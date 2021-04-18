طريقة عمل الرقاق الناشف في المنزل بسهولة، يعد الرقاق من الوصفات المصرية العريقة الذي اشتهر على مر العصور، حيث يتم تقديمه كطبق جانبي في العزائم والولائم والمناسبات المختلفة، ويوجد منه نوعان: الرقاق الناشف والرقاق الطري، كما يمكن تحضيره بحشوات مختلفة على حسب الرغبة سواء حلو أم حادق، وعلى الرغم من المذاق الرائع للرقاق، لكن لا ينصح به لأصحاب الدايت الرجيم نظرا لسعراته الحرارية العالية.

طريقة عمل الرقاق الناشف في المنزل

على الرغم من انتشار محلات المخبوزات التي تقوم ببيع الرقاق الناشف جاهز على التسوية، ولكن ترغب ربة المنزل في تحضيره بالمنزل، حيث أن تحضيره سهل للغاية.

المكونات: 2 كوب دقيق، رشة ملح، نصف كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الرقائق الناشف

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة في وعاء مع الحرص في إضافة الماء لمنع زيادة الماء في العجين، وتترك بضع دقائق.

نقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة الحجم مع رش القليل من الدقيق عليها، وتترك لمدة 15 دقيقة.

نجهز السطح الذي سنقوم بفرد العجينة عليه مع رش قليل من الدقيق أسفل العجينة، ونقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة حتى نحصل على سمك رفيع للغاية.

نضع طاسة تيفال على البوتجاز حتى تسخن ثم نبدأ بوضع الرقاق عليها وننتظر حتى تنضج ثم نقلبها على الوجه الآخر.

طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم

المكونات: رقاق ناشف، لحم مفروم، بصلة متوسطة مفرومة، ملح، فلفل أسود، قرفة، زنجبيل، فلفل أخضر مقطع إلى قطع صغيرة، سمن بلدي، شوربة.

طريقة التحضير