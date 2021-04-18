صينية شاورما دجاج بالجبن وبطاطس بالتتبيلة سورية بطريقة جديدة مبتكرة

صينية شاورما دجاج بالجبن وبطاطس بالفرن، وصفة دجاج سريعة ولذيذة ومناسبة لكل محبي تناول شاورما دجاج ولكن بطريقة جديدة ومبتكرة، فالشاورما من وجبات اللذيذة والمتنوعة وبدلا من تكلفة كثيرة لشراءها من محلات يمكنك الآن عمل شاورما دجاج بأكثر من طريقة من داخل منزلك بتتبيلة سورية وأيضا بتتبيلة تركية، وبدلا من عمل شاورما بالفحم أو سندوتشات اليوم لنا وصفة مختلفة تماما بطريقة صينية شاورما دجاج بتتبيلة سورية بالجبن وبطاطس، بشكل مبتكر تشجع أسرتك على تناول الفراخ لوجبة لذيذة صحية سريعة وسهلة تحضير فتابعونا معنا مكونات وخطوات تجهيز صينية الشاورما بالفرن. مكونات صينية شاورما دجاج بالجبن وبطاطس سورية كمية من بطاطس المقلية. نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من جلد. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زبادي. ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة كبيرة من صويا صوص. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة ثوم وبصل بودر. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة كركم ناعم. علبة من قشطة بحجم 170 جرام. ملعقة كبيرة من جبن شيدر. كوب من جبن موتزاريلا. خطوات تحضير صينية شاورما فراخ بالجبن وبطاطس يغسل صدور الدجاج بماء وملح وخل وتنقع فيه لمدة 10 دقائق حتى تكون نظيفة تماما.

ثم تصفى من الماء وتتبل قطع دجاج بالزيت والزبادي والليمون والخل والبهارات الجافة كلها، ثم تقلب مكونات مع بعضها.

حتى تتشرب قطع دجاج كل تتبيلة سورية وتغطى وتترك في ثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ثم يسخن مقلاة غير قابلة للصق وتقطع صدور إلى شرائح طويلة.

وتقلب على جانبين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي، ثم يرص في صينية من بايركس شرائح بطاطس المقلية وعليها قطع دجاج المشوية.

ثم يخلط الجبن مع القشطة وتقلب ويمكن تخفيفها بالقليل من حليب وتصب على وجه صينية فوق صدور الدجاج مباشرة.

يرش على الوجه خليط من جبن شيدر من جبن موتزاريلا حتى تغطي الوجه تماما، ثم تدخل الصينية الفرن الساخن تحت شواية حتى تأخذ لون ذهبي.

تخرج من صينية من الفرن بعد ذوبان الجبن بلونها ذهبي الرائع، وتقدم ساخنة بجانب الخبز العربي. مكونات صينية شاورما دجاج بالجبن وبطاطس سوريةخطوات تحضير صينية شاورما فراخ بالجبن وبطاطس الوسوم

صينية شاورما دجاج بالجبن وبطاطس بالفرن، وصفة دجاج سريعة ولذيذة ومناسبة لكل محبي تناول شاورما دجاج ولكن بطريقة جديدة ومبتكرة، فالشاورما من وجبات اللذيذة والمتنوعة وبدلا من تكلفة كثيرة لشراءها من محلات يمكنك الآن عمل شاورما دجاج بأكثر من طريقة من داخل منزلك بتتبيلة سورية وأيضا بتتبيلة تركية، وبدلا من عمل شاورما بالفحم أو سندوتشات اليوم لنا وصفة مختلفة تماما بطريقة صينية شاورما دجاج بتتبيلة سورية بالجبن وبطاطس، بشكل مبتكر تشجع أسرتك على تناول الفراخ لوجبة لذيذة صحية سريعة وسهلة تحضير فتابعونا معنا مكونات وخطوات تجهيز صينية الشاورما بالفرن. مكونات صينية شاورما دجاج بالجبن وبطاطس سورية كمية من بطاطس المقلية. نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من جلد. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زبادي. ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة كبيرة من صويا صوص. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة ثوم وبصل بودر. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة كركم ناعم. علبة من قشطة بحجم 170 جرام. ملعقة كبيرة من جبن شيدر. كوب من جبن موتزاريلا. خطوات تحضير صينية شاورما فراخ بالجبن وبطاطس يغسل صدور الدجاج بماء وملح وخل وتنقع فيه لمدة 10 دقائق حتى تكون نظيفة تماما.

ثم تصفى من الماء وتتبل قطع دجاج بالزيت والزبادي والليمون والخل والبهارات الجافة كلها، ثم تقلب مكونات مع بعضها.

حتى تتشرب قطع دجاج كل تتبيلة سورية وتغطى وتترك في ثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ثم يسخن مقلاة غير قابلة للصق وتقطع صدور إلى شرائح طويلة.

وتقلب على جانبين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي، ثم يرص في صينية من بايركس شرائح بطاطس المقلية وعليها قطع دجاج المشوية.

ثم يخلط الجبن مع القشطة وتقلب ويمكن تخفيفها بالقليل من حليب وتصب على وجه صينية فوق صدور الدجاج مباشرة.

يرش على الوجه خليط من جبن شيدر من جبن موتزاريلا حتى تغطي الوجه تماما، ثم تدخل الصينية الفرن الساخن تحت شواية حتى تأخذ لون ذهبي.

تخرج من صينية من الفرن بعد ذوبان الجبن بلونها ذهبي الرائع، وتقدم ساخنة بجانب الخبز العربي. مكونات صينية شاورما دجاج بالجبن وبطاطس سوريةخطوات تحضير صينية شاورما فراخ بالجبن وبطاطس

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