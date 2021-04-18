طريقة عمل خشاف قمر الدين رمضان في البيت بالخطوات وأسهل طريقة في 10 ثواني فقط

طريقة عمل خشاف قمر الدين الخشاف يعتبر من المشروبات اللذيذة التي تحتوي على منقوع التمر مع بعض من الفواكه السكرية المجففة على سبيل المثال المشمش والقراصيا والتين وتزين بالعديد من المكسرات كالوز واللون والصنوبر، ويتم تحضيره في شهر رمضان الكريم وفي الآتي سنذكر لكم خطوات عمل خشاف رمضان.

يوجد للخشاف العديد من الفوائد الصحية حيث أنه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن المختلفة للجسم والتي منها الكالسيوم والحديد ويحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات ومنها فيتامين أ، وفيتامين ب29 وفيتامين ج.

والخشاف يعتبر من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها يومياً فهو غني بحمض الفوليك الذي يعتبر عنصراً مهماً للسيدات الحوامل ويمنع إصابة الجنين بالتشوهات ويمنع الإصابة بنزلات البرد، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة عمل خشاف قمر الدين.

يمكنك أيضا معرفة طريقة عمل مهلبية قمر الدين.

مقادير الخشاف

500 جرام من قمر الدين.

عدد 3 أكواب ونصف من الماء الساخن.

3/4 كوب من السكر.

250 جرام من المشمش المجفف.

250 جرام من القراصيا المجفف “الخوخ”.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

لوز، جوز، صنوبر، فستق حلبي للتزين.

1/2 ملعقة من الفانيلا.

عليكم بتقطيع قمر الدين إلى قطع صغيرة من ثم غمسه في الماء المغلي، ويغطي ويترك لمدة 24 ساعة لكي يتحلل.

يسلق المشمش في كمية من الماء، ويضاف إليه الفانيلا على نادر منخفضة الحرارة لكي تصبح حبات المشمش لينة.

إذا كانت القراصيا جافة وغير طريفة فيرفع المشمس من الماء، ويضاف حبات القراصيا وسلقها لمدة دقائق لكي تلين وتصفى.

وفي وعاء الخلاط الكهربائي يتم إضافة قمر الدين مع القليل من الماء والسكر والنشا حتى يصبح الخليط سلس.

يضاف قمر الدين في وعاء على نار هادئة الحرارة، واستمر عزيزي القارئ في التحريك حتى يبدأ بالغليان.

يوضع العصير في الثلاجة لمدة يوم لكي يبرد تماماً.

إحضار طبق ويوضع فيه اللوز والفستق الحلبي والصنوبر والجوز وننقهم لمدة ساعات بالماء، من ثم تصفيتهم ويضعوا على الخشاف ويقدم بارداً.

خطوات تحضير الخشاف

طريقة عمل أم علي بالقشطة في البيت.

وبالخطوات السابقة تكوني تمكنتِ عزيزتي من عمل الخشاف وبأسهل الطرق، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق.