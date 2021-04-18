طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها هتشرفك في العزومات

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل المكرونة البشاميل، حيث يفضل العديد التجديد في طرق طهي الطعام، وتعتبر المكرونة البشاميل من أبرز الأكلات التي يعشقها الجميع، ولا يملون من تناولها أبداً، ويوجد العديد من الطرق التي يمكنكِ استخدامها في عمل المكرونة البشاميل، لذا عليكِ استكمال المقال للنهاية لاكتشاف هذه الطرق. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المكونات: مكرونة بمقدار كيس صغير.

زيت بمقدار ملعقتان.

لحم مفروم بمقدار 400 جرام.

بصل مفروم حجم حبة كبيرة.

بهارات مشكلة بمقدار ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقتان صغيرة.

فلفل أسود بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

صلصة طماطم.

زيت بمقدار ملعقتان.

بصل مفروم بمقدار حبة صغيرة.

ثوم بمقدار 2 فص.

معجون طماطم بمقدار حبة كبيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة.

جبن موزاريلا حسب الرغبة. خطوات تحضير المكرونة البشاميل على أصولها في البداية قومِ بسلق المكرونة في ماء مغلي.

ثم قومي بترك المكرونة حتى تقومي بإحضار باقي المكونات.

ثم قومِي بإحضار إناء كبير، وضعي هذا الإناء على النار.

ثم ضعي كمية من الزيت على النار، وأضيفي إليه البصل وكذلك اللحم، ثم استمري بالتقليب حتى يتغير لون البصل، ثم بعد ذلك قومي بإضافة الثوم واستمري في التقليب.

أضيفي اللحم بعد ذلك واستمري في التقليب حتى يتغير لون اللحم.

أضيفي البهارات مثل الملح وكذلك الفلفل، حتى يتم اختلاط كافة المكونات.

بعد ذلك قومي بفرم البصل بشكل جيد.

ثم قومي بعد ذلك بوضع كمية من الزيت حتى يغلي تماماً ثم ضعي البصل واستمري في التقليب.

ثم بعد ذلك قومِ بإضافة الثوم إلى البصل واستمري في التقليب، ثم أضيفي الطماطم.

أضيفي الصلصة واستمري في التقليب حتى تمتزج كافة المكونات.

ثم ضعي الخليط في إناء بايركس، ثم ضعيه جانباً.

ابدئي بتجهيز صلصة البشاميل، من خلال إحضار إناء وضعي فيه الحليب، ثم الدقيق، ثم الملح والفلفل وكذلك الزبدة.

ثم قومي بمزج كافة المكونات، وذلك حتى يتكاثف الخليط.

احضري صينية ثم ضعي فيها قليل من البشاميل وقليل من الصلصة، ثم المكرونة واللحمة.

ضعي الصينية في الفرن حتى تنضج وتأخذ ون ذهبي. خطوات تحضير المكرونة البشاميل على أصولها الوسوم

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل المكرونة البشاميل، حيث يفضل العديد التجديد في طرق طهي الطعام، وتعتبر المكرونة البشاميل من أبرز الأكلات التي يعشقها الجميع، ولا يملون من تناولها أبداً، ويوجد العديد من الطرق التي يمكنكِ استخدامها في عمل المكرونة البشاميل، لذا عليكِ استكمال المقال للنهاية لاكتشاف هذه الطرق. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المكونات: مكرونة بمقدار كيس صغير.

زيت بمقدار ملعقتان.

لحم مفروم بمقدار 400 جرام.

بصل مفروم حجم حبة كبيرة.

بهارات مشكلة بمقدار ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقتان صغيرة.

فلفل أسود بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

صلصة طماطم.

زيت بمقدار ملعقتان.

بصل مفروم بمقدار حبة صغيرة.

ثوم بمقدار 2 فص.

معجون طماطم بمقدار حبة كبيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة.

جبن موزاريلا حسب الرغبة. خطوات تحضير المكرونة البشاميل على أصولها في البداية قومِ بسلق المكرونة في ماء مغلي.

ثم قومي بترك المكرونة حتى تقومي بإحضار باقي المكونات.

ثم قومِي بإحضار إناء كبير، وضعي هذا الإناء على النار.

ثم ضعي كمية من الزيت على النار، وأضيفي إليه البصل وكذلك اللحم، ثم استمري بالتقليب حتى يتغير لون البصل، ثم بعد ذلك قومي بإضافة الثوم واستمري في التقليب.

أضيفي اللحم بعد ذلك واستمري في التقليب حتى يتغير لون اللحم.

أضيفي البهارات مثل الملح وكذلك الفلفل، حتى يتم اختلاط كافة المكونات.

بعد ذلك قومي بفرم البصل بشكل جيد.

ثم قومي بعد ذلك بوضع كمية من الزيت حتى يغلي تماماً ثم ضعي البصل واستمري في التقليب.

ثم بعد ذلك قومِ بإضافة الثوم إلى البصل واستمري في التقليب، ثم أضيفي الطماطم.

أضيفي الصلصة واستمري في التقليب حتى تمتزج كافة المكونات.

ثم ضعي الخليط في إناء بايركس، ثم ضعيه جانباً.

ابدئي بتجهيز صلصة البشاميل، من خلال إحضار إناء وضعي فيه الحليب، ثم الدقيق، ثم الملح والفلفل وكذلك الزبدة.

ثم قومي بمزج كافة المكونات، وذلك حتى يتكاثف الخليط.

احضري صينية ثم ضعي فيها قليل من البشاميل وقليل من الصلصة، ثم المكرونة واللحمة.

ضعي الصينية في الفرن حتى تنضج وتأخذ ون ذهبي. خطوات تحضير المكرونة البشاميل على أصولها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها هتشرفك في العزومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.