صينية دجاج مشوي بتتبيلة رائعة مع حلقات بطاطس بالفرن بطعم ولا ألذ

دجاج بتتبيلة شوي بالبطاطس مميزة بالفرن، وصفة تناسب كل أفراد العائلة فهي لذيذة الطعم وتقدم في عزومات وسهلة التحضير كما إنها من الأطباق الشهيرة في كثير من دول ولكننا سنقدم لكم دجاج ببتبيلة جديدة تعطى الدجاج لون رائع وطعم مثالي ليس له مثيل، كما أن مكوناتها متوفرة في كل منزل ومرغوب تناولها لدى جميع من الناس، فمكونان أساسيان مع تشكيلة من البهارات والتوابل لنجاح تلك الوصفة مع اختيار بدقة حجم دجاج ونوعها فلابد اختيار دجاجة بحجم كيلو وربع فتلك بكون بها لحم وعصارة حتى لا تخسر دجاجة كثير من حجمها وتكون جافة أثناء الشوي.

سنعد معكم دجاج بتتبيلة الشوي مع بطاطس بالفرن بكمية تكفي كل أفراد الأسرة حوالي 5 أفراد، ويجب اختيار نوع بطاطس جيد متوسطة الحجم وتكون بنية اللون التي تناسب أطباق الفرن، كما أن تلك الوجبة تصلح لأكلات نهاية الشهر لضبط ميزانية حيث أنه يمكن عمل تلك الصينية بأي قطعة متوفرة في دجاج سواء أفخاذ أو أجنحة دجاج أو دبابيس أو حتى قطع صدور دجاج فالمتوفر لديك يمكن من خلاله صنع دجاج متبل للشوي بالبطاطس في الفرن.

طريقة دجاج بتتبيلة الشوي بالبطاطس بالفرن

تتبيلة دجاج مشوية هي عنصر الهام والأساسي لعمل فراخ مشوية مثل الجاهزة التي تباع في المحلات، فكلما كانت تتبيلة فراخ جيدة كان دجاج شهي الطعم واللون الذهبي، والهدف الأساسي من تتبيلة دجاج هي المساعدة في سرعة نضج دجاج وتخرج للضيوف أو للأسرة بطعم مميز، وتساعد أيضا في أن ينضج دجاج بسرعة ويكون به عصارة تجعل لحم دجاج طري، ولابد من إزالة جلد فراخ وتنظيفها بالخل والملح ثم تتبيلها بالتتبيلة.

نحتاج إلى دجاجة كبيرة بحجم ما بين 1200 إلى 1400 جرام. عدد 6 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم مقشرة مقطعة شرائح. عدد رأس ثوم مقشرة ومهروسة ناعم. حوالي نصف كوب من زيت الزيتون.

مكونات تتبيلة بهارات دجاج

ملعقة صغيرة من كمون ناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من حبهان مطحون. عدد 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

يتم تقطيع دجاجة إلى أربع قطع متساوية الحجم وتتبل بكل توابل السابق ذكرها في مكونات.

يمكن خلط البهارات بكوب من زبادي مع ملعقة من زيت والقليل من الحليب حتى تكون تتبيلة الشوي بعصارة تجعل لحم دجاج طري.

وتدخل الدجاجة بعد أن تتبل بالبهارات وتتبيلة وتوضع في وعاء وتغطى بورق فويل وتترك في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتشرب دجاج كل تتبيلة وتكون بنكهات رائعة.

ثم يتم تقطيع ثمرات البطاطس إلى حلقات متساوية الحجم، وتتبل بطاطس بكل من زيت والملح وفلفل وثوم مفروم والكمون، وتزوع حلقات بطاطس داخل صينية فرن ويضاف عليها نصف كوب ماء.

يوضع قطع الدجاج على حلقات بطاطس وتدخل صينية الفرن ويكون على حرارة عالية حوالي 200 مئوية، تترك داخل فرن لمدة ساعة حتى تنضج قطع الدجاج ويتحمر البطاطس.

دجاج مقطعة إلى 8 قطع. بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة حجم. عدد 4 ثمرات من الكوسة المقطعة لقطع كبيرة. عدد 4 ثمرات من باذنجان مقطع لقطع كبيرة. ثمرة من فلفل أخضر مقطع حلقات. تتبيلة الصينية كزبرة خضراء مع بقدونس مفروم ناعم. ثمرة طماطم مقطعة لقطع صغيرة. ثمرة من البصل. نعناع طازج. كوب من مرق أو شوربة. ملح وفلفل أسود. ملعقة كبيرة بهارات محشي. كمية من زيت زيتون. نصف كوب من صلصة طماطم. ثوم وعصير ليمون. ماء وبهارات متنوعة.

خطوات تحضير دجاج بتتبيلة الشوي بالبطاطسطريقة دجاج بالبطاطس بالفرن بتتبيلة المحشي