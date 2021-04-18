عجينة الكريب المظبوطة بمكونات بسيطة وطريقة سريعة

يعد الكريب من الأكلات السريعة التي تنتمي إلى المطبخ الفرنسي، والكريب من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي لها مكانة كبيرة لدى الكثير من الناس، والكريب يعتبر نوع من أنواع البان كيك، ويمكن أن يكون حلو أو حادق، ويمكن تقديم الكريب كوجبة أساسية على مائدة الفطور في رمضان المبارك، فهو من أصناف الأطباق الجديدة، التي يمكن أن تجددي بها أطباق مائدتك في رمضان بسبب ما تشعر به الأسرة من ملل بسبب تكرار الطعام الإعتيادي.

ويمكن حشو الكريب بالفراخ أو اللحم أو الخضراوات أو السلمون، أو يمكن صنع الكريب وحشوه بالجبن وتناوله في وجبة السحور مثلاً، أو تناوله كنوع من أنواع الحلوى بعد الفطار عند حشوه بالشيكولاتة أو الفواكه أو العسل، والكريب من الأكلات الخفيفة على المعدة، ويمكن صنع الكريب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، فهو يمتاز بأنه سريع وسهل التحضير، ويمكن صنعه قبل الفطار في رمضان، فهو لا يأخذ وقت طويل لتحضيره، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير عجينة الكريب وحشوها بالدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، تابعي معنا.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الحليب السائل البارد.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من زيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة إذا كان حلو.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشه من الملح الناعم.

كيلو جرام من صدور الدجاج المسلوقة.

ثمرتان من الفلفل الألوان مقطعه شرائح.

ثمرة من الجزر المبشور.

فصان صغيران من الثوم المهروس.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

ربع كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

مايونيز وكاتشب للتقديم.

في وعاء كبير، نقوم بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، وتنقيته من الأتربة، ثم ضيفي رشة صغيرة من الملح للدقيق.

نقوم بخفق البيض مع الفانيليا إذا كان حلو ومع الفلفل الأسود إذا كان حادق حتى يصبح لون البيض فاتح وباهت.

نقوم بسكب الخليط على الدقيق، ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً.

في وعاء صغير، نقوم بتذويب الخميرة والسكر مع الحليب، ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى تمتزج المكونات، ويذوب السكر تماماً.

نتركه قليلاً حتى تتفاعل الخميرة، ثم نقوم بسكب الخليط على الدقيق تدريجياً، ثم نقوم بعجن المكونات حتى تتجانس وتحصلين على عجينة متجانسة، وشبه سائلة، وطرية.

إحضري صينية تيفال لصنع الكريب، ثم نفوم بوضع الصينية على نار متوسطة، ونتركها قليلاً حتى تسخن.

نقوم بدهن الصينية بالزيت بواسطة الفرشاة، ثم نقوم بأخذ مغرفة من العجينة، ووضعها في الصينية، ونقوم بتشكيل العحينة على شكل قرص دائري.

نتركها قليلاً حتى تأخذ لون ذهبي وفاتح، ثم نقوم بقلبها على الوجه الآخر، حتى يأخد اللون الذهبي ويحمر وجهه من الجهتين.

مكونات عجينة الكريبمكونات الحشوةطريقة تحضير عجينة الكريب