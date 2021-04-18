طريقة عمل الحواوشي بمكونات سهلة وخطوات بسيطة وإمكانية تفريزه لرمضان

يعتبر الحواوشي من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التي تعتبر من ضمن الأصناف التي تتطلب إلى العديد من المراحل في إعدادها، وهناك الحواوشي الاسكندراني الذي يتم تجهيزه من الألف إلى الياء، والحواوشي العادي الذي يتم تعبئة الحشوة في الخبز الجاهز، ولكننا اليوم نقدم لكم الطريقة الأصلية التي تتضمن على عدد كبير من المواد الغذائية والفوائد الكبيرة، التي تزود الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن. مكونات عمل الحواوشي في المنزل مكونات عمل الحواوشي في المنزل مكونات العجينة 3 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من دقيق القمح.

1/2 كوب من السمن السائل.

1كوب من اللبن السائل.

1 ملعقة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ماء للعجن. مكونات الحشو 500 جرام من اللحم المفروم.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

2 حبة من الفلفل الرومي.

1/2 ملعقة من توابل اللحم.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة بحسب الرغبة. طريقة تحضير الحواوشي بالخطوات نقوم بتقليب المكونات الجافة سوياً من الدقيق الأبيض والأسمر والملح والسكر والخميرة. نصنع حفرة في المنتصف ونقوم بإضافة السمن وتقليب الدقيق معها إلى أن تتغلف جميع الحبيبات بالسمن. نقوم بإضافة اللبن والبدء في العجن، وبعدها نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة. تغلف العجين بالبلاستيك وتترك جانباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها. نقوم بتقليب جميع المكونات المفرومة سوياً وبذلك يصبح الحشو جاهز. نقطع العجين إلى كرات صغيرة متساوية وتفرد بالنشابة. في المنتصف نقوم بوضع كرة من الحشو وفردها وطي العجينة. تدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 حتى تنضج تماماً. طريقة تفريز الحواوشي لشهر رمضان طريقة تحضير الحواوشي بالخطواتطريقة تفريز الحواوشي لشهر رمضان من الممكن أن نقوم بالاحتفاظ بالحواوشي في الفريزر لسهولة تحضيره في شهر رمضان المبارك، ولكن من خلال تجهيز الحشوة والاحتفاظ بها بالفريزر، وتجهيز العجينة فورياً قبل التجهيز، أو تسويته في الخبز الجاهز. الوسوم

يعتبر الحواوشي من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التي تعتبر من ضمن الأصناف التي تتطلب إلى العديد من المراحل في إعدادها، وهناك الحواوشي الاسكندراني الذي يتم تجهيزه من الألف إلى الياء، والحواوشي العادي الذي يتم تعبئة الحشوة في الخبز الجاهز، ولكننا اليوم نقدم لكم الطريقة الأصلية التي تتضمن على عدد كبير من المواد الغذائية والفوائد الكبيرة، التي تزود الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن. مكونات عمل الحواوشي في المنزل مكونات عمل الحواوشي في المنزل مكونات العجينة 3 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من دقيق القمح.

1/2 كوب من السمن السائل.

1كوب من اللبن السائل.

1 ملعقة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ماء للعجن. مكونات الحشو 500 جرام من اللحم المفروم.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

2 حبة من الفلفل الرومي.

1/2 ملعقة من توابل اللحم.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة بحسب الرغبة. طريقة تحضير الحواوشي بالخطوات نقوم بتقليب المكونات الجافة سوياً من الدقيق الأبيض والأسمر والملح والسكر والخميرة. نصنع حفرة في المنتصف ونقوم بإضافة السمن وتقليب الدقيق معها إلى أن تتغلف جميع الحبيبات بالسمن. نقوم بإضافة اللبن والبدء في العجن، وبعدها نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة. تغلف العجين بالبلاستيك وتترك جانباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها. نقوم بتقليب جميع المكونات المفرومة سوياً وبذلك يصبح الحشو جاهز. نقطع العجين إلى كرات صغيرة متساوية وتفرد بالنشابة. في المنتصف نقوم بوضع كرة من الحشو وفردها وطي العجينة. تدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 حتى تنضج تماماً. طريقة تفريز الحواوشي لشهر رمضان طريقة تحضير الحواوشي بالخطواتطريقة تفريز الحواوشي لشهر رمضان من الممكن أن نقوم بالاحتفاظ بالحواوشي في الفريزر لسهولة تحضيره في شهر رمضان المبارك، ولكن من خلال تجهيز الحشوة والاحتفاظ بها بالفريزر، وتجهيز العجينة فورياً قبل التجهيز، أو تسويته في الخبز الجاهز.

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