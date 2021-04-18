طريقة عمل ماسك الشاي الأخضر لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

ماسك الشاي الأخضر ، من مستحضرات التجميل ذات الفاعلية الكبيرة في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة، لأن الشاي الأخضر الصيني قليل الأكسدة ويعالج كثير من الأمراض الجلدية، ويعالج كثير من الأمراض العضوية مثل السرطان، والقلب، ويقلل الشاي الأخضر من إفراز الدهون بالبشرة، ويعمل على إزالة الهالات السوداء التي تظهر أسفل العين، ويمنح البشرة المرونة والنعومة والبياض الناصع، وتستطيع كل سيدة بيت أن تقوم بتحضير هذا النوع من الماسكات في المنزل بأسهل الطرق والخطوات، وتوجد أنواع كثيرة من الماسكات التي تعمل على إزالة تجاعيد الوجه وتفتيحها مثل ماسك الكركم والخيار، وماسك الحلبة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الشاي الأخضر في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات ماسك الشاي الأخضر لتبييض وتفتيح البشرة

يحتوي هذا النوع من الماسكات على بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في كل منزل وهى كالآتي:-

ربع كوب من منقوع الشاي الأخضر. ملعقة واحدة صغيرة من حليب مجفف. ملعقة واحدة كبيرة من الكركم المسحوق. بعض القطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام.

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير ماسك الشاي الأخضر في المنزل من خلال الخطوات الآتية:-

نقوم بخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد.

نقوم بفرد الماسك على البشرة، ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

نغسل البشرة بالماء الدافئ، ونكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.

مكونات ماسك الشاي الأخضر والحليب

يساعد هذا الماسك على تقشير الوجه، وزيادة نعومته، ويحافظ على رطوبة البشرة، ويجعلها نقية وخالية من الشوائب ومكونات هذه الوصفة كالآتي:-

ملعقة واحدة صغيرة من الحليب السائل. عدد 2 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر. بعض القطرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام الماسك من خلال إتباع الخطوات التالية:-

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض جيداً.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة ثلث ساعة.

نقوم بشطف البشرة بماء فاتر.

فوائد الشاي الأخضر

يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة والجلد وهى كما يلي:-