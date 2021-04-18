الطريقه الاصليه لعمل المنسف الاردني باللحم بكل الاسرار والتكات

المنسف الاردني هي طبق من ضمن الاطباق المميزة جدا التي تشتهر بشكل كبير في دولة الأردن، وبعد ذلك انتشرت داخل دولة فلسطين وجميع دول العالم لديه العديد من الفوائد الصحية يعشقه جميع الفتيات والرجال والنساء يقدم دائما في السفارة الاردنية لشهر رمضان الكريم وفي المناسبات يوجد بعض المطاعم الشهيرة التي تقوم بتحضير المنصف الاردني باللحم الطازج فهو من أفضل الاطباق الرئيسيه فسوف نقوم اليوم تحضير المنسف من داخل مطبخنا بالخطوات تابعي معنا الان. الطريقه الاصليه لعمل المنسف الاردني باللحم مقادير المنسف الاردني : كيلوغرام من اللحم الضاني.

500 جرام من الأرز البسمتي 500 جرام من الحليب السائل 2 رغيف من الصاج.

ملعقة من الملح .

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

بصله ملعقه من الحبهان .

نصف ملعقة من ورق الغار.

من الزيت ملعقة

مكسرات حسب الرغبة.

نشا طريقة تحضير المنسف الاردني: أولا يجب أن نقوم بوضع قدر من الماء على النار لسلق اللحمة.

ثم نقوم باضافة اللحم بعد ذلك نبدا باضافة البهارات التي ذكرناها ونتركها حتي النضج لمدة ساعة ونصف.

نبدأ بتجهيز الارزالابيض بالطريقة المعتادة.

في وعاء اخر نقوم بوضع اللبن والنشا ومعلقة صغيرة كركم ويقلب الخليط علي النار حتي الحصول علي قوام كريمي ناعم، ثم يتم اضافة كوب من مرقة اللحم ويقلب ويمكن وضعه في الخلاط الكهربائي حتي الحصول علي قوام كريمي.

نقوم بتجهيز صنية ونضع بها شرائح الخبز ونضع عليها القليل من شوربة اللحم الساخنة.

ثم نقوم بوضع الارز الابيض علي شرائح الخبز.

ويزيين المنسف بالمسكرات والبقدونس.

ويتم سكب شوربة اللبن في وعاء اخر بجانب المنسف.

ثم نقوم بوضع الارز الابيض علي شرائح الخبز. ويزيين المنسف بالمسكرات والبقدونس. ويتم سكب شوربة اللبن في وعاء اخر بجانب المنسف. ويمكن عمله بالفريك من خلال احضار كافة الطريقة بالخطوات ونقوم بتبديل الارز بالفريك، فهو طعمه مميز ومحتلف. الوسوم

المنسف الاردني هي طبق من ضمن الاطباق المميزة جدا التي تشتهر بشكل كبير في دولة الأردن، وبعد ذلك انتشرت داخل دولة فلسطين وجميع دول العالم لديه العديد من الفوائد الصحية يعشقه جميع الفتيات والرجال والنساء يقدم دائما في السفارة الاردنية لشهر رمضان الكريم وفي المناسبات يوجد بعض المطاعم الشهيرة التي تقوم بتحضير المنصف الاردني باللحم الطازج فهو من أفضل الاطباق الرئيسيه فسوف نقوم اليوم تحضير المنسف من داخل مطبخنا بالخطوات تابعي معنا الان. الطريقه الاصليه لعمل المنسف الاردني باللحم مقادير المنسف الاردني : كيلوغرام من اللحم الضاني.

500 جرام من الأرز البسمتي 500 جرام من الحليب السائل 2 رغيف من الصاج.

ملعقة من الملح .

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

بصله ملعقه من الحبهان .

نصف ملعقة من ورق الغار.

من الزيت ملعقة

مكسرات حسب الرغبة.

نشا طريقة تحضير المنسف الاردني: أولا يجب أن نقوم بوضع قدر من الماء على النار لسلق اللحمة.

ثم نقوم باضافة اللحم بعد ذلك نبدا باضافة البهارات التي ذكرناها ونتركها حتي النضج لمدة ساعة ونصف.

نبدأ بتجهيز الارزالابيض بالطريقة المعتادة.

في وعاء اخر نقوم بوضع اللبن والنشا ومعلقة صغيرة كركم ويقلب الخليط علي النار حتي الحصول علي قوام كريمي ناعم، ثم يتم اضافة كوب من مرقة اللحم ويقلب ويمكن وضعه في الخلاط الكهربائي حتي الحصول علي قوام كريمي.

نقوم بتجهيز صنية ونضع بها شرائح الخبز ونضع عليها القليل من شوربة اللحم الساخنة.

ثم نقوم بوضع الارز الابيض علي شرائح الخبز.

ويزيين المنسف بالمسكرات والبقدونس.

ويتم سكب شوربة اللبن في وعاء اخر بجانب المنسف.

ثم نقوم بوضع الارز الابيض علي شرائح الخبز. ويزيين المنسف بالمسكرات والبقدونس. ويتم سكب شوربة اللبن في وعاء اخر بجانب المنسف. ويمكن عمله بالفريك من خلال احضار كافة الطريقة بالخطوات ونقوم بتبديل الارز بالفريك، فهو طعمه مميز ومحتلف.

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