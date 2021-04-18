طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة في المنزل بالخطوات

الجلاش من العجائن التي يتنوع أستخدامها مابين حلو وحادق، فيمكن تحضير الجلاش بحشوة اللحمة المفرومة وتصبح وجبة فطار في شهر رمضان المبارك بجانب أي صنف أخر، ويمكن تحضير الجلاش الحلو سواء كان بالمكسرات، أو بالقشطة، أو غير ذلك، والجلاش يكثر تحضيره في شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الجلاش باللحمة المفرومة. الجلاش باللحمة المفرومة الجلاش باللحمة المفرومة نقدم لكم من خلال موقعنا المكوّنات 2 لفة جلاش جاهزة. كيلوا من اللحم المفروم. فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة. بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة. 1 حبة طماطم. نصف ملعقة من البهارات التالية [ملح، فلفل أسود، كمون، وسبع بهارات]. ربع كوب من الزبد. طريقة تحضير الحشوة نضيف قطعة زبد في اناء على النار ونضيف اليه البصل والفلفل الألوان والطماطم ونقلب لمدة ثلاث دقائق، بعد ذلك نقوم باضافة اللحم المفروم والبهارات ماعدا الملح ونقلب جيدا ونقوم بتغطية الاناء وتركه حتى ينضج.

بعد أن نتأكد من نضج اللحم المفرومة نقوم باضافة الملح ونقلب جيدا. طريقة تحضير صينية الجلاش نقوم بدهن صينية الجلاش بقطعة زبد وبعد ذلك نقوم برص الجلاش وبين كل طبقة وأخري يجب أن نقوم بدهنها بسمن، ونرص حتى نصل الى نصف مقدار الجلاش.

نقوم بوضع حشوة الجلاش وتوزيعها جيدا في الصينية، ثم نكمل رص الجلاش مع مراعاة دهن سمنة بين كل قطعة وأخري حتى ننتهي من الكمية.

في هذا الوقت يجب تشغيل الفرن حتى يسخن قبل أن نضع صينية الجلاش باللحمة المفرومة.

نقوم بتقطيع الجلاش قبل أن يدخل الى الفرن بالطريقة المحببة لكي حتى يسهل تقطيعه بعد خروجه من الفرن.

نقوم بوضع ربع كوب من الحليب ونضيف اليه رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ونضعه على الجلاش، وبعد ذلك نقوم بوضع الجلاش في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي. الوسوم

الجلاش من العجائن التي يتنوع أستخدامها مابين حلو وحادق، فيمكن تحضير الجلاش بحشوة اللحمة المفرومة وتصبح وجبة فطار في شهر رمضان المبارك بجانب أي صنف أخر، ويمكن تحضير الجلاش الحلو سواء كان بالمكسرات، أو بالقشطة، أو غير ذلك، والجلاش يكثر تحضيره في شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الجلاش باللحمة المفرومة. الجلاش باللحمة المفرومة الجلاش باللحمة المفرومة نقدم لكم من خلال موقعنا المكوّنات 2 لفة جلاش جاهزة. كيلوا من اللحم المفروم. فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة. بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة. 1 حبة طماطم. نصف ملعقة من البهارات التالية [ملح، فلفل أسود، كمون، وسبع بهارات]. ربع كوب من الزبد. طريقة تحضير الحشوة نضيف قطعة زبد في اناء على النار ونضيف اليه البصل والفلفل الألوان والطماطم ونقلب لمدة ثلاث دقائق، بعد ذلك نقوم باضافة اللحم المفروم والبهارات ماعدا الملح ونقلب جيدا ونقوم بتغطية الاناء وتركه حتى ينضج.

بعد أن نتأكد من نضج اللحم المفرومة نقوم باضافة الملح ونقلب جيدا. طريقة تحضير صينية الجلاش نقوم بدهن صينية الجلاش بقطعة زبد وبعد ذلك نقوم برص الجلاش وبين كل طبقة وأخري يجب أن نقوم بدهنها بسمن، ونرص حتى نصل الى نصف مقدار الجلاش.

نقوم بوضع حشوة الجلاش وتوزيعها جيدا في الصينية، ثم نكمل رص الجلاش مع مراعاة دهن سمنة بين كل قطعة وأخري حتى ننتهي من الكمية.

في هذا الوقت يجب تشغيل الفرن حتى يسخن قبل أن نضع صينية الجلاش باللحمة المفرومة.

نقوم بتقطيع الجلاش قبل أن يدخل الى الفرن بالطريقة المحببة لكي حتى يسهل تقطيعه بعد خروجه من الفرن.

نقوم بوضع ربع كوب من الحليب ونضيف اليه رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ونضعه على الجلاش، وبعد ذلك نقوم بوضع الجلاش في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

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