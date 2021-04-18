طريقة تحضير الدونات في المنزل مثل المحلات بمذاق رائع وكيفية تزيينه

طريقة تحضير الدونات من الأمور التي يبحث عنها العديد من الناس مؤخرا، فالدونات واحده من الحلويات الشهيرة في العديد من دول العالم، وتتنوع أشكال الدونات مابين حلقات دائرية ومفتوحه من النصف، وبين كرات دائرية محشية شكولاته، أو أي أطعمة أخري، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد حلوى الدونات في المنزل. طريقة تحضير الدونات طريقة تحضير الدونات نقدم لكم عبر موقعنا مكونات الدونات نصف كوب من السكر العادي. مقدار2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية. مقدار كوبين من الحليب السائل الكامل الدسم. أربع بيضات كبيرة الحجم. مقدار كوب من الزبدة. 8 أكواب من الدقيق القمح الأبيض. 5 أكواب من السكر البودرة. مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة ونصف صغيرة من الفانيلا السائلة. مقدار كوب من الماء البارد. 8 أكواب من الزيت النباتي. طريقة تحضير الدونات في اناء صغير نضع مقدار اللبن والسكر والخميرة، ونقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونتركهم جانبا حتى تختمر الخميرة وتنشط مع المكونات الأخري، وتظل لمدة ربع ساعة، وتبدأ تخرج فقاعات.

في اناء اخر نقوم باضافة كل من البيض والزبدة والملح ونخفق المكونات جيدا مع بعضها البعض اما بالمضرب الكهربائي أو باليد حتى يصبح القوام كريمي، ثم نضع رشة من الملح.

نبدأ باضافة اناء الحليب والخميرة ونقلب المكونات مع بعضها البعض، بعد ذلك نبدأ باضافة الدقيق بصورة تدريجية مع التقليب المستمر ويتم العجن حتى تصبح العجينة متماسكة.

نقوم بتغطية الاناء ونتركه جانبا لمدة ثماني ساعات في الثلاجة، بعد ذلك نخرج العجين ونعجنها لمدة دقيقة، ونبدأ بتكوير العجينة على شكل دائري وبعد ذلك نقوم بوضع كوب صغير ونعمل فتحة صغيرة في المنتصف، ونكمل باقي الكمية بهذه الطريقة، ونتركها لمدة ساعة أخري.

نبدأ بوضع الزيت في اناء عميق ونقوم بوضع الدونات بداخله على أن تكون درجة الحرارة متوسطة ويحصل على اللون الذهبي وبعد ذلك ترش الدونات بالسكر البودر وتقدم بألف هنا. طريقة تحضير الدونات الوسوم

طريقة تحضير الدونات من الأمور التي يبحث عنها العديد من الناس مؤخرا، فالدونات واحده من الحلويات الشهيرة في العديد من دول العالم، وتتنوع أشكال الدونات مابين حلقات دائرية ومفتوحه من النصف، وبين كرات دائرية محشية شكولاته، أو أي أطعمة أخري، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد حلوى الدونات في المنزل. طريقة تحضير الدونات طريقة تحضير الدونات نقدم لكم عبر موقعنا مكونات الدونات نصف كوب من السكر العادي. مقدار2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية. مقدار كوبين من الحليب السائل الكامل الدسم. أربع بيضات كبيرة الحجم. مقدار كوب من الزبدة. 8 أكواب من الدقيق القمح الأبيض. 5 أكواب من السكر البودرة. مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة ونصف صغيرة من الفانيلا السائلة. مقدار كوب من الماء البارد. 8 أكواب من الزيت النباتي. طريقة تحضير الدونات في اناء صغير نضع مقدار اللبن والسكر والخميرة، ونقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونتركهم جانبا حتى تختمر الخميرة وتنشط مع المكونات الأخري، وتظل لمدة ربع ساعة، وتبدأ تخرج فقاعات.

في اناء اخر نقوم باضافة كل من البيض والزبدة والملح ونخفق المكونات جيدا مع بعضها البعض اما بالمضرب الكهربائي أو باليد حتى يصبح القوام كريمي، ثم نضع رشة من الملح.

نبدأ باضافة اناء الحليب والخميرة ونقلب المكونات مع بعضها البعض، بعد ذلك نبدأ باضافة الدقيق بصورة تدريجية مع التقليب المستمر ويتم العجن حتى تصبح العجينة متماسكة.

نقوم بتغطية الاناء ونتركه جانبا لمدة ثماني ساعات في الثلاجة، بعد ذلك نخرج العجين ونعجنها لمدة دقيقة، ونبدأ بتكوير العجينة على شكل دائري وبعد ذلك نقوم بوضع كوب صغير ونعمل فتحة صغيرة في المنتصف، ونكمل باقي الكمية بهذه الطريقة، ونتركها لمدة ساعة أخري.

نبدأ بوضع الزيت في اناء عميق ونقوم بوضع الدونات بداخله على أن تكون درجة الحرارة متوسطة ويحصل على اللون الذهبي وبعد ذلك ترش الدونات بالسكر البودر وتقدم بألف هنا. طريقة تحضير الدونات

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