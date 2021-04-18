طريقة تحضير الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات بتكات وأسرار مختلفة

يعتبر الأرز بالخلطة من الأكلات المفضلة التي يفضلها الكثيرون الكبار والصغار ،وتتميز بأنها طعم الشهي ومختلف، ويقدم في عزومات شهر رمضان الكريم كطبق رئيسي على مائدة الإفطار ،وكذلك يقدم في المناسبات الخاصة وخصوصا شهر رمضان المبارك، نقدم لكل السيدات اليوم خطوات إعداد الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات التي يحتوي على قيمة غذائية عالية ليمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.
مقادير الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات
- 2 ملعقة كبيرة ماء
- 2معلقة كبيرة زيت
- 2ملعقة كبيرة زبدة
- 3ملاعق كبيرة سكر
- 6أكواب مرقة ساخنة
- 3أكواب أرز بسمتي ذهبي
- 3ملاعق صغيرة عسل أسود
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- 3ملاعق كبيرة سمنة
- ربع ملعقة صغيرة قرفة
- نصف كيلو مكعبات كبده
- ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- كوب لوز شرائح محمص ذهبي فاتح
طريقة تحضير الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات
1. نقوم بتحضير الأرز البسمتي ويتم الغسل جيداً بالماء ، ثم يترك دقائق منقوع بالماء ويصفي جيداً
2_ نحضر إناء على النار ونضيف السكر وملعقين الماء ،ونقوم بالتقليب حتي يذوب ويتكرمل ويصبح لونه ذهبياً
3_ ثم نضيف المرقة على السكر المكرمل والملح والفلفل الأسود والقرفة و3 ملاعق عسل الأسود ويخلط المكونات مع بعضها حتي يغلي الخليط
4_ نضيف الأرز البسمتي على المرقة الخليط ،ونضيف 2 ملعقة كبير من السمنة والزيت على الأرز ،ثم يترك الخليط على النار ويغلي ويتشرب جميع الخليط ،ثم نقوم بتهدئة النار تماماً ويترك الأرز حتى تمام النضج.
5_ نحضر على النار طاسة ونضع فيها 2 ملعقة من السمنة والزيت وننتظر حتي يسخن على النار.
6_ ونضيف للكبده المقطعة ويتم التقليب ،ثم نضع ملعقة صغيرة من القرفة الفلفل الأسود ونقلب حتى تتوشح الكبدة ويتغير لونها من الأحمر إلى البنى.
7_. تترك الكبدة حتى تنضج ثم يضاف الملح حسب الرغبة ونقلب ثم نقوم برفع الإناء من على النار.
8_ نحضر إناء أخر للمكسرات ،ونضع فيه السمنة حتي تذوب
9_ونضيف المكسرات للتحميص ونقوم بتشويحها حتى تحمص قليلاً ثم نضف الزبيب.
10_ نقلب المكسرات جيداً حتي تصبح لونا ذهبيا
11. نقوم بأخذ جزء من الكبدة ويضاف على الأرز البسمتى وتُقلب معه حتى تمتزج الكبدة مع الأرز.
12. نُحضر طبق التقديم ونضع به الأرز بالكبدة ثم نضع باقي الكبدة حول الطبق وتزين به.
13. يزين الوجه بشرائح اللوز المحمص ومفروم البقدونس والطماطم ويقدم الأرز بالخلطة على مائدة الإفطار برمضان 2021 وبالهناء.
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