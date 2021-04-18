طريقة عمل اللقيمات المقرمشة والهشة بطريقة سهلة في المنزل

يتميز شهر رمضان المبارك بأطباقه المميزة وأهمها الحلويات، مثل الكنافة والقطايف واللقيمات التي تعد من أشهى الحلويات الشرقية، التي يتميز بها شهر رمضان المبارك وأيضًا يمكن تقديمها في أي وقت مع فنجان من القهوة العربية اللذيذة، وتتميز اللقيمات بسهولة عملها في المنزل، فهي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات.

ويعود تاريخ الللقيمات إلى أزمان طويلة بالرغم من اختلاف الجميع على أصولها، حيث أنها معروفة في كل الدول العربية تقريبًا لكن بأسماء مختلفة، منها لقمة القاضي والعوامات، واللقيمات، وهي معروفة أيضًا في اليونان وتركيا وينسب اليونانين أصل تلك الحلوى لأنفسهم، ويعتقد أن القضاة في الماضي كانوا يتقاضون رواتبهم من تلك الحلوى ولذلك سميت بلقمة القاضي.

1كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة نشاء الذرة.

ملعقة خميرة.

3/4 كوب ماء دافيء.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1/2 ملعقة سكر.

طريقة عمل اللقيمات المقرمشة

مكونات الشربات

فانيليا.

عصير نصف ليمونة

كوب وربع سكر.

كوب ماء.

ملعقة عسل نحل (اختياري).

نضع السكر والماء على النار، مع التقليب المستمر حتى يذوب الذكر، نضيف عصير الليمون، ونترك الشربات حتى يغلي، ونتركه على النار لمدة 10 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونضيف الفانيليا وعسل النحل.

نضع الخميرة والسكر في الماء ونقلبهم، ونتركهم لمدة 5 دقائق.

نضع البيكنج باودر والدقيق والنشاء والفانيليا في وعاء ونقلبهم جيدا.

نصب الخميرة على اللقيمات ونقلبها جيدًا، يمكن إضافة مزيد من الماء حتى نحصل على قوام مطاطي سائل.

نترك العجين في مكان دافيء حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

نقوم بإحضار طاسة بها زيت غزير، ونتركها على النار حتى يصبح الزيت ساخن جدا.

نقوم بوضع اللقيمات في الزيت باستخدام ألة صنع اللقيمات، ثم نقوم بتخفيف النار فورًا حتى تكون اللقيمات مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل.

نخرج اللقيمات من الزيت، ونضعها في الشربات، ويجب أن يكون باردًا حتى تظل مقرمشة.

يمكن استبدال الشربات أو القطر بالسكر البودرة، مع إضافة بعض المكسرات، وبالهناء والشفاء.

طريقة قلي اللقيماتطرق تشكيل عجينة اللقيمات

إذا لم يكن لديك آلة لتشكيل اللقيمات فهناك عدة طرق لتشكيل اللقيمات بشكل يدوي

الطريقة الأولى

نقوم بإحضار كيس نظيف، ووضعه داخل كوب ثم نصب العجين بداخله، ونصنع ثقب في طرف الكيس.

نحضر وعاء به زيت (غير زيت التحمير) وعندما يسخن زيت التحمير نقوم بتقليل النار، وندهن أصابعنا بالزيت ونضغط على الكيس ليخرج جزء من العجين، ثم نقطع بأيدينا، وهكذا حتى تنتهي كمية العجين.

الطريقة الثانية

يمكن استخدام اليد وملعقة لتشكيل الللقيمات عن طريق غسل اليد جيدًا، ثم نحضر وعاء العجين ونضعه بالقرب من وعاء القلي، ونضع كمية من العجين في راحة اليد، ثم نضغط عليه لتخرج كمية من العجين من بين إصبعي الإبهام والسبابة، ثم نأخذ العجينة بالملعقة ونضعها في النار بسرعة قبل أن نفقد شكل العجين الكروي.

ملاحظة:

يمكن بعد وضع الكمية الأولى من اللقيمات في الزيت الحار، أن نقوم بإخراجها بواسطة مصفاة بمجرد أن تبدأ في الاصفرار.

ثم نقوم بوضع كمية أخرى، من اللقيمات ونكرر نفس الطريقة حتى ننتهي من كل الكمية، ثم نعيد وضعها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي وتكون هشة من الداخل ومقرمشة من الخارج.

إذا كنت تريدين الحصول على لقيمات هشة، فيمكنك استبعاد النشاء من الوصفة، واستبداله بنشاء البطاطس أو بثمرة بطاطس مسلوقة.

فالبطاطس تحتوي على كمية كبيرة من النشاء، كما أنها ستمنحك طعم جديد ومختلف للقيمات.

وكل ما عليك فعله هو استخدام نفس المقادير السابقة، مع إحضار ثمرة بطاطس وغسلها وسلقها.

بعد أن تبرد نقوم بهرسها جيدًا، ثم نضيف باقي المكونات، ونمزج حتى نحصل على عجينة سائلة.

يمكن وضع العجين في مصفاة للتخلص من أي كتل في العجين.

يتم استكمال الوصفة بنفس الخطوات السابقة، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل اللقيمات الهشة