طريقة عمل كريم الخيار والزبادي الرهيب لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد

كريم الخيار والزبادي ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة الرطوبة والنعومة الكاملة، وهو كريم سحري يعطي نتائج فعاله في حماية البشرة من الجفاف والتشققات المزعجة، ويمنع ظهور التجاعيد، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين K وهما عنصران مهمان للبشرة، ويتميز الكريم بخصائص التبريد الفعالة التي تساعد على تهدئة الحروق والالتهابات، لأن الخيار يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، ويستخدم الكريم في حل جميع مشاكل البشرة المزعجة، ولهذا قمنا بعمل كريم طبيعي من المنزل سوف نتعرف عليه من خلال موقع ثقفني، وهو طريقة عمل كريم الخيار والزبادي لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الخيار والزبادي لتبييض الوجه

سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية التي تحمي البشرة من الجفاف وتساعدها على الترطيب وهى كما يلي:-

نصف كوب من الزبادي. حبة واحدة من الخيار. ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخيار والزبادي الرهيب لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد وهى كالتالي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به حبة الخيار، وربع كوب من ماء الورد، ونصف كوب من الزبادي، ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

نحضر علبة فارغة ونضع الخليط داخلها، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

نقوم بغسل الوجه بالماء، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه وندلكه جيداً، حتى يتغلغل الكريم داخل المسام.

نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نغسله بالماء البارد، ثم نقوم بدهنه بكريم مرطب.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة بعد الاستخدام مباشرة، ونكرر هذه الطريقة مرة واحدة قبل النوم كل يوم حتى نحصل على نتائج أفضل.

فوائد كريم الخيار والزبادي للوجه

سوف نتعرف على بعض الفوائد العديدة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-