه الزيت حتى يسخن تماما.

ثم نضع البصل ونحركهم لبضع دقائق.

ثم نضيف إليه البازلاء والجزر ونتركهم لبضع دقائق.

ثم نضيف اللحمة ونقلب حتى يتغير لونها وتنضج تماما.

بعد ذلك نضيف الفلفل والملح والبهارات والكركم والكارى ونقلبهم جيدا.

نرفعها من النار ونتركها جانبا حتى يبرد الخليط

نقوم بحشوة العجينة بالقليل من هذا الخليط.

ثم ندهن وجه السمبوسة بالبيض ونضعها فى صينية، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتي تتغير للون الذهبي. مكونات عجينة السمبوسةمكونات حشوة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسة محشية باللحمة المفرومة

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