طريقة تحضير الديك الرومي في رمضان بطريقة بسيطة لكي ولعائلتك

يعد الديك الرومي من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها في المناسبات والعزومات، ايضاً يتم تحضيره في رمضان عند تجمع العائلة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بصورة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله ببساطة، ايضاً يتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، ايضاً يتم طهيه في مناسبات رأس السنة للاحتفال، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الديك الرومي في المنزل.

مكونات تحضير الديك الرومي

يحتوي تحضير الديك الرومي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ديك رومي طازج.

كوب من الخل.

كوب من الملح.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود.

ثلاث لترات من الماء.

ثوم مفروم.

كوب من عصير الليمون.

كوب من عصير البرتقال.

عيدان من القرفة.

مكونات تتبيل الديك الرومي.

هناك مكونات بسيطة لتتبيل الديك الرومي هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من عصير البرتقال. ثلاث ملاعق من الزنجبيل الطازج. ثلاث بصلات. أعواد كرفس. جزرة مقطعة. أوراق المرمية. عصير ليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لتحضير الديك الرومي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-