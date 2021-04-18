أقوى الوصفات الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر بمكونات بسيطة كنز فى بيتك

أقوى الوصفات الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر بمكونات بسيطة، تبحث النساء بصفة دائمة عن طرق العناية بالشعر ووصفات تطويل الشعر والحفاظ عليه من التساقط لأن الشعر الطويل من علامات الجمال عند المرأة وتستطيع أن تعمل العديد من القصات، كما أن الشعر الطويل يجعل المرأة تشعر أكثر بأنوثتها مما ينعكس على شخصيتها ويجعلها أكثر رومانسية ويمنحها الثقة بالنفس، لذلك سوف نقدم لكى اليوم فى مقالنا عبر موقع ثقفني بعض من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل وتكثيف الشعر فى أيام بمكونات بسيطة جدا لا غنى عنها فى المنزل.

أقوى الخلطات الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر فى أيام

يوجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تعزز من نمو الشعر وتحافظ عليه من التساقط وذلك بمكونات بسيطة تصلح لجميع أنواع الشعر سواء كان دهني أو جاف أو عادي ولا تسبب أي أضرار أو آثار جانبية على الشعر سواء على المدى القصير أو المدى البعيد بل بالعكس تعمل غلى تغذية الشعر وتمنحه القوة والترطيب مما يحافظ عليه من التساقط وبالتالي يساعد بشكل كبير على تكثيف الشعر.

خلطة طبيعية من زيت الزيتون والبيض لتكثيف وتطويل الشعر

يعد زيت الزيتون من أقوى الزيوت الطبيعية التي تعمل على تكثيف الشعر وحمايته من التساقط حيث يحتوى على فيتامين “هـ” الذي يلعب دور فغال فى تنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر، ويحتوى زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير فى ترطيب الشعر وتعمل على تغذيته من الجذور إلى الأطراف.

البيض من أهم المواد الطبيعية التي تدخل فى العديد من الماسكات المختلفة التي تعمل على العناية بالشعر وتحافظ عليه من التساقط وتعزز من نموه مما يؤدى إلى تطويل وتكثيف الشعر بشكل سريع ويحميه من التلف حيث يحتوى على حمض الفوليك وفيتامين “أ”، ويحتوى البيض على نسبة كبيرة من الزنك والفسفور والكبريت واليود وهى كلها عناصر هامة للحفاظ على الشعر من التلف ومنحه القوة والترطيب واللمعان.

مكونات خلطة زيت الزيتون والبيض لتكثيف وتطويل الشعر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

صفار بيضة.

ملعقة عسل نحل أصلي.

طريقة تحضير خلطة تطويل وتكثيف الشعر من البيض والزيتون وكيفية استخدامها