حيل و أسرار كفتة حاتي مشوية طرية متماسكة من غير ما تفك من السيخ

تكات أسرار كفتة حاتي مشوية طرية متماسكة من غير ما تفك، الكفتة من أكثر أكلات المحببة لدى كبار والصغار وتفضل ربات بيوت صنعها لأنها سهلة وسريعة التحضير ومكونات الكفتة متوفرة بكل منزل، ولكن مع ذلك فإن الكفتة من الأكلات التي تحير كل من يحضرها بالمنزل، لأنها تواجه عدد من مشاكل ولا تكون نتيجتها مثل كفتة حاتي مشوية الجاهزة، ويرجع ذلك إلى أن لعمل كفتة عدة أسرار ونقاط هامة لابد معرفتها قبل عمل كفتة، يمكن بعد ذلك تجهيز كمية منها وتفريزها بالفريزر بكميات كبيرة وتخرج على تسوية والشوي فقط، فهي من الأكلات الاقتصادية والموفرة عندما تحضر في بيت، واضمن من شراءها من خارج الجاهزة، وسنتعرف معك على طريقة كفتة حاتي من غير ما تفك بكل أسرارها والحيل المختلفة لتحضيرها. مكونات كفتة حاتي مشوية طرية متماسكة نصف كيلو لحم مفروم طازج به نسبة دهن حوالي 20%. عدد 2 ثمرة بصل مفروم ناعم. كوب من عصير طماطم مصفى من بذور والقشر. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة. قطعة من خبز شامي مبلل بالقليل من الماء. نصف ملعقة صغيرة غ بيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الزيت. خطوات تحضير كفتة حاتي مشوية بكل أسرارها أولا اعصري بشر البصل جيدا بعد فرمها فرم ناعم، واحتفظي بماء البصل جانبا في طبق وسنستخدم تفل بصل في خليط الكفتة.

ثم صفي عصير الطماطم ويؤخد الجزء الكثيف من بذور وقشر وقلب طماطم ويخلط كل من ماء البصل مع ماء طماطم جيدا ويترك جانبا.

ثم يوضع عليهم الملح والفلفل الأسود مع الزيت وتخلط الماء وتحتفظ في ثلاجة.

يقسم خليط اللحم المفروم إلى نصفين يفرم جزء من اللحم المفروم في الكبة حتى يكون ناعم تماما فتلك الحيلة تجعله متماسك على سيخ

ثم يخلط اللحم المفروم الناعم مع العادي مع بشر طماطم وبشر البصل وملعقة زيت ورشة الملح والفلفل ويعصر الخبز جيدا من ماء ويضاف عليهم مع بيكنج بودر والبهارات.

تخلط كل مكونات جيدا باليد حتى تتداخل كلها مع بعضها ويغطى ويدخل ثلاجة لمدة ساعتين، وتلك خطوة هامة جدا لتماسك خليط الكفتة وتكون طرية ناجحة.

تخرج الكفتة من الثلاجة وتخلط مع ماء البصل، وتبلل كف اليد بماء بصل وطماطم ويمكن وضع قليل من كاتشب.

تشكل كفتة على أسياخ خشبية بأحجام متساوية ثم ترص على صينية مدهونة بالقليل من زيت وتدخل فرن ساخن على حرارة 180 مئوية.

وتقلب كل فترة على جانبين حتى لا تحترق، ثم تخرج كفتة من فرن تغطى بورق فويل حتى تهدأ ثم ترفع من أعواد وترص على بقدونس. مكونات كفتة حاتي مشوية طرية متماسكةخطوات تحضير كفتة حاتي مشوية بكل أسرارها الوسوم

تكات أسرار كفتة حاتي مشوية طرية متماسكة من غير ما تفك، الكفتة من أكثر أكلات المحببة لدى كبار والصغار وتفضل ربات بيوت صنعها لأنها سهلة وسريعة التحضير ومكونات الكفتة متوفرة بكل منزل، ولكن مع ذلك فإن الكفتة من الأكلات التي تحير كل من يحضرها بالمنزل، لأنها تواجه عدد من مشاكل ولا تكون نتيجتها مثل كفتة حاتي مشوية الجاهزة، ويرجع ذلك إلى أن لعمل كفتة عدة أسرار ونقاط هامة لابد معرفتها قبل عمل كفتة، يمكن بعد ذلك تجهيز كمية منها وتفريزها بالفريزر بكميات كبيرة وتخرج على تسوية والشوي فقط، فهي من الأكلات الاقتصادية والموفرة عندما تحضر في بيت، واضمن من شراءها من خارج الجاهزة، وسنتعرف معك على طريقة كفتة حاتي من غير ما تفك بكل أسرارها والحيل المختلفة لتحضيرها. مكونات كفتة حاتي مشوية طرية متماسكة نصف كيلو لحم مفروم طازج به نسبة دهن حوالي 20%. عدد 2 ثمرة بصل مفروم ناعم. كوب من عصير طماطم مصفى من بذور والقشر. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة. قطعة من خبز شامي مبلل بالقليل من الماء. نصف ملعقة صغيرة غ بيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الزيت. خطوات تحضير كفتة حاتي مشوية بكل أسرارها أولا اعصري بشر البصل جيدا بعد فرمها فرم ناعم، واحتفظي بماء البصل جانبا في طبق وسنستخدم تفل بصل في خليط الكفتة.

ثم صفي عصير الطماطم ويؤخد الجزء الكثيف من بذور وقشر وقلب طماطم ويخلط كل من ماء البصل مع ماء طماطم جيدا ويترك جانبا.

ثم يوضع عليهم الملح والفلفل الأسود مع الزيت وتخلط الماء وتحتفظ في ثلاجة.

يقسم خليط اللحم المفروم إلى نصفين يفرم جزء من اللحم المفروم في الكبة حتى يكون ناعم تماما فتلك الحيلة تجعله متماسك على سيخ

ثم يخلط اللحم المفروم الناعم مع العادي مع بشر طماطم وبشر البصل وملعقة زيت ورشة الملح والفلفل ويعصر الخبز جيدا من ماء ويضاف عليهم مع بيكنج بودر والبهارات.

تخلط كل مكونات جيدا باليد حتى تتداخل كلها مع بعضها ويغطى ويدخل ثلاجة لمدة ساعتين، وتلك خطوة هامة جدا لتماسك خليط الكفتة وتكون طرية ناجحة.

تخرج الكفتة من الثلاجة وتخلط مع ماء البصل، وتبلل كف اليد بماء بصل وطماطم ويمكن وضع قليل من كاتشب.

تشكل كفتة على أسياخ خشبية بأحجام متساوية ثم ترص على صينية مدهونة بالقليل من زيت وتدخل فرن ساخن على حرارة 180 مئوية.

وتقلب كل فترة على جانبين حتى لا تحترق، ثم تخرج كفتة من فرن تغطى بورق فويل حتى تهدأ ثم ترفع من أعواد وترص على بقدونس. مكونات كفتة حاتي مشوية طرية متماسكةخطوات تحضير كفتة حاتي مشوية بكل أسرارها

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