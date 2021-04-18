دهنه واحدة من الكريم السحري لشد وتفتيح البشرة والأماكن الداكنة ومنطقة العانة والإبط

الكريم السحري لشد وتفتيح البشرة والجسم والأماكن الداكنة ومنطقة العانة والإبط، تحتاج جميع أنواع البشرة إلى الترطيب الدائم من أجل الحفاظ عليها، فالبشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب حتى تقلل من عملية إفراز الدهون، وتحتاج البشرة الجافة إلى الترطيب حتى تقلل من جفاف البشرة وهنا في هذا المقال سوف نعرض لكم بعض وصفات النشا والفازلين لتفتيح وترطيب البشرة . الكريم السحري لشد وتفتيح البشرة الكريم السحري لشد وتفتيح البشرة مكونات وصفة النشا والفازلين لشد وتفتيح البشرة والجسم والأماكن الداكنة طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والفازلين لتفتيح الأماكن الداكنة نحضر طبق حراري ونضع فيه ملعقة النشا، ثم ندخله الميكرويف حتى يذوب الفازلين.

نخرجه من الميكرويف ونضيف إليه النشا ونقلب حتي يصبح القوام كريمي.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نضع طبقة من هذا الخليط ونتركه حتى يجف، سوف تلاحظين الفرق في تفتيح وشد البشرة ونضارتها .

نغسل الوجه بالماء ثم نرطبه بأي نوع مرطب تفضليه.

نعبىء الخليط في برطمان محكم الغلق ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام . طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والفازلين لتفتيح الأماكن الداكنة وصفة النشا والفازلين والليمون والعسل لشد وتفتيح البشرة وصفة النشا والفازلين والليمون والعسل لشد وتفتيح البشرة مكونات وصفة النشا والفازلين والليمون لشد البشرة ونشارتها ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل النحل طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والفازلين لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة نحضر طبق حراري ونضع فيه الفازلين ثم نضعه في الميكرويف حتى يذوب الفازلين

نخرجه من الفرن ونضيف إليه عصر الليمون والعسل ونقلب جيداً حتى يصبح القوام كريمي .

نقوم بفرد هذا الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف، يجب تكرار هذه الوصفة لكي تلاحظين النتيجة في تفتيح وشد البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم .

نغسل الوجه بالماء الفاتر ونكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع. طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والفازلين لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة كريم النشا والفازلين المجمدة لتفتيح الجسم والأماكن الداكنة وشد البشرة كريم النشا والفازلين المجمدة لتفتيح الجسم والأماكن الداكنة وشد البشرة مكونات كريم الفازلين والنشا لشد البشرة ربع كوب من النشا

ربع كوب من الفازلين

ربع كوب من الشاي الخضر المحضر طريقة كريم النشا والفازلين لتفتيح الجسم وشد البشرة نحضر إناء حراري ونضع فيه الفازلين وندخله الفرن، وبعد تمام الذوبان نخرجه.

نضيف إليه النشا والشاي الأخضر ونقلب جيداً ، ثم نصبه في قالب مكعبات وندخله الفريزر حتي يتجمد.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نمرر قطعة التلج حتى تذوب، ثم تنرك أثر مكعب الثلج لمدة ربع ساعة، سوف تلاحظين الفرق بعد الاستمرار على هذه الوصفة من تبيض وتفيح الجسم والبشرة .

. ثم نقوم بغسل الوجه ونكرر هذه الخطوات ثلاث مرات بالأسبوع. طريقة كريم النشا والفازلين لتفتيح الجسم وشد البشرة الوسوم

الكريم السحري لشد وتفتيح البشرة والجسم والأماكن الداكنة ومنطقة العانة والإبط، تحتاج جميع أنواع البشرة إلى الترطيب الدائم من أجل الحفاظ عليها، فالبشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب حتى تقلل من عملية إفراز الدهون، وتحتاج البشرة الجافة إلى الترطيب حتى تقلل من جفاف البشرة وهنا في هذا المقال سوف نعرض لكم بعض وصفات النشا والفازلين لتفتيح وترطيب البشرة . الكريم السحري لشد وتفتيح البشرة الكريم السحري لشد وتفتيح البشرة مكونات وصفة النشا والفازلين لشد وتفتيح البشرة والجسم والأماكن الداكنة طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والفازلين لتفتيح الأماكن الداكنة نحضر طبق حراري ونضع فيه ملعقة النشا، ثم ندخله الميكرويف حتى يذوب الفازلين.

نخرجه من الميكرويف ونضيف إليه النشا ونقلب حتي يصبح القوام كريمي.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نضع طبقة من هذا الخليط ونتركه حتى يجف، سوف تلاحظين الفرق في تفتيح وشد البشرة ونضارتها .

نغسل الوجه بالماء ثم نرطبه بأي نوع مرطب تفضليه.

نعبىء الخليط في برطمان محكم الغلق ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام . طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والفازلين لتفتيح الأماكن الداكنة وصفة النشا والفازلين والليمون والعسل لشد وتفتيح البشرة وصفة النشا والفازلين والليمون والعسل لشد وتفتيح البشرة مكونات وصفة النشا والفازلين والليمون لشد البشرة ونشارتها ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل النحل طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والفازلين لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة نحضر طبق حراري ونضع فيه الفازلين ثم نضعه في الميكرويف حتى يذوب الفازلين

نخرجه من الفرن ونضيف إليه عصر الليمون والعسل ونقلب جيداً حتى يصبح القوام كريمي .

نقوم بفرد هذا الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف، يجب تكرار هذه الوصفة لكي تلاحظين النتيجة في تفتيح وشد البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم .

نغسل الوجه بالماء الفاتر ونكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع. طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والفازلين لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة كريم النشا والفازلين المجمدة لتفتيح الجسم والأماكن الداكنة وشد البشرة كريم النشا والفازلين المجمدة لتفتيح الجسم والأماكن الداكنة وشد البشرة مكونات كريم الفازلين والنشا لشد البشرة ربع كوب من النشا

ربع كوب من الفازلين

ربع كوب من الشاي الخضر المحضر طريقة كريم النشا والفازلين لتفتيح الجسم وشد البشرة نحضر إناء حراري ونضع فيه الفازلين وندخله الفرن، وبعد تمام الذوبان نخرجه.

نضيف إليه النشا والشاي الأخضر ونقلب جيداً ، ثم نصبه في قالب مكعبات وندخله الفريزر حتي يتجمد.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نمرر قطعة التلج حتى تذوب، ثم تنرك أثر مكعب الثلج لمدة ربع ساعة، سوف تلاحظين الفرق بعد الاستمرار على هذه الوصفة من تبيض وتفيح الجسم والبشرة .

. ثم نقوم بغسل الوجه ونكرر هذه الخطوات ثلاث مرات بالأسبوع. طريقة كريم النشا والفازلين لتفتيح الجسم وشد البشرة

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