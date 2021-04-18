طريقة عمل عصائر رمضان بمكونات طبيعية مفيدة للجسم سهلة وسريعة التحضير

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طريقة عمل عصائر رمضان، تعد العصائر الطبيعية المكونة من الفواكه هي المشروبات المفيدة لجسم الإنسان بشكل أساسي، فتقوم بمد جسم الإنسان بالطاقة والنشاط وخاصة في نهار شهر رمضان بعد صيام وتعب لهذا يعد تحضيرها بكثرة في شهر رمضان، حيث تعتبر المشروبات الطبيعية من أفضل وأضمن المشروبات فهي تحتوي على عناصر غذائية التي تقوم بتعويض الجسم بالسوائل التي فقدها خلال نهار الصيام، فيلجاً العديد من الأشخاص بشرب العصائر الصناعية فهي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات الموجودة فيها تكون مضرة للجسم، فمن الممكن أن نقوم بتحضير قطعة من الحلويات مثل بلح الشام بجانب العصير لذا من الأفضل ان تقوم ربة المنزل بصنع عصائر في البيت للحفاظ على صحة أفراد العائلة من الأضرار والمواد الضارة للجسم، فسوف نقدم في هذا المقال وصفات مختلفة وكثيرة للمشروبات.طريقة عمل عصائر رمضان
هذه المشروبات مفيدة جداً للجسم ويعد تحضيرها من أبسط وأسهل تحضير المشروبات فمكوناتها قليلة وكلها موجودة في كل بيت نقوم بتحضيرها قبل الفطار ونضعها في الثلاجة حتى تصبح باردة ولذيذة.مشروب بانش الأناناس والليمون:
المكونات:
- كوبان كبار من عصير الأناناس.
- كوبان كبار من عصير الصودا بطعم لليمون.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات ونخلطهم لمدة 5 دقائق.
- نقوم بصب العصير في أكواب بها مكعبات من الثلج وتقدم.
- كوب كبير من الزبادي الباردة.
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.
- كمية من مكعبات الثلج حسب العدد.
- 3حبات من البرتقال تكون باردة جداً.
- 6 حبات من الموز.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء ونقوم بتقطيع البرتقال والموز إلي مكعبات ونضعها في الخلاط الكهربائي.
- نقوم بوضع الزبادي والفانيليا على خليط الفاكهة المقطع ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس، ثم نقوم بوضع مكعبات الثلج وتخلط جيداً حتى تصبح ناعمة.
- ممكن أن نضع الزبادي البيتي المحضرة في البيت أفضل من الجاهزة لأنها تكون مضمونة بمكونات بيتي وسبق وذكرنا طريقتها وكل مكونات العصير تصبح طبيعية 100%.
- نقوم بتحضير الأكواب ونضع العصير وتقدم مع الحلويات.
سموزي التمر بالقرفة:
المكونات:
- 10 قطع من مكعبات الثلج.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- كوب صغير من التمر المطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع كلا من مكعبات الثلج و التمر وملعقة الفانيليا ثم نقوم بخفقهم لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط ناعماً.
- نقوم بوضع الحليب والقرفة على خليط التمر والثلج ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات، ونقوم بوضعها فيس الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح باردة أكثر.
- نقوم بتحضير طبق من الحلويات الرمضانية المحضرة يومياً مثل البسبوسة أو القرص الطرية الفلاحي أو القطايف وتقدم هذه الوصفة بجانب العصير.
- هذه المشروبات تعطي الجسم الطاقة وحيوية وتعوضه ما فقده من فترة الصيام طول النهار.
- نقوم بإحضار أكواب التقديم ونضع فيها العصير ونقوم برش القليل من القرفة على سطح الكوب للتزين وتقدم.
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طريقة عمل عصائر رمضان، تعد العصائر الطبيعية المكونة من الفواكه هي المشروبات المفيدة لجسم الإنسان بشكل أساسي، فتقوم بمد جسم الإنسان بالطاقة والنشاط وخاصة في نهار شهر رمضان بعد صيام وتعب لهذا يعد تحضيرها بكثرة في شهر رمضان، حيث تعتبر المشروبات الطبيعية من أفضل وأضمن المشروبات فهي تحتوي على عناصر غذائية التي تقوم بتعويض الجسم بالسوائل التي فقدها خلال نهار الصيام، فيلجاً العديد من الأشخاص بشرب العصائر الصناعية فهي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات الموجودة فيها تكون مضرة للجسم، فمن الممكن أن نقوم بتحضير قطعة من الحلويات مثل بلح الشام بجانب العصير لذا من الأفضل ان تقوم ربة المنزل بصنع عصائر في البيت للحفاظ على صحة أفراد العائلة من الأضرار والمواد الضارة للجسم، فسوف نقدم في هذا المقال وصفات مختلفة وكثيرة للمشروبات.طريقة عمل عصائر رمضان
هذه المشروبات مفيدة جداً للجسم ويعد تحضيرها من أبسط وأسهل تحضير المشروبات فمكوناتها قليلة وكلها موجودة في كل بيت نقوم بتحضيرها قبل الفطار ونضعها في الثلاجة حتى تصبح باردة ولذيذة.مشروب بانش الأناناس والليمون:
المكونات:
- كوبان كبار من عصير الأناناس.
- كوبان كبار من عصير الصودا بطعم لليمون.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات ونخلطهم لمدة 5 دقائق.
- نقوم بصب العصير في أكواب بها مكعبات من الثلج وتقدم.
- كوب كبير من الزبادي الباردة.
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.
- كمية من مكعبات الثلج حسب العدد.
- 3حبات من البرتقال تكون باردة جداً.
- 6 حبات من الموز.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار وعاء ونقوم بتقطيع البرتقال والموز إلي مكعبات ونضعها في الخلاط الكهربائي.
- نقوم بوضع الزبادي والفانيليا على خليط الفاكهة المقطع ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس، ثم نقوم بوضع مكعبات الثلج وتخلط جيداً حتى تصبح ناعمة.
- ممكن أن نضع الزبادي البيتي المحضرة في البيت أفضل من الجاهزة لأنها تكون مضمونة بمكونات بيتي وسبق وذكرنا طريقتها وكل مكونات العصير تصبح طبيعية 100%.
- نقوم بتحضير الأكواب ونضع العصير وتقدم مع الحلويات.
سموزي التمر بالقرفة:
المكونات:
- 10 قطع من مكعبات الثلج.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- كوب صغير من التمر المطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع كلا من مكعبات الثلج و التمر وملعقة الفانيليا ثم نقوم بخفقهم لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط ناعماً.
- نقوم بوضع الحليب والقرفة على خليط التمر والثلج ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات، ونقوم بوضعها فيس الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح باردة أكثر.
- نقوم بتحضير طبق من الحلويات الرمضانية المحضرة يومياً مثل البسبوسة أو القرص الطرية الفلاحي أو القطايف وتقدم هذه الوصفة بجانب العصير.
- هذه المشروبات تعطي الجسم الطاقة وحيوية وتعوضه ما فقده من فترة الصيام طول النهار.
- نقوم بإحضار أكواب التقديم ونضع فيها العصير ونقوم برش القليل من القرفة على سطح الكوب للتزين وتقدم.
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