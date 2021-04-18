طريقة عمل الشبكية المغربية في المنزل بشكل جديد ومختلف والطعم تحفة

تعد حلوي الشبكية المغربية، من حلويات المغرب المشهورة جداً، وهي من الحلويات التقليدية اللذيذة، فهي تتميز بشكلها المختلف ومذاقه المميز، لأنها تحتوي علي نكهات طيبة وتحظي بشعبية كبيرة في بلاد المغرب، وهي تعتبر من أقدم الحلويات المعروفة في المطبخ المغربي، فهي حلوي أساسية علي سفرة رمضان، ويمكن تقديمها في جميع المناسبات، لا يخلو أي بيت في المغرب، منها في شهر رمضان، لذلك نحن دائماً نبحث علي الطرق الصحيحة لتحضيرها في المنزل، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الشبكية المغربية في المنزل بأبسط الطرق.

مكونات عمل الشبكية المغربية

سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني علي أبسط مكونات لعمل الشبكية المغربية في المنزل وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق.

ملعقة من الزبدة.

رشة ملح.

رشة قرفة.

ملعقة خميرة.

بيضة.

كوب من الماء.

زيت.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا طريقة عمل الشبكية المغربية بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

قومي بعجن الدقيق والزبدة والماء والبيضة والملح والقرفة والخميرة معاً، واتركيها حتي تخمر جانباً لمدة ساعة. بعد ذلك قومي بفردها باستخدام النشابة وشكليها، بعد ذلك قومي بإحضار طاسة وضعيها علي النار وضعي فيها الزيت حتي يسخن جيداً. ثم قومي بوضع العجين فيها حتي يأخذ الون الذهبي، قومي بإخراجها بعد ذلك من الزيت وصفيها وضعيها في الشربات البارد لحظات ثم قدميها، تكركر هذه العملية حتي تنتهي من الكمية.

مقادير الشربات

كوب من الماء.

كوب من السكر.

عصيرة ليمونة.

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الشربات وهي كما يلي:-