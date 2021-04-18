معمول التمر السعودي الاصلى الفاخر هش ودايب مثل الجاهز ومحلات الحلوانى بمكونات بسيطة

طريقة عمل معمول التمر السعودي ، معمول التمر السعودي هو من أفضل وأشهر أنواع الحلويات التي يمكننا أن نقوم بتحضيرها في عيد الفطر المبارك ومع اقتراب عيد الفطر نقدم لكم أسهر الطرق الذي يمكن أن يتم اتباعها للحصول على معمول التمر السعودي اللذيذ والشهي بكل سهولة وعن طريق اتباع بعض الخطوات وتوفير المكونات. طريقة عمل معمول التمر السعودي لكِ سيدتي طريقة عمل معمول التمر السعودي في البيت بأفضل الطرق التالية: المقادير: 2 كوب وربع دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صفيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

2/1 كوب سكر أبيض.

2/1 كوب زبدة لينة غير مملحة.

4/1 كوب سمنة نباتية.

1 بيضة حجم كبير بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مقادير الحشو: رشة قرفة.

تمر طري.

سكر بودرة للتزين. طريقة التحضير: في وعاء قومي بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها بوعاء العجن الكهربائي.

يتم تشغيل العجان على سرعة متوسطة لعدة دقائق حتى يتم خلطها بشكل جيد.

بعدها يتم إضافة السمن النباتي بجانب إضافة الزبدة اللينة واعجني مرة أخرة حتى يصبح لديك خليط مثل الرمال الرطبة.

ثم يتم خفق البيضة بوعاء عميق ونظيف ثم يضاف الفانيليا السائلة واستمري في العجن حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.

تترك العجينة لترتاح لبضعة دقائق ومن ثم يتم فردها على سطح المطبخ مرشوش بقليل من الدقيق وقومي بعجنها 5 مرات لتتماسك.

ابدئي بعد ذلك في تحضير الحشوة عن طريق استخدام كمية من العجينة وقليل من القرفة وقومي بعجنها باليدين وجعلها مثل الكرة.

ثم يتم أخذ قطعة من العجينة تكويرها وتجويفها من المنتصف ووضع قطع من عجينة التمر بها وتكويرها مرة أخرى ثم يتم وضعها في قالب المعمول ليأخذ الشكل المطلوب.

ثم يتم رص المعمول في صينية مدهونة بقليل من الزبدة أو السمن وادخليه إلى الفرن حتى ينضج ويصبح باللون الذهبي وقدميه بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل معمول التمر السعودي ، معمول التمر السعودي هو من أفضل وأشهر أنواع الحلويات التي يمكننا أن نقوم بتحضيرها في عيد الفطر المبارك ومع اقتراب عيد الفطر نقدم لكم أسهر الطرق الذي يمكن أن يتم اتباعها للحصول على معمول التمر السعودي اللذيذ والشهي بكل سهولة وعن طريق اتباع بعض الخطوات وتوفير المكونات. طريقة عمل معمول التمر السعودي لكِ سيدتي طريقة عمل معمول التمر السعودي في البيت بأفضل الطرق التالية: المقادير: 2 كوب وربع دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صفيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

2/1 كوب سكر أبيض.

2/1 كوب زبدة لينة غير مملحة.

4/1 كوب سمنة نباتية.

1 بيضة حجم كبير بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مقادير الحشو: رشة قرفة.

تمر طري.

سكر بودرة للتزين. طريقة التحضير: في وعاء قومي بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها بوعاء العجن الكهربائي.

يتم تشغيل العجان على سرعة متوسطة لعدة دقائق حتى يتم خلطها بشكل جيد.

بعدها يتم إضافة السمن النباتي بجانب إضافة الزبدة اللينة واعجني مرة أخرة حتى يصبح لديك خليط مثل الرمال الرطبة.

ثم يتم خفق البيضة بوعاء عميق ونظيف ثم يضاف الفانيليا السائلة واستمري في العجن حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.

تترك العجينة لترتاح لبضعة دقائق ومن ثم يتم فردها على سطح المطبخ مرشوش بقليل من الدقيق وقومي بعجنها 5 مرات لتتماسك.

ابدئي بعد ذلك في تحضير الحشوة عن طريق استخدام كمية من العجينة وقليل من القرفة وقومي بعجنها باليدين وجعلها مثل الكرة.

ثم يتم أخذ قطعة من العجينة تكويرها وتجويفها من المنتصف ووضع قطع من عجينة التمر بها وتكويرها مرة أخرى ثم يتم وضعها في قالب المعمول ليأخذ الشكل المطلوب.

ثم يتم رص المعمول في صينية مدهونة بقليل من الزبدة أو السمن وادخليه إلى الفرن حتى ينضج ويصبح باللون الذهبي وقدميه بالهناء والشفاء.

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