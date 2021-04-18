طريقة عمل الجلاش بالقشطة والفستق بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل الجلاش بالقشطة والفستق، يعد الجلاش من أشهر أطباق الحلويات المنتشرة بشكل كبير في أنحاء الوطن العربي، يمكن حشوها بعدة حشوات متنوعة ومنه الحلو والحادق، يمكن حشوة بالمهلبية، أو بالقشطة، أو بالمكسرات، أو باللحمة المفرومة، أو بالجبنة، هناك فئة من الأشخاص يفضلون تناوله مالحاً والبعض الأخر يفضل تناوله حلو، يحضر الجلاش في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى مجهود، تابعونا من خلال هذا المقال في التعرف على طريقة عمل الجلاش بالقشطة والفستق.

طريقة عمل الجلاش بالقشطة والفستق

يعتبر الجلاش من العجائن التي تستخدم بكثرة لتحضير أنواع الحلويات، حيث أنه يحضر بكثرة في المناسبات والعزائم، وتفضل ربه المنزل تحضيره في البيت بدلاً من شرائه جاهزاً.

عبوة من الجلاش.

أربع أكواب من الحليب.

فستق مجروش.

جوز هند.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة ماء ورد.

كوبان ونصف حليب بارد.

أربع أكواب من الحليب الدافئ.

يتم وضع الحليب البارد في إناء ثم يضاف إليه النشا ويتم مزجهما معاً، بعد ذلك يضاف الحليب الدافئ وماء الورد بشكل تدريجي مع الاستمرار بالتقليب.

يرفع الإناء على النار حتى الحصول على خليط متكاتف، ثم يصب في إناء ويوضع في الثلاجة حتى تمام التماسك.

طريقة تحضير الجلاش:

طريقة تحضير الجلاش: يوضع الحليب في إناء واسع ثم تغمس ورق الجلاش في الحليب، ثم تحشو من المنتصف بالقشطة ثم تلف ورقة الجلاش على شكل مثلث مغلق الأطراف جيداً مع الإستمرار بنفس الخطوات مع باقي الكمية.

تحضر مقلاة على النار ويوضع فيها زيت غزير ثم يحمر فيه الجلاش حتى يصبح لونه ذهبياً.

يرفع على مناديل مطبخ حتى إمتصاص الزيت منها، ثم توضع في القطر مباشرة وهي ساخنة ثم يصفى ويقدم ويزين بالفستق وجوز الهند.

يحضر إناء يوضع فيه كوبان من السكر مع كوب ونصف من الماء، وتركهم ليغلي، ثم يضاف عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة من ماء الورد وتركه حتى يتكثف.

يرفع من على النار وتركه ليبرد ثم يصب فوق الجلاش وهو ساخن ثم يقدم ويزين بالمكسرات.

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