نقدم لكم اليوم وجبة جديدة ولذيذة يمكنكم تقديمها علي السفرة كنوع من التغيير، ووصفتنا اليوم طريقة تحضير فتة القرع والتي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الغنية حيث تتكون من نبات القرع المعروف والخبز والثوم وعصير الليمون واللبن الزبادي ويتم تقديم الوجبة كطبق رئيسي علي وجبة الغداء أو حتي وجبة إفطار شهر رمضان الكريم وينصح باستخدام بعض المكسرات مثل اللوز وتوابل من الملح والفلفل و الشطه ومبشور جوزة الطيب مع قليل من حبة البركة وزيت الزيتون البكر ومقاديرها حسب الطلب أو كما نقدمه لكم ، ويمكن تقديم فتة القرع كطبق رئيسي بجوار طبق من الأزر المعمر الحادق مع طبق جانبي من سلطة الافوكادو بالبروكلي والبيض ومن خلال مقالنا نستعرض لكم مقادير الوجبة وطريقة التحضير أيضاً.

مقادير طريقة تحضير فتة القرع

كما تعودنا دائما أن نقدم لكم اشهي المأكولات كمقادير وطريقة إعداد دجاج الاستربس الحار نقدم لكم مقادير فتة القرع كالآتي :

مقدار اثنين كوب من القرع المسلوق.

عدد اثنين رغيف خبز مقطع محمص جيداً.

عدد ثلاث فصوص ثوم مهروس.

مقدار اثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار كوب كبير من الماء المستخلص من سلق القرع.

مقدار نصف كوب من اللبن الزبادي المنزلي.

عدد خمسة أعواد من البقدونس الطازج مفروم.

مقدار 20 جرام من اللوز المحمص للتزيين أو حسب الرغبة .

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الشطه الحمراء للتزيين.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون للتزيين حسب الرغبة.

ويمكنكم إعداد الكثير من الوجبات الشهية مثل ناجتس الدجاج المشوي و السمبوسة بالجبن والأعشاب من خلال معرفة الوصفات عبر موقعنا.

طريقة تحضير الوجبة

مثلما قدمنا لكم طريقة إعداد صينية الدجاج بالخضار بالفرن نقدم لكم طريقة تحضير فتة القرع كالآتي :

نقوم بسلق القرع في إناء علي النار.

ثم نصفي القرع من ميها السلق ونحتفظ بها.

نضع القرع المسلوق في وعاء الخلاط الكهربي ونهرسه جيداً.

نحضر وعاء خلط ونضع بع الثوم المهروس وعصير الليمون والملح والفلفل وماء سلق القرع.

نقوم بغمس الخبز المحمص في وعاء الخليط السابق.

نضع القرع المهروس في وعاء جديد ونضيف عليه اللبن الزبادي ونقلبه جيداً.

نصب خليط القرع علي الخبز المتبل في إناء تقديم زجاجي.

نقوم بتزيين وجه الطبق بالبقدونس واللوز المحمص وزيت الزيتون والشطه.

كما ننصح بتقديم الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية علي فترات متباعدة خلال الأسبوع في الأيام حرة السعرات وتجنب الكثير من الأطعمة الضارة للحفاظ علي وزن مثالي.