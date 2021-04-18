سر قرمشة لقمة القاضي الرمضانية في المنزل مثل محلات الحلواني

لقمة القاضي من الحلويات الشعبية التي تأخذ شهرة كبيرة، ويطلق عليها أسماء متعددة فالبعض يطلق عليها العوامة، وأخرين يطلقون عليها أسم زلابية، أو لقمة القاضي، ولقمة القاضي من الوصفات السهلة والغير مكلفة، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد لقمة ىالقاضي في المنزل. سر قرمشة لقمة القاضي سر قرمشة لقمة القاضي نقدم لكم عبر موقعنا مكونات لقمة القاضي المقرمشة الرمضانية 4 أكواب من الدقيق الأبيض. 2 كوب من الماء الدافئ. ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض. ملعقتين كبار من نشا الذرة. 2 ملعقة من الخميرة الفورية. رشة من الملح. رشة من الفانيليا. زيت للقلي لتقديم لقمة القاضي شربات سكر بودرة طريقة تحضير لقمة القاضي في اناء كبير نقوم باضافة كل من مقدار السكر والخميرة ونضعهم في مقدار الماء الدافيء، ثم نقوم باضافة مقدار نصف كوب من الدقيق الأبيض، ونقوم بتقليبها جيدا ثم نتركها جانبا حتى تختمر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

في اناء اخر نقوم باضافة باقي مقدار الدقيق، ويتم اضافة كل من النشا والفانيليا ورشة الملح.

نقلب المكونات جيدا ونقوم بعجنها جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض، ونقوم بتغطية العجينة بفوطة ونتركها جانبا لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع مقلاة على النار ونضيف اليها زيت عميق ونجعل النار متوسطة، ونضع اناء صغير فيه ملعقتين زيت، ونقوم ببل ملعقة صف=غيرة من ملاعق الشاي ونشكل العجينة على صورة كور صغيرة.

نبدأ باضافة لقمة القاضي بهذه الطريقة حتى ينتهي المقدار، وننتظر حتى تصبح لقمة القاضي لونها ذهبي وتخرج من الزيت.

يتم وضع لقمة القاضي في كوب الشربات وبعد ذلك نقوم بتصفية لقمة القاضي من الشربات وبعد ذلك توضع في طبق التقديم، ويتم رش سكر بودر عليها، وتقدم بألف هنا. الوسوم

لقمة القاضي من الحلويات الشعبية التي تأخذ شهرة كبيرة، ويطلق عليها أسماء متعددة فالبعض يطلق عليها العوامة، وأخرين يطلقون عليها أسم زلابية، أو لقمة القاضي، ولقمة القاضي من الوصفات السهلة والغير مكلفة، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد لقمة ىالقاضي في المنزل. سر قرمشة لقمة القاضي سر قرمشة لقمة القاضي نقدم لكم عبر موقعنا مكونات لقمة القاضي المقرمشة الرمضانية 4 أكواب من الدقيق الأبيض. 2 كوب من الماء الدافئ. ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض. ملعقتين كبار من نشا الذرة. 2 ملعقة من الخميرة الفورية. رشة من الملح. رشة من الفانيليا. زيت للقلي لتقديم لقمة القاضي شربات سكر بودرة طريقة تحضير لقمة القاضي في اناء كبير نقوم باضافة كل من مقدار السكر والخميرة ونضعهم في مقدار الماء الدافيء، ثم نقوم باضافة مقدار نصف كوب من الدقيق الأبيض، ونقوم بتقليبها جيدا ثم نتركها جانبا حتى تختمر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

في اناء اخر نقوم باضافة باقي مقدار الدقيق، ويتم اضافة كل من النشا والفانيليا ورشة الملح.

نقلب المكونات جيدا ونقوم بعجنها جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض، ونقوم بتغطية العجينة بفوطة ونتركها جانبا لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع مقلاة على النار ونضيف اليها زيت عميق ونجعل النار متوسطة، ونضع اناء صغير فيه ملعقتين زيت، ونقوم ببل ملعقة صف=غيرة من ملاعق الشاي ونشكل العجينة على صورة كور صغيرة.

نبدأ باضافة لقمة القاضي بهذه الطريقة حتى ينتهي المقدار، وننتظر حتى تصبح لقمة القاضي لونها ذهبي وتخرج من الزيت.

يتم وضع لقمة القاضي في كوب الشربات وبعد ذلك نقوم بتصفية لقمة القاضي من الشربات وبعد ذلك توضع في طبق التقديم، ويتم رش سكر بودر عليها، وتقدم بألف هنا.

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