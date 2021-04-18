سر نجاح بلح الشام المقرمش بالوصفة الأصلية الناجحة مثل المحلات

تعتبر حلوى بلح الشام من أهم وأشهر الحلوى الشامية التي اشتهرت خلال الحكم العثماني، والتي قام فيها الأفراد بتشكيل العجائن بشكل البلح وبعدها يقلى في الزيت الغزير ويتغطى بالشربات، والتي تم تداولها في العديد من الدول في الشرق ليتغير اسمها إلى البامية والكتولومبا، ومن المرغوب فيها أن يتم الاعتدال في تناولها لأنها تحتوي على كمية من السعرات الحرارية والدهون والسكريات. سر نجاح بلح الشام المقرمش سر نجاح بلح الشام المقرمش المكونات 1 كوب من الدقيق الأبيض.

3/4 كوب من الماء النقي.

1/4 كوب من الزيت.

4 حبات من البيض.

1/4 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الحبهان الناعم.

رشة من الزعفران.

رشة من الملح حسب الرغبة.

1/4 ملعقة من صبغة الزعفران.

شربات بارد. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في وعاء كبير نقوم بإضافة الدقيق والحبهان والنشا والملح ومزجهم جيداً. في إناء على النار نقوم بإَضافة كل من الزيت والماء والزعفران حتى يغلي تماماً. نقوم بإضافة الدقيق على النار والتقليب المستمر، حتى تمتزج وتصبح عجين متماسك. تترك جانباً حتى تهدأ وبعدها توضع في العجان الكهربائي للتقليب واستخراج الحرارة منها. نقوم بإضافة البيض عليها واحدة تلو الأخرى مع الانتظار حتى تختفي البيضة الأولى تماماً قبل إضافة الثانية. بعد أن ينتهي خفق البيض توضع العجينة في كيس الحلواني. تشكل على هيئة أصابع صغيرة على صينية مفرود عليها ورق زبدة، وتدخل إلى الفريزر نصف ساعة قبل أن تقلى في الزيت الغزير حتى يصبح لونها ذهبي. أو تشكل مباشرة في الزيت البارد وبعدها نقوم بوضعها على النار مع التقليب المستمر إلى أن يصبح لونها ذهبي. تخرج من الزيت مباشرة على وعاء الشربات والتقليب جيداً حتى تتشرب منه بالكامل. يرش عليها المكسرات المجروشة للتزيين. يمكن تزيينها بالكريمة أو القشطة مع المكسرات أو الشوكولاتة القابلة للدهن. الوسوم

تعتبر حلوى بلح الشام من أهم وأشهر الحلوى الشامية التي اشتهرت خلال الحكم العثماني، والتي قام فيها الأفراد بتشكيل العجائن بشكل البلح وبعدها يقلى في الزيت الغزير ويتغطى بالشربات، والتي تم تداولها في العديد من الدول في الشرق ليتغير اسمها إلى البامية والكتولومبا، ومن المرغوب فيها أن يتم الاعتدال في تناولها لأنها تحتوي على كمية من السعرات الحرارية والدهون والسكريات. سر نجاح بلح الشام المقرمش سر نجاح بلح الشام المقرمش المكونات 1 كوب من الدقيق الأبيض.

3/4 كوب من الماء النقي.

1/4 كوب من الزيت.

4 حبات من البيض.

1/4 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الحبهان الناعم.

رشة من الزعفران.

رشة من الملح حسب الرغبة.

1/4 ملعقة من صبغة الزعفران.

شربات بارد. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في وعاء كبير نقوم بإضافة الدقيق والحبهان والنشا والملح ومزجهم جيداً. في إناء على النار نقوم بإَضافة كل من الزيت والماء والزعفران حتى يغلي تماماً. نقوم بإضافة الدقيق على النار والتقليب المستمر، حتى تمتزج وتصبح عجين متماسك. تترك جانباً حتى تهدأ وبعدها توضع في العجان الكهربائي للتقليب واستخراج الحرارة منها. نقوم بإضافة البيض عليها واحدة تلو الأخرى مع الانتظار حتى تختفي البيضة الأولى تماماً قبل إضافة الثانية. بعد أن ينتهي خفق البيض توضع العجينة في كيس الحلواني. تشكل على هيئة أصابع صغيرة على صينية مفرود عليها ورق زبدة، وتدخل إلى الفريزر نصف ساعة قبل أن تقلى في الزيت الغزير حتى يصبح لونها ذهبي. أو تشكل مباشرة في الزيت البارد وبعدها نقوم بوضعها على النار مع التقليب المستمر إلى أن يصبح لونها ذهبي. تخرج من الزيت مباشرة على وعاء الشربات والتقليب جيداً حتى تتشرب منه بالكامل. يرش عليها المكسرات المجروشة للتزيين. يمكن تزيينها بالكريمة أو القشطة مع المكسرات أو الشوكولاتة القابلة للدهن.

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