وصفة سهلة وسريعة لعمل المطبق في المنزل، يعد المطبق من الأطباق الشهيرة في بلاد الحجاز، والذي يرجع أصوله إلى بلاد اليمن، وهو عبارة عن لحم بالعجين يشبه إلى حد كبير اللحم بالعجين السوري، ويتميز المطبق بسهولة وسرعة تحضيره، كما يمكن تحضيره كطبق حلويات وذلك باستبدال اللحم بالفواكه والقشطة أو النوتيلا، وسنتعرف على طريقة تحضير المطبق خطوة خطوة.

طريقة عمل المطبق باللحم والخضروات

يتميز المطبق بإمكانية حشوه بمختلف الحشوات التي يحبها أفراد الأسرة، حيث يمكن استخدام اللحم والخضروات في الحشو كوجبة مميزة وتحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم.

المكونات: 3 كوب دقيق، 4/3 كوب ماء، ⅓ كوب زيت، بيضة، ملعقة صغيرة ملح، 3 ملاعق زيت نباتي.

مكونات الحشو: بصلة صغيرة مفرومة، ملعقة زيت، ثوم مفروم، ربع كيلو لحم مفروم، ثمرة طماطم مكعبات، ملح، فلفل أسود، كمون، قرفة، بصل أخضر مفروم، 4 بيضات، جبن كريمي، زيت للقلي.

توضع البيضة والدقيق والزيت والملح في المضرب الكهربائي مع وضع الماء تدريجياً، ويعجن لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتكون عجينة ملساء.

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم مع دهان وجهها بالزيت، وتغطى لمدة 3 ساعات.

نبدأ في تحضير الحشو عن طريق وضع وعاء مناسب على نار، ونضع به ملعقتين من الزيت ونضيف إليها البصل والثوم مع التقليب.

نقوم بإضافة اللحم المفروم والتقليب جيداً مع إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون والقرفة والفلفل الحار مع التقليب وتترك حتى تنضج.

يترك الخليط حتى يبرد، و نضيف إليه البيض المخفوق والجبن والبصل الأخضر مع تقليب جميع المكونات.

نقوم بفرد العجينة بسمك رقيق جدا ووضع كمية مناسبة من الحشو مع طي العجينة على هيئة مربع، وتكرار هذه الخطوة حتى تكتمل الكمية.

نقوم بتسخين الزيت جيداً ونضع المطبق حتى نحصل على لون ذهبي.

تحضير المطبق باللحم والخضروات