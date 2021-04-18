طريقة عمل برياني اللحم السعودي بالوعاء الفخاري في المنزل أفضل من المطاعم، يعتبر البرياني من الأكلات المحبوبه لدى الكثيرين وتسعى كل ام لتقديم اشهى المأكولات على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم، واقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل برياني اللحم السعودي بالوعاء الفخاري. مقادير برياني اللحم السعودي مقادير برياني اللحم السعودي مقادير الأرز 2 كوب أرز بسمتي مغسول.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بهارات برياني.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء ساخن.

كوب مرق اللحم. مقادير تتبيلة اللحم نصف كيلو لحم ضأن مسلوق.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 حبة بصل مقطع شرائح.

حبة طماطم مقشرة و مقطعة.

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

3 فصوص ثوم مهروس.

1 حبة فلفل أخضر حار مقطع.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة كبيرة بهارات برياني.

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب مرق اللحم.

نصف كوب لبن زبادي.

نصف كوب قشطه.

نحضر عجينه جاهزه مفروده لتغطية الوعاء الفخاري.

لوز محمص ومكسرات للتزيين.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة. طريقة تحضير برياني اللحم السعودي بالوعاء الفخاري في المنزل في البداية نقوم بتحضير الأرز المبهر، نحضر وعاء عميق ونضع به الزيت النباتي ثم نضعه على نار متوسطة حتى يسخن وبعدها نقوم بإضافة الأرز البسمتي ثم نضيف بهارات البرياني والملح ويقلب جيداً ثم نضيف مرق اللحم والماء الساخن ونستمر في التقليب حتى تختلط جميع المكونات ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 25 دقيقة تقريباً حتى ينضج الأرز. نحضر وعاء ونضيف إليه زيت نباتي ونضعه على النار حتى يسخن ثم نضيف البصل ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي وبعدها نضيف الزنجبيل المطحون والثوم المهروس مع الفلفل الأخضر الحار ونستمر في التقليب. الآن نقوم بإضافة لحم الضأن المسلوق وبهارات البرياني والطماطم والكزبرة المجففة ومعجون الطماطم والكمون المطحون والكركم المطحون مع الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب. نضيف مرق اللحم ثم أضيفي اللبن الزبادي، والقشطة مع التقليب لمدة 10 دقائق ثم يرفع عن النار. الآن نقوم بإحضار وعاء فخاري ونضع به طبقة من الأرز البرياني المطبوخ ونضع فوقها طبقة من اللحم وتكرر العملية السابقة حتى الانتهاء من الكمية. ثم نقوم بوضع بعض الكزبرة الخضراء في الأعلى وبعدها نضيف كوب مرق اللحم ثم نغطي الوعاء بالعجينة الجاهزة مع ترطيب الأطراف بالماء ثم ندخل الوعاء الفخاري في الفرن لمدة 15 دقيقة. نقوم بتقطيع العجينة باستخدام سكين وبعدها نقلب الوعاء الفخاري بطبق التقديم ونقوم بتزيينه باللوز المحمص والمكسرات والبقدونس المفروم. طريقة تحضير برياني اللحم السعودي بالوعاء الفخاري في المنزل الوسوم

طريقة عمل برياني اللحم السعودي بالوعاء الفخاري في المنزل أفضل من المطاعم، يعتبر البرياني من الأكلات المحبوبه لدى الكثيرين وتسعى كل ام لتقديم اشهى المأكولات على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم، واقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل برياني اللحم السعودي بالوعاء الفخاري. مقادير برياني اللحم السعودي مقادير برياني اللحم السعودي مقادير الأرز 2 كوب أرز بسمتي مغسول.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بهارات برياني.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء ساخن.

كوب مرق اللحم. مقادير تتبيلة اللحم نصف كيلو لحم ضأن مسلوق.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 حبة بصل مقطع شرائح.

حبة طماطم مقشرة و مقطعة.

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

3 فصوص ثوم مهروس.

1 حبة فلفل أخضر حار مقطع.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة كبيرة بهارات برياني.

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب مرق اللحم.

نصف كوب لبن زبادي.

نصف كوب قشطه.

نحضر عجينه جاهزه مفروده لتغطية الوعاء الفخاري.

لوز محمص ومكسرات للتزيين.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة. طريقة تحضير برياني اللحم السعودي بالوعاء الفخاري في المنزل في البداية نقوم بتحضير الأرز المبهر، نحضر وعاء عميق ونضع به الزيت النباتي ثم نضعه على نار متوسطة حتى يسخن وبعدها نقوم بإضافة الأرز البسمتي ثم نضيف بهارات البرياني والملح ويقلب جيداً ثم نضيف مرق اللحم والماء الساخن ونستمر في التقليب حتى تختلط جميع المكونات ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 25 دقيقة تقريباً حتى ينضج الأرز. نحضر وعاء ونضيف إليه زيت نباتي ونضعه على النار حتى يسخن ثم نضيف البصل ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي وبعدها نضيف الزنجبيل المطحون والثوم المهروس مع الفلفل الأخضر الحار ونستمر في التقليب. الآن نقوم بإضافة لحم الضأن المسلوق وبهارات البرياني والطماطم والكزبرة المجففة ومعجون الطماطم والكمون المطحون والكركم المطحون مع الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب. نضيف مرق اللحم ثم أضيفي اللبن الزبادي، والقشطة مع التقليب لمدة 10 دقائق ثم يرفع عن النار. الآن نقوم بإحضار وعاء فخاري ونضع به طبقة من الأرز البرياني المطبوخ ونضع فوقها طبقة من اللحم وتكرر العملية السابقة حتى الانتهاء من الكمية. ثم نقوم بوضع بعض الكزبرة الخضراء في الأعلى وبعدها نضيف كوب مرق اللحم ثم نغطي الوعاء بالعجينة الجاهزة مع ترطيب الأطراف بالماء ثم ندخل الوعاء الفخاري في الفرن لمدة 15 دقيقة. نقوم بتقطيع العجينة باستخدام سكين وبعدها نقلب الوعاء الفخاري بطبق التقديم ونقوم بتزيينه باللوز المحمص والمكسرات والبقدونس المفروم. طريقة تحضير برياني اللحم السعودي بالوعاء الفخاري في المنزل

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