طريقة عمل القطايف بدون القلي في الزيت طريقة جديدة سوف تعجبكم

تعد القطايف من الحلويات المشهورة عند الشعوب العربية، ويقوم بعملها بإتقان الفتيات والنساء العربيات الذين يتميزون عن غيرهم في كثير من الأكلات والحلويات، وهي شيء أساسي في شهر رمضان المبارك ويتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة وكذلك حشوات مختلفة على حسب رغبة كل فرد، وتكلفتها مقبولة ومناسبة لجميع الطبقات، ويتم تناولها مع العائلة في جو ملئ بالفرح والسعادة بعد الإفطار، وهذه الطريقة سوف تنال إعجاب الجميع لأنها تتم دون القلي في الزيت وهذا صحي ومفيد لكثير من الناس الذين يعانون من الأمراض المختلفة، والآن نعرض لكم مكونات القطايف بدون القلي في الزيت وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل القطايف

تعتبر مكونات القطايف من أجمل الحلويات التي لا تكلف من يقوم بها كثيراً وهي كما يلي:

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السميد الناعم.

3 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

شربات.

فستق حلبي مطحون للتزيين.

مكونات الحشوة

فول سوداني.

جوز هند.

زبيب.

طريقة الإعداد والتحضير

تتم طريقة عمل هذا النوع من الحلويات بطريقة سهلة وبسيطة وهي كالتالي:

نضع الدقيق في إناء ونضع عليه السميد والبيكنج بودر وحبة البركة وماء الورد والماء، ونقوم بالعجن أو نضعهم في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقة حتى تصبح لدينا عجينة سائلة القوام. نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة. نخلط جميع مكونات الحشوة وهي الزبيب والفول السوداني وجوز الهند أو أي شئ آخر نريد حشوه. نحضر مقلاة ذات قاعدة سميكة غير لاصقة أو قطعة من الصاج ونضعها على نار متوسطة الحرارة. ونحضر أيضاً صينية واسعة ونضع بها فوطة قطنية، ونضعها بجانب المقلاة لوضع أقراص العجين بها بعد خروجها من النار. نملأ كوب من العجين أو مغرفة ونسكبها في المقلاة الساخنة ليتكون لدينا قرص دائري. نترك العجينة في المقلاة حتى تتكون بها ثقوب وتأخذ اللون الذهبي من أسفل. نرفع القرص من المقلاة باستخدام ملعقة معدنية ونضعه في الصينية، ونغطيها بالقماشة القطنية. نقوم بتكرار هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية. بعد ذلك نقوم بحشو العجين على حسب الرغبة، ونغلقها على شكل نصف دائرة. نضع الأقراص في صينية قصيرة الحافة، ونضع على كل قرص شريحة من الزبدة. ندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط. نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات ونزينها بالفستق الحلبي ونقدمها بالف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات