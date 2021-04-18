خاصة بالعرايس اسرع خلطة تبييض العانة والجسم والابطين نتيجة رهيبة في دقائق

خاصة بالعرايس اسرع خلطة تبييض العانة والجسم والابطين الوصفات الطبيعية والخلطات التي تساعد على تفتيح الجسم هي أكثر الأشياء بحثا لدى جميع النساء والفتيات المقبلين على الزواج لأنها سوف تساعدهم أيضا على التخلص من سواد العانة والابطين والبقع الداكنة بالإضافة إلى ذلك لا تكلفنا الكثير مثل بعض المواد الكيماوية التي لديها اضرار ايضا بالاضافة إلى التكلفة التي تكون عليها لذلك يجب أن نستغنى عن هذه الأمور ونستخدم بعض الخلطات الطبيعية فهي الافضل على الاطلاق تابعوا معنا الوصفات التي سوف نتحدث عنها. خاصة بالعرايس اسرع خلطة تبييض العانة والجسم والابطين المكوّنات ثلاث ملاعق من الكركم.

ملعقة من الشوفان.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بوضع الكركم مع الشوفان والعسل والزبادي وعصير الليمون ثم نخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة هذا الماسك على البشرة والاماكن السوداء بالجسم.

ونتركها لمدة 15 دقيقة نغسل البشرة والجسم جيدا باستخدام الماء الفاتر.

الليمون يعمل ايضا على تفتيح البشرة.

الليمون يملك فعاليه قويه في إزالة البقع الداكنة التي تتواجد في الجسم.

التي تتواجد في الجسم. الكركم يعمل أيضا على الاستفادة الكبرى لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء.

يجعل البشرة أكثر من نضارة وخالية من الاماكن الداكنة.

يحمي البشرة ايضا من الهالات السوداء التي تتواجد بسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

يساهم في تفتيح البشرة ونعومتها. وصفة البرتقال لتفتيح البشرة المكوّنات ملعقه ونصف من قشور البرتقال.

ثلاث ملاعق من السكر البني..

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من مسحوق الزنجبيل طريقة التحضير أولا يجب أن تقومي بخلط المكونات جيدا في وعاء واسع من زيت الزيتون والزنجبيل والسكر البني، و قشور البرتقال.

ابدأ باستخدام هذا الماسك على بشرتك النظيفة.

وقومي بتدليك البشرة جيدا ولكن يفضل أن يكون بلطف لعدم حدوث أى التهابات للبشرة.

استمر في تطبيق وتدليك هذه الخطوة لمدة ثلاث دقائق واتركيها ربع ساعة.

ثم قومي بغسيل بشرتك جيدا.

كرري هذا الماسك أكثر من مرة لكي تحصلي على بشرة أفتح بثلاث درجات. الوسوم

خاصة بالعرايس اسرع خلطة تبييض العانة والجسم والابطين الوصفات الطبيعية والخلطات التي تساعد على تفتيح الجسم هي أكثر الأشياء بحثا لدى جميع النساء والفتيات المقبلين على الزواج لأنها سوف تساعدهم أيضا على التخلص من سواد العانة والابطين والبقع الداكنة بالإضافة إلى ذلك لا تكلفنا الكثير مثل بعض المواد الكيماوية التي لديها اضرار ايضا بالاضافة إلى التكلفة التي تكون عليها لذلك يجب أن نستغنى عن هذه الأمور ونستخدم بعض الخلطات الطبيعية فهي الافضل على الاطلاق تابعوا معنا الوصفات التي سوف نتحدث عنها. خاصة بالعرايس اسرع خلطة تبييض العانة والجسم والابطين المكوّنات ثلاث ملاعق من الكركم.

ملعقة من الشوفان.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بوضع الكركم مع الشوفان والعسل والزبادي وعصير الليمون ثم نخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة هذا الماسك على البشرة والاماكن السوداء بالجسم.

ونتركها لمدة 15 دقيقة نغسل البشرة والجسم جيدا باستخدام الماء الفاتر.

الليمون يعمل ايضا على تفتيح البشرة.

الليمون يملك فعاليه قويه في إزالة البقع الداكنة التي تتواجد في الجسم.

التي تتواجد في الجسم. الكركم يعمل أيضا على الاستفادة الكبرى لتفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء.

يجعل البشرة أكثر من نضارة وخالية من الاماكن الداكنة.

يحمي البشرة ايضا من الهالات السوداء التي تتواجد بسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

يساهم في تفتيح البشرة ونعومتها. وصفة البرتقال لتفتيح البشرة المكوّنات ملعقه ونصف من قشور البرتقال.

ثلاث ملاعق من السكر البني..

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من مسحوق الزنجبيل طريقة التحضير أولا يجب أن تقومي بخلط المكونات جيدا في وعاء واسع من زيت الزيتون والزنجبيل والسكر البني، و قشور البرتقال.

ابدأ باستخدام هذا الماسك على بشرتك النظيفة.

وقومي بتدليك البشرة جيدا ولكن يفضل أن يكون بلطف لعدم حدوث أى التهابات للبشرة.

استمر في تطبيق وتدليك هذه الخطوة لمدة ثلاث دقائق واتركيها ربع ساعة.

ثم قومي بغسيل بشرتك جيدا.

كرري هذا الماسك أكثر من مرة لكي تحصلي على بشرة أفتح بثلاث درجات.

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