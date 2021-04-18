عجينة السمبوسة بالطريقة التركية الاصلية هشه ومقرمشة والطعم خطير مثل الجاهزة

عجينة السمبوسة بالطريقة التركية الاصلية من ضمن أكثر المأكولات اللذيذة التي تعتبر خفيفة، على المعدة ولا يختلف عليها الكثيرون ويرجع ذلك إلى أنها وجبة سهلة وبسيطة تتواجد دائما على مائدة الطعام في شهر رمضان الكريم هي من انجح الوصفات التي يمكنك أن تقومي بتناولها، داخل المنزل لانها لا تاخذ أثناء تحضيرها بالإضافة إلى الطعم الرائع التي يمكن أن نحصل عليه بعد تحضيرها ولها عدة حشوات محتلفة واليوم سوف نضع لكم أسرار طريقة تحضير عجينة السمبوسة الاصلية التركية مقرمشة وخطيرة.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقتين من الزيت.

كوب من الماء.

اولا يمكنك أن تقومي باضافة الدقيق مع الملح والزيت والماء.

قومي بدمج هذه المكونات جيدا حتي تحصلي علي عجينة هشه .

التركي هذه العجينة لمدة 10 دقائق إلى 20 دقيقة يفضل أن يتم تغطية العجينة جيدا .

ثم بعد انتهاء هذه المدة نقوم بتقطيع العجينة إلى 6 قطع.

ثم نقوم بتشكيل العجين على اشكال دوائر صغيرة.

ابدئي بفرد كل دائرة على حده باستخدام النشا به.

وقومي بقياس القطر الخاص بها التي يصل إلى 20 سنتيمتر.

ثم لابد أن تكون العجينة مخفوقة بقليل من الزيت .

يمكنك الآن أن تقوم بوضع الحشوه من اللحمة المفرومة ثم نقوم بلف السمبوسه على شكل طبقات متتالية.

ثم قومى بإحضار مقلاة واسعة فيها كمية من الزيت اتركيها حتى الغليان.

ثم قومي بإضافة السمبوسة في الزيت الساخن الغزير.

ولكن عندما تحصلين على سمبوسة باللون الذهبي يمكنك أيضا أن تقوم بإخراجها من النار وتكملي هذه الطريقة حتى النهاية .

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من الملح.

رشة بسيطة من البيكنج باودر.

جوزة الطيب

طريقة تحضير الحشو