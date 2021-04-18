طريقة عمل كفتة البطاطس الشهية اللذيذة بخلطة سحرية بالمنزل

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كفتة البطاطس ، من أهم الوجبات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال شهر رمضان المبارك، ولا تستغرق منا وقت أو جهد كبير عند تحضيرها، وغير مكلفة، وتوجد بعض المشاكل التي تواجه ربات البيوت عند تحضيرها ومنها عدم تماسكها أثناء عملية القلي بالزيت، وترجع سبب المشكلة في عدم وضع الدقيق عليها قبل غمسها في البيض وتغليفها بالبقسماط، وتعتبر من أخف أنواع الكفتة على المعدة وخاصة أثناء الصيام، ويعشق الأطفال هذا النوع من الوجبات لأنها خفيفة وسريعة الهضم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقتين لعمل كفتة البطاطس، الأولى باللحمة المفرومة، والثانية بالدجاج.
مكونات كفتة البطاطس باللحمة المفرومة
يحتوي هذا النوع على بعض المكونات البسيطة الاقتصادية والتي تتوفر في كل بيت وهى كما يلي:-
- ربع كيلو لحمه مفرومة.
- 2 حبة من ثمر البطاطس المسلوق المهروسة متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- عدد 1 بصلة كبيرة الحجم مبشورة.
- ربع كوب من البقدونس المفروم جيداً.
- كوب من البقسماط.
- بيضة واحدة مخفوقة.
- دقيق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من خلال بعض الخطوات البسيطة وهى كالآتي:-
- نقوم بخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور.
- نضع البطاطس المهروسة، والفلفل الأسود، والملح، إلى الخليط السابق ونقلبهم جيداً.
- نقوم بوضع البقدونس المفروم إلى مزيج البطاطس ونخلطهم جيداً.
- نقوم بتشكيل كفتة البطاطس على شكل أقراص، ثم نقوم بتقليبها في الدقيق، بعد ذلك نقوم بغمسها في البيض المخفوق.
- نقوم بوضع الأقراص في البقسماط ونغلفها من جميع الجهات.
- نضع الأقراص في صينية مدهونة بالزيت، ثم نقوم بوضعها في الفرن، ونتركها 15 دقيقة.
- نقوم بتقليب الأقراص على الجهة الثانية، ونتركها بالفرن مدة 10 دقائق.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونضع الأقراص في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
تحتوي هذه الطريقة على بعض المكونات البسيطة وهى كالآتي:-
- 2 صدور دجاج مسلوقة جيداً.
- عدد 3 ثمرات من البطاطس المسلوقة متوسطة الحجم.
- كزبرة مفرومة.
- بقدونس مفروم.
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور.
- شرائح من الجبن الموزاريلا المبشور.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد 2 بيضة.
- كمية من البقسماط.
- بهارات وملح حسب الرغبة.
- بعض من الدقيق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس بالدجاج بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-
- نقوم بتفتيت صدور الفراخ إلى قطع صغيرة.
- نقوم بوضع الجزر المبشور، وزيت الزيتون في مقلاة ونضعها على النار، ونقوم بالتقليب حتى يزبل الجزر.
- نقوم بوضع الدجاج المفتت، والكزبرة المفرومة، والبقدونس المفروم، على الخليط السابق.
- نضع البهارات والملح، ونقوم بالتقليب حتى تزبل المكونات.
- نرفع الخليط من النار، ونضيف الخليط إلى البطاطس المهروسة، وجبنة الموزاريلا المبشورة.
- نمزج الخليط حتى يصبح متجانس تماماً.
- نقوم بتشكيل الخليط على شكل كرات، ثم ندخلها الثلاجة حتى تصبح باردة.
- نخرج الكرات من الثلاجة، ثم نغمسها في الدقيق، ثم بالبيض، ثم بالبقسماط.
- ندخلها الثلاجة مرة ثانية حتى تتماسك.
- نخرجها من الثلاجة، ثم نقوم بقليها في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج تماماً.
