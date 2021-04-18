طريقة عمل عصائر رمضان بمكونات طبيعية مفيدة للجسم سهلة وسريعة التحضير

طريقة عمل عصائر رمضان، تعد العصائر الطبيعية المكونة من الفواكه هي المشروبات المفيدة لجسم الإنسان بشكل أساسي، فتقوم بمد جسم الإنسان بالطاقة والنشاط وخاصة في نهار شهر رمضان بعد صيام وتعب لهذا يعد تحضيرها بكثرة في شهر رمضان، حيث تعتبر المشروبات الطبيعية من أفضل وأضمن المشروبات فهي تحتوي على عناصر غذائية التي تقوم بتعويض الجسم بالسوائل التي فقدها خلال نهار الصيام، فيلجاً العديد من الأشخاص بشرب العصائر الصناعية فهي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات الموجودة فيها تكون مضرة للجسم، فمن الممكن أن نقوم بتحضير قطعة من الحلويات مثل بلح الشام بجانب العصير لذا من الأفضل ان تقوم ربة المنزل بصنع عصائر في البيت للحفاظ على صحة أفراد العائلة من الأضرار والمواد الضارة للجسم، فسوف نقدم في هذا المقال وصفات مختلفة وكثيرة للمشروبات.

طريقة عمل عصائر رمضان

هذه المشروبات مفيدة جداً للجسم ويعد تحضيرها من أبسط وأسهل تحضير المشروبات فمكوناتها قليلة وكلها موجودة في كل بيت نقوم بتحضيرها قبل الفطار ونضعها في الثلاجة حتى تصبح باردة ولذيذة.

مشروب بانش الأناناس والليمون:

المكونات:

كوبان كبار من عصير الأناناس.

كوبان كبار من عصير الصودا بطعم لليمون.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات ونخلطهم لمدة 5 دقائق. نقوم بصب العصير في أكواب بها مكعبات من الثلج وتقدم.

سموزي البرتقال والموز:

كوب كبير من الزبادي الباردة.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

كمية من مكعبات الثلج حسب العدد.

3حبات من البرتقال تكون باردة جداً.

6 حبات من الموز.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ونقوم بتقطيع البرتقال والموز إلي مكعبات ونضعها في الخلاط الكهربائي. نقوم بوضع الزبادي والفانيليا على خليط الفاكهة المقطع ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس، ثم نقوم بوضع مكعبات الثلج وتخلط جيداً حتى تصبح ناعمة. ممكن أن نضع الزبادي البيتي المحضرة في البيت أفضل من الجاهزة لأنها تكون مضمونة بمكونات بيتي وسبق وذكرنا طريقتها وكل مكونات العصير تصبح طبيعية 100%. نقوم بتحضير الأكواب ونضع العصير وتقدم مع الحلويات.

سموزي التمر بالقرفة:

المكونات:

10 قطع من مكعبات الثلج.

كوب كبير من الحليب السائل.

كوب صغير من التمر المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير: