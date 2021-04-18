10 عادات ممكن تخلي شعرك خفيف..وازاي تتجنبيهم

هل تعرفي انك بتفقدي حوالي 100 شعرة في اليوم؟ وده يعتبر جزء من الدورة الطبيعية لشعرك ، ولكن الشعر بينمو مرة تانية مكان الشعر اللي تساقط ، ولكن لو اتعطلت الدورة الطبيعية دي ، هتلاحظي بعض علامات ترقق الشعر او تساقطه او وجود فراغات وتراجع خط الشعر ، وبرغم ان المشاكل دي شائعة جدا عن الكل ، بغض النظر عن الجنس او الجينات ، لكن في بعض الحاجات اللي ممكن تكوني بتعمليها بتخلي شعرك اخف ، وانتي مش عارفة انها ممكن تضرك ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنتعرف مع بعض على عادات بتسبب مشاكل الشعر ، وازاي تتجنبيها.

عادات بتسبب مشاكل الشعر:

1- مش بتستخدمي الشامبو بمعدل مناسب:

في مفاهيم غلط كتير حوالين عدد مرات اللي محتاجاها لغسل شعرك ، في اراء كتير بتقول المفروض متبالغيش في غسله كتير لان ده ممكن يسبب تلفه ، والبعض بيقول ان غسل الشعر بالشامبو بيحافظ على صحة فروة الراس.

الا ان الخبراء قالوا ان غسل الشعر كل يوم او كل كام يوم ده بيعتمد على نوع شعرك ، لان فروة الراس زي الجلد بالظبط بتحتوي على غدد عرقية او غدد دهنية بتفرز الزهم او الزيت اللي بيمنع الشعر من الجفاف ، وبيغذي بصيلات الشعر من الجذور ، ولكن مع ذلك ممكن الزيوت دي تختلط مع الملوثات اللي في الجو وتخترق شعرك ، وبتتراكم فيه وده بيأثر على شكله ومظهره وجودته.

عدد مرات غسل الشعر حسب نوع شعرك:

– الشعر الناعم: اصحاب الشعر الناعم او العادي شعرهم ممكن يبقى دهني بسهولة في نهاية اليوم ، وبالتالي ممكن يحتاجوا لغسل الشعر يوميا بالشامبو.

– الشعر الخشن: اما اصحاب الشعر الخشن محتاجين لغسل الشعر بالشامبو كب 3 ايام تقريبا.

لو استخدمتي الشامبو عدد مرات اكتر من اللي شعرك محتاجه ومش مناسب لنوع شعرك ، انتي كده بتجازفي بتقصف وجفاف شعرك ، ولو الشعر بقى ضعيف ، هيتكسر ، وده هيعرضه انه يبقى اخف ، وبننصحك تستخدمي بلسم دايما بعد الشامبو لمنع تلف وجفاف الشعر.

2- بتسرحي شعرك بالفرشة:

خبراء الشعر مش بينصحوا باستخدام فرشة الشعر لان الشعر ممكن يشبك بسهولة في شعيرات الفرشة ، بدل ده بينصحوا باستخدام مشط اسنانة واسعة لتصفيف الشعر ، عشان تحافظي على الشعر انه يقع او يتقطع ، كمان المفروض تفكي تشابك الشعر بالراحة من غير شد الشعر بقوة.

3- المبالغة في تمشيط الشعر:

خبراء الشعر مش بيؤمنوا بأسطورة تمشيط الشعر لمدة 100 تمريرة في اليوم عشان يفضل صحي وبيلمع ، كل اللي هيخلي شعرك بيلمع وصحي هو انك تعتني بيه كويس وتعملي له روتين عناية مناسب عشان تحافظي عليه ناعم وبيلمع ، ولو اعتنيتي بيه كويس هتوصلي للمعان ده سواء سرحتي شعرك اقل من 100 تمريرة ، بالاضافة ان شعرك مش هيخف بسبب كتر استخدام الفرشة.

4- مش بتقصي الشعر بشكل منتظم:

ايه هي المدة المناسبة لقص الشعر؟ الخبراء بيقولوا انك محتاجة تقصي اطراف الشعر كل شهرين على الاقل لتسهيل نمو الشعر بشكل صحي ، لان الشعر التالف مش هينمو تاني الا اذا قصتيه.

وعادة تلف الشعر بيتركز في الاطراف ، فانتي مش محتاجة اكتر من انك تقصي اطرافه ، ممكن تقصي حوالي ¼ بوصة من الشعر هتحافظي على طوله وفي نفس الوقت شعرك هيستفيد من القص.

5- بتستخدمي الحرارة كتير على شعرك:

ادوات تصفيف الشعر بالحرارة زي المكوى والسيشوار ممكن انه تسبب تكسر الشعر ، وده ممكن يضعف فروة الراس والالياف على جذع الشعر ، وممكن كمان يسبب جفاف الطبقى الخارجية للشعر ، وده هيخلي شعرك اخف.

– الخبراء مش بينصحوا باستخدام الحرارة على الشعر بشكل يومي ، لان الضرر ممكن ماينفعش يتصلح.

– خلي شعرك ينشف بشكل طبيعي بعد غسله من غير حرارة.

– استخدمي مكوة الشعر للمناسبات بس.

– حاولي تدوري على طرق تانية لتصفيف الشعر بشكل يومي من غير استخدام حرارة.