- نقوم بتصفيتها من الزيت ونضعها على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
الوسوم
كفتة البطاطس ، من أهم الوجبات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال شهر رمضان المبارك، ولا تستغرق منا وقت أو جهد كبير عند تحضيرها، وغير مكلفة، وتوجد بعض المشاكل التي تواجه ربات البيوت عند تحضيرها ومنها عدم تماسكها أثناء عملية القلي بالزيت، وترجع سبب المشكلة في عدم وضع الدقيق عليها قبل غمسها في البيض وتغليفها بالبقسماط، وتعتبر من أخف أنواع الكفتة على المعدة وخاصة أثناء الصيام، ويعشق الأطفال هذا النوع من الوجبات لأنها خفيفة وسريعة الهضم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقتين لعمل كفتة البطاطس، الأولى باللحمة المفرومة، والثانية بالدجاج.
مكونات كفتة البطاطس باللحمة المفرومة
يحتوي هذا النوع على بعض المكونات البسيطة الاقتصادية والتي تتوفر في كل بيت وهى كما يلي:-
- ربع كيلو لحمه مفرومة.
- 2 حبة من ثمر البطاطس المسلوق المهروسة متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- عدد 1 بصلة كبيرة الحجم مبشورة.
- ربع كوب من البقدونس المفروم جيداً.
- كوب من البقسماط.
- بيضة واحدة مخفوقة.
- دقيق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من خلال بعض الخطوات البسيطة وهى كالآتي:-
- نقوم بخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور.
- نضع البطاطس المهروسة، والفلفل الأسود، والملح، إلى الخليط السابق ونقلبهم جيداً.
- نقوم بوضع البقدونس المفروم إلى مزيج البطاطس ونخلطهم جيداً.
- نقوم بتشكيل كفتة البطاطس على شكل أقراص، ثم نقوم بتقليبها في الدقيق، بعد ذلك نقوم بغمسها في البيض المخفوق.
- نقوم بوضع الأقراص في البقسماط ونغلفها من جميع الجهات.
- نضع الأقراص في صينية مدهونة بالزيت، ثم نقوم بوضعها في الفرن، ونتركها 15 دقيقة.
- نقوم بتقليب الأقراص على الجهة الثانية، ونتركها بالفرن مدة 10 دقائق.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونضع الأقراص في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
تحتوي هذه الطريقة على بعض المكونات البسيطة وهى كالآتي:-
- 2 صدور دجاج مسلوقة جيداً.
- عدد 3 ثمرات من البطاطس المسلوقة متوسطة الحجم.
- كزبرة مفرومة.
- بقدونس مفروم.
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور.
- شرائح من الجبن الموزاريلا المبشور.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد 2 بيضة.
- كمية من البقسماط.
- بهارات وملح حسب الرغبة.
- بعض من الدقيق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس بالدجاج بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:-
- نقوم بتفتيت صدور الفراخ إلى قطع صغيرة.
- نقوم بوضع الجزر المبشور، وزيت الزيتون في مقلاة ونضعها على النار، ونقوم بالتقليب حتى يزبل الجزر.
- نقوم بوضع الدجاج المفتت، والكزبرة المفرومة، والبقدونس المفروم، على الخليط السابق.
- نضع البهارات والملح، ونقوم بالتقليب حتى تزبل المكونات.
- نرفع الخليط من النار، ونضيف الخليط إلى البطاطس المهروسة، وجبنة الموزاريلا المبشورة.
- نمزج الخليط حتى يصبح متجانس تماماً.
- نقوم بتشكيل الخليط على شكل كرات، ثم ندخلها الثلاجة حتى تصبح باردة.
- نخرج الكرات من الثلاجة، ثم نغمسها في الدقيق، ثم بالبيض، ثم بالبقسماط.
- ندخلها الثلاجة مرة ثانية حتى تتماسك.
- نخرجها من الثلاجة، ثم نقوم بقليها في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج تماماً.
- نقوم بتصفيتها من الزيت ونضعها على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
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