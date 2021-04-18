جربي حلقات البصل المقلية المقرمشة في البيت بكل سهولة لأفضل الإضافات الجانبية

تعتبر حلقات البصل المقلية من أشهر الأطباق الجانبية التي تقدم على المائدة بجانب العديد من الوجبات الرئيسية، والتي تضيف طعم لذيذ للطعام، وتتميز بأنها مقرمشة وطعمها شهي، كما أنها من أسهل الوصفات الجانبية التي لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود لأنها تحضر خلال عشر دقائق فقط، فمن الجدير ذكره أن الأطباق الجانبية من أهم الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة وبالأخص في العزومات.

مكونات عمل حلقات البصل المقلية

يمكنكم تحضير هذه الوصفة في البيت مثل المطاعم بالضبط من خلال تجهيز بعض المكونات والمقادير البسيطة، وهي كما يلي:

عشرة حبات من البصل حجم كبير.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

6 ملعقة كبيرة من القرشلة.

2 ملعقة صغيرة الحجم من البصل البودرة.

2 ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

كوب واحد من الحليب السائل كامل الدسم.

لتر زيت للقلية.

أولاً نبدأ التحضير بتقشير حبات البصل كلها ونقطعها على شكل حلقات دائرية.

ثم نقوم بنقع حلقات البصل في كمية مناسبة من الماء.

نقوم بوضع الزيت في طاسة التحمير، ونضعه على النار.

نحضر طبق ونضع به كلاً من الدقيق مع الملح والبصل البودرة والثوم البودرة، ونخلطهم بشكل جيد.

في طبق آخر نقوم بخفق البيض بشكل جيد مع الحليب.

نقوم بعد ذلك بتصفية البصل جيداً من الماء، ونضع حلقات البصل في طبق الدقيق، بحيث يغطيها بالكامل.

ثم نغمسها في مزيج البيض، ونغمسها في النهاية في القرشلة.

ونقوم بتكرار الخطوات السابقة مع كمية البصل كلها.

نقوم بتحمير حلقات البصل في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي وتكون مقرمشة، ونقوم بتصفيتها من الزيت وتقديمها وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير حلقات البصل المقلية والحصول عليها مقرمشة