– لو مضطرة تستخدمي السيشوار على شعرك ، خليه بعيد عن الشعر بمسافة 15 سم ، ومتركزيش السيشوار في مكان واحد لفترة طويلة.

6- بتعملي تفتيح للشعر كتير:

التفتيح بيضر الشعر بشكل كبير لان المواد الكيمائية الموجودة في التفتيح بتخلي الياف الشعر تخف ، والشعر بيتكسر بسهولة لو عملتي له تفتيح باستمرار.

بالاضافة ان التفتيح هيسبب جفاف وبهتان الشعر ، وممكن كمان انها تأدي لحروق في فروة الراس ، ولو انتي مضطرة تعملي تفتيح متعمليهوش بنفسك في البيت الافضل تروحي لحد محترف ومتخصص ، وتعملي كمان بمنتج يكون اقل ضرر على الشعر بقدر الامكان.

7- بتستخدمي منتجات غلط لشعرك:

كل منتج من منتجات الشعر معمول عشان يناسب نوع شعر معين ، ممكن جدا يبقى في منتجات مشهورة جدا وبتتباع بشكل كبير ولكن بتحتوي على مكونات بتسبب تقصف وجفاف الشعر وده بيأدي في النهاية لترقق الشعر.

عشان كده لازم تقري كويس المكونات اللي داخله في اي منتج قبل ما تشتريه ، واستخدمي المكونات اللي مش بتسبب ضرر للشعر ، اختاري البدائل الطبيعية او العضوية ، لانها بتحتوي على مواد كيميائية اقل وبالتالي هي الطف على الشعر واقل ضرر.

8- بتشدي الشعر بقوة لما بتعملي كحكة او ديل حصان:

ربط الشعر باحكام شديد بيضر بصحة شعرك ، لما بتشدي خصلات الشعر باستمرار عشان تعملي كحكة او ديل حصان ، انتي كده بتسببي توتر لبصيلات الشعر ، ونتيجة لده هيحصل تراجع لخط الشعر وهيضعف بمرور الوقت.

– انتي محتاجة تسيبي شعرك على راحته بقدر الامكان عشان تدي فرصة للجذور انها تتنفس.

– اتجنبي ربط الشعر لفترات طويلة.

– لو انتي مضطره في اوقات تخليه مربوط زي وقت التمرين مثلا ، استخدمي توكه او كلبس يكون ناعم على الشعر وميشدوش بشكل قوي لمنع الشعر من التلف.

– متربطيش شعرك ابدا وهو مبلول ، لان الشعر المبلول ممكن انه يتكسر بسهولة.

9- مش بتحافظي على نظام غذائي صحي:

نفس الانظمة الغذائية الصحية اللي بتعتمدي عليها عشان تحافظي على صحة جسمك والاعضاء الداخلية هتفيد شعرك كمان ، الشعر محتاج تغذية زي القلب او الكبد او الكلى ، البروتينات والفيتامينات والحديد والزنك هتساعد شعرك على النمو وهتحافظ عليه صحي.

ولو بتعاني من نقص لواحد من العناصر دي لانك مش بتاكلي انواع الاكل الصح هيكون شعرك هو اول حاجة هتظهر عليها اعراض نقص الفيتامينات ، ومن افضل انواع الاطعمة اللي بتساعد على تعزيز صحة الشعر:

– الافوكادو.

– الفاصوليا.

– التوت.

– البيض.

– السمك اللي بيحتوي على اوميجا 3.

– المكسرات.

– الجمبري.

– البطاطا.

– السبانخ.

– فول الصويا.

– اللحمة.

تعتبر لحوم الفراخ, البيض, والحمص, والفاصوليا ، حيوية بشكل خاص للشعر لانها غنية بالبروتين ، وهو اللبنة الاساسية او العنصر الاساسي للمغذيات ، ولو بتعاني من نقص في البروتين ، جسمك مش هيقدر يستبدل الشعر اللي بيتساقط كل يوم.

10- مش بتتحكمي في التوتر:

كتير من الدراسات اظهرت ان في علاقة مباشرة ما بين الاجهاد وبصيلات الشعر ، جسمك بينتج هرمونات التوتر (الكورتيزول) لما بتحسي بضيق او اجهاد ، وهرمونات التوتر دي بتضعف من تركيبة شعرك.

لو انتي مش بتتحكمي في الاجهاد ومستوى الكورتيزول في جسمك عالية باستمرار ، في الحالة دي انتي بتضعفي وظائف الغدد الكظرية من التجدد والاصلاح والشفاء ، والاجهاد كمان هيحفز الغدد انها تشتغل بجهد اكبر ، وده هيأدي لاجهاد الغدة الكظرية.

ولانه هيكون صعب تجنب الاجهاد تماما بسبب ضغوط الحياة عموما ، عشان كده لازم تعملي انشطة تقلل من التوتر ، وتطوري العادات الجيدة.

– تجنب التدخين ، لان المواد الكيميائية السامة الموجودة فيها هتزود من مستويات الكورتيزول في الجسم.

– دخلي التمرين في روتينك اليومي ، لان الرياضة ممكن انها تساعد على تقليل هرمون التوتر.

– اشغلي نفسك بهواية ممكن تشغل عقلك عن الحاجات اللي بتقلقك.

– اتأكدي انك بتنامي كويس وعدد ساعات كفاية.

– ممكن تكوني محتاجة لاضافة مكملات غذائية لنظامك الغذائي لمساعدة جسمك على انتاج المستويات الصحيحة من الهرمونات.

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