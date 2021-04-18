طريقة تحضير البسكوت التركي في المنزل بأقل تكلفة من أجل سحور شهي

نقدم لكم طريقة تحضير البسكوت التركي حيث أن البسكوت التركي هو أحد الحلويات الشهيرة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، والبسكوت التركي من الوصفات الرائعة التي يمكن تحضيرها وتناولها كوجبة فطار مع مج الشاي، أو النسكافيه، والبسكوت التركي من الوصفات التي تبحث ربات البيوت عن طريقة اعدادها في المنزل، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة تحضيرها في المنزل. طريقة تحضير البسكوت التركي طريقة تحضير البسكوت التركي نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنب مكونات اقتصادية لتحضير بسكوت الحليب: 2 كوب من الزبدة. 2 كوب من السكر المطحون ناعم. 2 كوب من النشا. 5 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من الزيت. أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. فانيليا. ملعقة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكوت عجينة البسكوت التركي في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر، وبعد ذلك نقوم باضافة النشا والسكر ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

نقوم باضافة مقدار الزيت والفانيليا ونخفق جيدا، بعد ذلك نقوم باضافة مقدار الدقيق بالتدريج مع الخلط جيدا باستنستاء نصف كوب.

يتم عجن المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح العجينة ناعمة، يتم تقسيم العجين الى نصفين، ونقوم باضافة الدقيق على نصف مقدار العجين، وفي النصف الأخر نقوم باضافة الكاكاو الخام، ونعجن جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

نبدأ بتقسيم العجين الى كور صغيرة ونبدأ بأخذ كورة من العجينة البيضاء وجزء من عجينة الكاكاو ونضغط عليها، ونكمل بقية المقدار بنفس الطريقة حتى تنتهي من المكونات.

نقوم بوضع قطعة من الزبد في الصينية ويتم دهنها جيدا ويوضع البسكوت بداخلها.

يوضع البسكوت في صينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونضعه في الصينية، وبعد أن ينضج البسكوت يخرج من الفرن ويوضع في طبق التقديم، ويقدم بألف هنا. الوسوم

نقدم لكم طريقة تحضير البسكوت التركي حيث أن البسكوت التركي هو أحد الحلويات الشهيرة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، والبسكوت التركي من الوصفات الرائعة التي يمكن تحضيرها وتناولها كوجبة فطار مع مج الشاي، أو النسكافيه، والبسكوت التركي من الوصفات التي تبحث ربات البيوت عن طريقة اعدادها في المنزل، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة تحضيرها في المنزل. طريقة تحضير البسكوت التركي طريقة تحضير البسكوت التركي نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنب مكونات اقتصادية لتحضير بسكوت الحليب: 2 كوب من الزبدة. 2 كوب من السكر المطحون ناعم. 2 كوب من النشا. 5 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من الزيت. أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. فانيليا. ملعقة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكوت عجينة البسكوت التركي في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر، وبعد ذلك نقوم باضافة النشا والسكر ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

نقوم باضافة مقدار الزيت والفانيليا ونخفق جيدا، بعد ذلك نقوم باضافة مقدار الدقيق بالتدريج مع الخلط جيدا باستنستاء نصف كوب.

يتم عجن المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح العجينة ناعمة، يتم تقسيم العجين الى نصفين، ونقوم باضافة الدقيق على نصف مقدار العجين، وفي النصف الأخر نقوم باضافة الكاكاو الخام، ونعجن جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

نبدأ بتقسيم العجين الى كور صغيرة ونبدأ بأخذ كورة من العجينة البيضاء وجزء من عجينة الكاكاو ونضغط عليها، ونكمل بقية المقدار بنفس الطريقة حتى تنتهي من المكونات.

نقوم بوضع قطعة من الزبد في الصينية ويتم دهنها جيدا ويوضع البسكوت بداخلها.

يوضع البسكوت في صينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونضعه في الصينية، وبعد أن ينضج البسكوت يخرج من الفرن ويوضع في طبق التقديم، ويقدم بألف هنا.

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