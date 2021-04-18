ما دوت الخليج فوائد وأضرار شرب الشاي على السحور

يعد الشاي الأحمر واحد من المشروبات الشعبية المفضلة لدى الكثير من المجتمعات حول العالم، بما في ذلك المجتمعات العربية والشرقية، واعتاد عدد لا بأس به من الأفراد على تناوله بعد تناول الطعام مباشرة.

ولا يزال الكثيرون في مجتمعاتنا العربية والمسلمة يحرصون على اتباع هذه العادة حتى في شهر رمضان المبارك، لتجدهم يتناولون الشاي بعد تناولهم لطعام الإفطار والسحور.

لكن هل تتضمن عادة تناول الشاي بعد الإفطار أو السحور الكثير من الفوائد الصحية أم أنها تتسبب فقط بالأضرار الصحية؟

تعالوا معنا لنتعرف على أهم فوائد وأضرار تناول الشاي بعد تناول الطعام على الإفطار أو السحور في شهر رمضان المبارك

فوائد تناول الشاي

تناول الشاي بعد تناول الطعام يساعد على تحسين وظائف الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء كما يعمل أيضا على تهدئة الاضطرابات المعوية.

تناول الشاي قد يقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان حيث أظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول ومضادات الاكسدة الموجودة في الشاي تتمتع بفعالة كبيرة في محاربة الخلايا السرطانية في الجسم .

الشاي غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من الجوذر الحرة من الجسم، لذا فإنها تقلل من معدل شيخوخة وتلف الخلايا في الجسم وقد تساعد أيضا في الحد من الأمراض المزمنة.

الشاي غني بالكافيين (الشاي الأحمر يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين بالمقارنة بالشاي الأخضر) والذي يساعد على منح الجسم الشعور بالحيوية والنشاط ويقلل من الشعور بالإجهاد والنعاس والذي غالبا ما يشعر بهما الصائم في شهر رمضان المبارك.

تناول الشاي يساعد على انقاص الوزن إذ يزيد من معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية والدهون.

تناول الشاي يعزز من صحة القلب ويقلل من مستويات الكوليسترول، ولقد تحدثت إحدى الدراسات عن أن تناول 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأحمر يوميا يمكنه أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة كما يمكنه أيضا أن يعزز من صحة القلب ويقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

تناول الشاي يساعد على تحسين الحالة المزاجية وذلك بفضل احتوائه على مادة الميثيل زانتين التي تعزز من إنتاج هرمونات السعادة في الجسم، مثل السيروتونين والتي تساعد على تحسين الحالة المزاجية.

أضرار تناول الشاي