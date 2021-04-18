اسرار خلطة الممبار الخطيرة متخطرش على بالك طعمها روعه للممبار وجميع المحاشي

اسرار خلطة الممبار الخطيرة هو أكلة شعبية متميزة جدا و مشهورة في جميع أنحاء العالم يفضل تناولها عدد كبير من الأشخاص ولكن يوجد ايضا بعض الاشخاص التي لديهم القلق والخوف من تناوله في بعض المطاعم وذلك لعدم نظافة المكان ولكن أصبح بإمكاننا اليوم أن نقوم بتحضير الممبار بطريقة سهلة وبسيطة داخل منزلنا مع اسرار خلطة الممبار الخطيرة وبدلا من أن شرائه ومن المطاعم الكبرى كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي معي جميع التفاصيل التي نتحدث عنها وسوف تحصلي على افضل طعم شيء ومميز. اسرار خلطة الممبار الخطيرة مقادير الممبار: 500 جرام من الممبار.

500 جرام من الأرز الأبيض.

حزمة من الشبت.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبرة.

1 ملعقة من مرقة الدجاج.

ملعقة من الزعتر.

نصف كيلو من عصير الطماطم.

بصلة مكعبات صغيرة.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بهارات المحشي.

ملعقة من النعناع المطحون.

وملعقة من القرفة.

2 ملعقة من الملح .

نصف ملعقة من الكرفس.

خمسة من ورق اللورا. طريقة عمل خلطة الممبار أولا يجب أن نقوم بغسل الارز جيدا للتخلص من أي شوائب يتواجد به.

ثم نقوم بوضعه مع البقدونس والشبت والكزبرة.

ونقوم باضافة البصل والثوم وعصير الطماطم وجميع التوابل التي تتواجد لدينا من القرفة، والزعتر والتي ذكرناها اعلي علي النار لمدة 10 دقائق.

ونقوم بغلق النار ونضع الارز والبقدونس والشبت والكزبرة ويقلب الخليط جيدا.

والان نبدا في تنظيف الممبار جيدا بالماء والخل والليمون.

ثم نقوم بالتقليب إلى الجانب الآخر لكي يتم التخلص من جميع الشوائب التي تتواجد فيها.

ونتركة في الماء وكوب من الدقيق لمدة نصف ساعة حتي يتم التخلص من اى روائح.

ثم نقوم باضافة خليط الارز ونقوم بوضع الارز في الممبار.

ونكرر هذه العملية حتى انتهاء الكميه الممبار.

ثم نقوم بتحضير وعاء واسع به كمية من المياه المغلية.

ثم نبدا باضافة الممبارو نترك الممبار في المياه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نقوم بإخراجه ونبدأ بتحضير وعاء عميق به كمية من الزيت.

ونبدأ في تحضير الممبار وعندما نحصل على اللون الذهبي المقرمش.

ثم نقوم بإزالته من الزيت ونقوم بتقديمه. الوسوم

اسرار خلطة الممبار الخطيرة هو أكلة شعبية متميزة جدا و مشهورة في جميع أنحاء العالم يفضل تناولها عدد كبير من الأشخاص ولكن يوجد ايضا بعض الاشخاص التي لديهم القلق والخوف من تناوله في بعض المطاعم وذلك لعدم نظافة المكان ولكن أصبح بإمكاننا اليوم أن نقوم بتحضير الممبار بطريقة سهلة وبسيطة داخل منزلنا مع اسرار خلطة الممبار الخطيرة وبدلا من أن شرائه ومن المطاعم الكبرى كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي معي جميع التفاصيل التي نتحدث عنها وسوف تحصلي على افضل طعم شيء ومميز. اسرار خلطة الممبار الخطيرة مقادير الممبار: 500 جرام من الممبار.

500 جرام من الأرز الأبيض.

حزمة من الشبت.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبرة.

1 ملعقة من مرقة الدجاج.

ملعقة من الزعتر.

نصف كيلو من عصير الطماطم.

بصلة مكعبات صغيرة.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بهارات المحشي.

ملعقة من النعناع المطحون.

وملعقة من القرفة.

2 ملعقة من الملح .

نصف ملعقة من الكرفس.

خمسة من ورق اللورا. طريقة عمل خلطة الممبار أولا يجب أن نقوم بغسل الارز جيدا للتخلص من أي شوائب يتواجد به.

ثم نقوم بوضعه مع البقدونس والشبت والكزبرة.

ونقوم باضافة البصل والثوم وعصير الطماطم وجميع التوابل التي تتواجد لدينا من القرفة، والزعتر والتي ذكرناها اعلي علي النار لمدة 10 دقائق.

ونقوم بغلق النار ونضع الارز والبقدونس والشبت والكزبرة ويقلب الخليط جيدا.

والان نبدا في تنظيف الممبار جيدا بالماء والخل والليمون.

ثم نقوم بالتقليب إلى الجانب الآخر لكي يتم التخلص من جميع الشوائب التي تتواجد فيها.

ونتركة في الماء وكوب من الدقيق لمدة نصف ساعة حتي يتم التخلص من اى روائح.

ثم نقوم باضافة خليط الارز ونقوم بوضع الارز في الممبار.

ونكرر هذه العملية حتى انتهاء الكميه الممبار.

ثم نقوم بتحضير وعاء واسع به كمية من المياه المغلية.

ثم نبدا باضافة الممبارو نترك الممبار في المياه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نقوم بإخراجه ونبدأ بتحضير وعاء عميق به كمية من الزيت.

ونبدأ في تحضير الممبار وعندما نحصل على اللون الذهبي المقرمش.

ثم نقوم بإزالته من الزيت ونقوم بتقديمه.

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