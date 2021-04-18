الحمام الكداب المحشي علي اصولة بكل أسرار المطاعم اكله تشرفك قدام ضيوفك

الحمام الكداب المحشي من الجدير بالذكر أن عمل الحمام داخل المنزل يعتبر أمر هام جدا وأن تناولوا في الاعياد أو في المناسبات لان الحمام المعروف عنه إذا كان طعم مميز جدا وبالاخص بعد الظروف التي تمر بها البلاد من أعباء المعيشة التي نكون عليها، بالإضافة إلي ارتفع بشكل كبير اسعار الحمام في السوق وأصبح الاعتماد على الحمام الكذاب والتى يطلق عليه الفراخ المحشية بالحشوه المختلفة والتي ترغبي فيها هي تعتبر ايضا من ضمن المأكولات المتميزة على الاطلاق مختلفة وطعمها رائع ويجب أن نقوم بتجهيزها داخل منزلنا ولا تاخذ اي وقت ولا مجهود تابعي معي عزيزتي طريقة تحضير الحمام الكذاب. الحمام الكداب المحشي علي اصولة الحمام الكداب المحشي علي اصولة المكونات: 2 ورق من اللوري.

فلفل أسود.

ملعقة من الكركم.

عصير ليمون.

اوراك فراخ. مقادير حشو الحمام الكداب كوب من الأرز

ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقتين من الحبهان المطحون.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من القرفة.

بصل مفرومة.

ملعقة من الزيت. طريقة تحضير الحمام الكذاب طريقة تحضير الحمام الكذاب أولا يجب أن نقوم بغسيل اوراك الدجاج جيدا.

ثم نقوم بوضع عليه الفلفل الاسود والكركم وعصير الليمون ورق اللورى.

نقوم بخلط التتبيلة جيدا ونتركها لمدة ثلاث ساعات أو لمده يوم كامل، لأن من خلال هذه التتبيلة نحصل على طعم لذيذ ورائع.

يجب أن نقوم بغسل الارز جيدا.

ثم نقوم بوضعه وعاء على النار بها ملعقة من الزبدة.

ثم نقوم باضافة الارز و نبدأ بتحميرالأرز بالطريقة المعتادة

ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الشوربة.

وبعد ذلك نقوم باضافة المكونات الاخرى من الفلفل الاسود .

وملعقة من الحبهان والملح ونتركه حتى ينضج تماما.

ثم نقوم بفرد اوراك الدجاج ونقوم بإضافة الحشوة

ونبدا بغلقه جيدا ونضعها في كيس حراري

يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع به ماء للسلق.

ونضع فيه شرائح البصل والطماطم وملح وفلفل.

ثم نقوم باضافة الحمام الكذاب عندما يتم الغليان.

ونتركها لمده عشر دقائق ثم نقوم بغلق النار وإخراجها ونبدأ تحميرها في كمية بسيطة من الزيت بمقلاة.

ويتم تقديمها مع تزيينه بالبقدونس لكي تعطي رائحة مميزة و رائعة. الوسوم

الحمام الكداب المحشي من الجدير بالذكر أن عمل الحمام داخل المنزل يعتبر أمر هام جدا وأن تناولوا في الاعياد أو في المناسبات لان الحمام المعروف عنه إذا كان طعم مميز جدا وبالاخص بعد الظروف التي تمر بها البلاد من أعباء المعيشة التي نكون عليها، بالإضافة إلي ارتفع بشكل كبير اسعار الحمام في السوق وأصبح الاعتماد على الحمام الكذاب والتى يطلق عليه الفراخ المحشية بالحشوه المختلفة والتي ترغبي فيها هي تعتبر ايضا من ضمن المأكولات المتميزة على الاطلاق مختلفة وطعمها رائع ويجب أن نقوم بتجهيزها داخل منزلنا ولا تاخذ اي وقت ولا مجهود تابعي معي عزيزتي طريقة تحضير الحمام الكذاب. الحمام الكداب المحشي علي اصولة الحمام الكداب المحشي علي اصولة المكونات: 2 ورق من اللوري.

فلفل أسود.

ملعقة من الكركم.

عصير ليمون.

اوراك فراخ. مقادير حشو الحمام الكداب كوب من الأرز

ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقتين من الحبهان المطحون.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من القرفة.

بصل مفرومة.

ملعقة من الزيت. طريقة تحضير الحمام الكذاب طريقة تحضير الحمام الكذاب أولا يجب أن نقوم بغسيل اوراك الدجاج جيدا.

ثم نقوم بوضع عليه الفلفل الاسود والكركم وعصير الليمون ورق اللورى.

نقوم بخلط التتبيلة جيدا ونتركها لمدة ثلاث ساعات أو لمده يوم كامل، لأن من خلال هذه التتبيلة نحصل على طعم لذيذ ورائع.

يجب أن نقوم بغسل الارز جيدا.

ثم نقوم بوضعه وعاء على النار بها ملعقة من الزبدة.

ثم نقوم باضافة الارز و نبدأ بتحميرالأرز بالطريقة المعتادة

ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الشوربة.

وبعد ذلك نقوم باضافة المكونات الاخرى من الفلفل الاسود .

وملعقة من الحبهان والملح ونتركه حتى ينضج تماما.

ثم نقوم بفرد اوراك الدجاج ونقوم بإضافة الحشوة

ونبدا بغلقه جيدا ونضعها في كيس حراري

يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع به ماء للسلق.

ونضع فيه شرائح البصل والطماطم وملح وفلفل.

ثم نقوم باضافة الحمام الكذاب عندما يتم الغليان.

ونتركها لمده عشر دقائق ثم نقوم بغلق النار وإخراجها ونبدأ تحميرها في كمية بسيطة من الزيت بمقلاة.

ويتم تقديمها مع تزيينه بالبقدونس لكي تعطي رائحة مميزة و رائعة.

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