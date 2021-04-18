طريقة تحضير الديك الرومي في رمضان بطريقة بسيطة لكي ولعائلتك

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يعد الديك الرومي من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها في المناسبات والعزومات، ايضاً يتم تحضيره في رمضان عند تجمع العائلة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بصورة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله ببساطة، ايضاً يتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، ايضاً يتم طهيه في مناسبات رأس السنة للاحتفال، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الديك الرومي في المنزل.مكونات تحضير الديك الرومي
يحتوي تحضير الديك الرومي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ديك رومي طازج.
- كوب من الخل.
- كوب من الملح.
- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
- ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود.
- ثلاث لترات من الماء.
- ثوم مفروم.
- كوب من عصير الليمون.
- كوب من عصير البرتقال.
- عيدان من القرفة.
هناك مكونات بسيطة لتتبيل الديك الرومي هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من عصير البرتقال.
- ثلاث ملاعق من الزنجبيل الطازج.
- ثلاث بصلات.
- أعواد كرفس.
- جزرة مقطعة.
- أوراق المرمية.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لتحضير الديك الرومي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الماء والملح والبهارات ونقلبهم جيداً، ثم نضع بها الديك بعد غسله جيداً ونقوم بوضع بالثلاجة لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك نخرج الديك من الماء ونتخلص من التوابل والملح.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضع به الزبدة والبصل والتوابل والملح والخضار.
- بعد ذلك نضع الديك على الصينية ونضع عليه التوابل والليمون والبرتقال والبصل ونحشيه بالخضار والبصل.
- ثم نضع به الماء ونحضر خيط ونربط رجليه وأجنحته ونغطيه بورق القصدير وندخله الفرن على حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٣ ساعات.
- بعد مرور الوقت نخرجها من الفرن ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء.
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يعد الديك الرومي من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها في المناسبات والعزومات، ايضاً يتم تحضيره في رمضان عند تجمع العائلة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بصورة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله ببساطة، ايضاً يتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، ايضاً يتم طهيه في مناسبات رأس السنة للاحتفال، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الديك الرومي في المنزل.مكونات تحضير الديك الرومي
يحتوي تحضير الديك الرومي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ديك رومي طازج.
- كوب من الخل.
- كوب من الملح.
- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
- ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود.
- ثلاث لترات من الماء.
- ثوم مفروم.
- كوب من عصير الليمون.
- كوب من عصير البرتقال.
- عيدان من القرفة.
هناك مكونات بسيطة لتتبيل الديك الرومي هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من عصير البرتقال.
- ثلاث ملاعق من الزنجبيل الطازج.
- ثلاث بصلات.
- أعواد كرفس.
- جزرة مقطعة.
- أوراق المرمية.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لتحضير الديك الرومي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الماء والملح والبهارات ونقلبهم جيداً، ثم نضع بها الديك بعد غسله جيداً ونقوم بوضع بالثلاجة لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك نخرج الديك من الماء ونتخلص من التوابل والملح.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضع به الزبدة والبصل والتوابل والملح والخضار.
- بعد ذلك نضع الديك على الصينية ونضع عليه التوابل والليمون والبرتقال والبصل ونحشيه بالخضار والبصل.
- ثم نضع به الماء ونحضر خيط ونربط رجليه وأجنحته ونغطيه بورق القصدير وندخله الفرن على حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٣ ساعات.
- بعد مرور الوقت نخرجها من الفرن ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء.
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